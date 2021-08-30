Заморозки на почве, дожди и грозы. Какая погода будет в начале сентября в Алтайском крае?

Алтайский край оказался во власти двойной системы холодных фронтов: 31 августа ночью столбики термометров в регионе не поднимутся выше +5...+10 градусов, днём будет +16...+21°С.

"В восточных районах в последнюю летнюю ночь пройдут дожди, ветер усилится до 18 метров в секунду. В предгорьях ожидаются ливни с грозами, а днём 31 августа интенсивность осадков уменьшится", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

К 1 сентября в крае установится спокойная и преимущественно без осадков погода, но будет довольно прохладно: ночью – от +4 до +10°С, днём – от +15 до +20°С. А ночь на 2 сентября станет самой холодной на этой неделе: +3...+8 градусов, а по северо-западу на почве возможны заморозки.

"Начиная с 2 сентября установится тенденция на повышение температуры. Днём будет +16...+21°С, а к выходным вернётся по-летнему тёплая погода", – заключила синоптик.