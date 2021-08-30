Какая погода будет в Барнауле и Алтайском крае 1 сентября?

Прохладно, но без осадков – такая погода ожидается в Алтайском крае 1 сентября. Причём школьникам не повезло: это будет самый холодный день недели. Столбики термометров не поднимутся выше +15...+20 градусов. Ветер ожидается северный, от 3 до 8 метров в секунду, местами по южным районам его порывы достигнут отметки 13 метров в секунду. Так что, собираясь на линейку, одевайтесь потеплее.

Синоптики говорят, что первый учебный день пройдёт преимущественно без осадков, дожди ожидаются в предгорьях, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"1 сентября мы будем проходить дно холода. В этот день температуры станут минимальными для этой недели. Самая холодная ночь ожидается на 2 сентября: +3...+8 градусов, а по северо-западу на почве даже вероятны заморозки. Но уже днём 2 сентября в регионе начнётся потепление", – сообщила синоптик.

Кстати, самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Алтайском крае стало 1 сентября в 1984 года, тогда было всего +1,9 градуса. Самый жаркий день знаний выдался на Алтае в 1967 году: на солнышке припекало до +34 градусов.