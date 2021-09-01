Гаражная амнистия. Для чего она нужна и кто может оформить гараж в собственность?

Зачем она вообще нужна?

Инициатива напрашивалась уже очень давно. Ещё со времен СССР в законодательстве образовался большой пробел. В стране построили огромное количество гаражей, которые никто юридически не оформлял. Одними люди и до сих пор продолжают пользоваться, а другие просто стоят заброшенными.

В итоге к 2021 году по всей стране разбросаны миллионы неузаконенных объектов. И государство попросту не может начислить на них налоги на землю и имущество. Кроме того, гаражи постоянно мешают местным властям благоустраивать города. Зачастую просто непонятно, кому принадлежит постройка и кто отвечает за порядок на её территории.

Остро проблема с гаражами стоит и в Барнауле, рассказывал в апреле (когда принимали закон) замруководителя Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

"На самом деле, очень много гаражей было построено в Алтайском крае до 90-х и в 90-е годы, когда различные предприятия массово организовывали ГСК, но документы на них в настоящее время утрачены", – объяснил специалист.

По его словам, всем владельцам таких гаражей амнистия здорово поможет. Оформив участки, они смогут продавать их или оставлять в наследство, не опасаясь при этом сноса. А если земля понадобится властям для постройки какого-нибудь объекта, за свой гараж можно будет получить компенсацию.

Под амнистию, по подсчётам Росреестра, попадает более 4,5 млн гаражей по всей России.