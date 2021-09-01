Гаражная амнистия. Для чего она нужна и кто может оформить гараж в собственность?

Закон "О гаражной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2021 года. Теперь россияне могут бесплатно и в упрощённом порядке оформить в собственность гаражи, которыми пользуются уже много лет. Кроме того, в собственность можно получить и участок, расположенный под постройкой. Власти надеются, что амнистия поможет решить давно наболевшую проблему с бесхозными гаражами в российских городах. Правда, даже при упрощённом порядке придётся побегать по ведомствам и пособирать нужные документы. Рассказываем, какой гараж можно оформить, что для этого нужно и куда обращаться.
Амнистия в данном случае – упрощённый порядок оформления недвижимости, который не требует серьёзных затрат и долгого сбора документов. Подобные инициативы в России действуют уже давно. Например, есть дачная амнистия, которая позволяет без особых проблем оформлять дома и земельные участки. Теперь вот появилась и гаражная амнистия – закон об этом очень долго разрабатывали и принимали, но в силу он вступил только 1 сентября.
Главная суть инициативы – участок можно оформить бесплатно. Вам не придётся выкупать его у государства или муниципалитета.
Инициатива напрашивалась уже очень давно. Ещё со времен СССР в законодательстве образовался большой пробел. В стране построили огромное количество гаражей, которые никто юридически не оформлял. Одними люди и до сих пор продолжают пользоваться, а другие просто стоят заброшенными.
В итоге к 2021 году по всей стране разбросаны миллионы неузаконенных объектов. И государство попросту не может начислить на них налоги на землю и имущество. Кроме того, гаражи постоянно мешают местным властям благоустраивать города. Зачастую просто непонятно, кому принадлежит постройка и кто отвечает за порядок на её территории.
Остро проблема с гаражами стоит и в Барнауле, рассказывал в апреле (когда принимали закон) замруководителя Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.
"На самом деле, очень много гаражей было построено в Алтайском крае до 90-х и в 90-е годы, когда различные предприятия массово организовывали ГСК, но документы на них в настоящее время утрачены", – объяснил специалист.
По его словам, всем владельцам таких гаражей амнистия здорово поможет. Оформив участки, они смогут продавать их или оставлять в наследство, не опасаясь при этом сноса. А если земля понадобится властям для постройки какого-нибудь объекта, за свой гараж можно будет получить компенсацию.
Под амнистию, по подсчётам Росреестра, попадает более 4,5 млн гаражей по всей России.
Только стационарный. Под гаражную амнистию попадают только объекты капитального строительства: те, которые имеют прочную связь с землёй. Например, металлическую "ракушку", которую легко можно перевезти на другое место, оформить в собственность не получится.
Ещё одно важное условие: гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года, когда был принят новый Градостроительный кодекс. Этот документ, по сути, закрыл пробел и дал чёткие рекомендации: построил гараж – оформи его в собственность. Поэтому теперь никаких сложностей нет, а проблему старых объектов решили устранить амнистией.
Основных сценариев, по которым россиянам достались неоформленные гаражи, два:
- участок для него предоставила какая-то организация;
- участок образовали из общей территории гаражного кооператива и выделили владельцу гаража.
При этом не важно, стоит ваш гараж отдельно или имеет общие стены, крышу и фундамент с соседними. Вы всё равно имеете право бесплатно оформить землю в собственность.
А вот гаражи, которые пристроены к домам и магазинам, узаконить не получится. Кроме того, под амнистию не попадают объекты, которые уже определили под снос как самовольные постройки.
Вам придётся документально подтвердить, что гараж построили до 29 декабря 2004 года, выделили его вам, а вы всё это время продолжали им пользоваться. Доказательством может послужить один из документов:
- любое решение органа власти (даже советского периода) о том, что вам предоставили участок под гаражом;
- решение предприятия, при котором построили гараж и выделили вам;
- справки, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе;
- решение общего собрания кооператива, подтверждающее распределение вам гаража.
Естественно, части документов у владельца может не оказаться. Какие-то бумажки за 30 или 50 лет, которые прошли с момента постройки гаража, запросто могли потеряться. В Росреестре уверяют, что это не страшно. Региональные власти сами будут определять, какие документы считаются доказательством. Договор с электросетями, квитанции на оплату коммунальных услуг или документ о технической инвентаризации до 2013 года тоже могут быть подтверждением вашего права на амнистию. Просто нужно дополнительно уточнить в муниципалитете, какие документы от вас требуются.
Кроме того, вам понадобится технический план гаража и схема расположения участка, если не было межевания.
Важно: чтобы оформить участок под гаражом по амнистии, он обязательно должен состоять на кадастровом учёте. Если раньше никто его не отмежевал, вам придётся заняться этим вопросом самостоятельно. Все сведения об участках можно найти на публичной кадастровой карте Росреестра.
Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру. Конечно, можно попробовать разобраться с этим самому, но специалист оформит всё быстро и без ошибок. Правда, торопиться с постановкой на учёт не стоит. Прежде всего следует попросить инженера разработать схему расположения участка.
С подготовленной схемой нужно обратиться в местные органы власти с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Причём если земля находится в муниципальной собственности, заявление нужно подавать в муниципалитет. Если же ваш гараж расположен на региональных владениях, то обращаться следует в региональное управление Росимущества.
Заявление могут рассматривать до 30 дней. Когда, наконец, вам выдадут предварительное решение, можно заняться постановкой земли на кадастровый учёт. Кадастровый инженер должен подготовить межевой план участка и технический план гаража. С этими документами нужно обратиться в Росреестр. Если всё в порядке, участок поставят на кадастр и внесут в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Важно: услуги кадастрового инженера – не бесплатные. Но в Росреестре напоминают, что часть кадастровых услуг можно выполнить за счёт бюджета. Поэтому предварительно лучше уточнить у местных властей, есть ли возможность сэкономить.
С выпиской из ЕГРН нужно вновь обратиться в местную администрацию. После всех (не очень быстрых процедур) у вас должно быть на руках три документа:
- решение о предварительном согласовании предоставления участка;
- выписка из ЕГРН на земельный участок;
- технический план на гараж.
Этого должно быть достаточно, чтобы завершить оформление. Дальше дело за местными властями: администрация должна принять решение о предоставлении участка, подать заявление в Росреестр и получить выписки из ЕГРН.
Подробную инструкцию по оформлению гаража и образцы нужных документов можно найти в памятке, которую подготовил Росреестр.
Комментарии
Гаражная амнистия нужна для того, чтобы куча людей оформили гаражи в собственность, а потом дербанить с них налог на имущество.
- гость -
Гаражная амнистия нужна для того, чтобы куча людей оформили гаражи в собственность, а потом дербанить с них налог на имущество
Это все что нужно знать о доброте наших правителей.
ЗЫ и даже после этого земля и гараж будут не ваши, если вдруг кому захочется дом там построить.
и насколько велик тот налог?
1.09.2021 08:45
- гость -
Если кто-то захочет построить дом, ему теперь придётся с тобой договариваться о выкупе гаража. И не факт, что вообще захочешь ему продавать. А просто заявить "убирайся отседа со своим гаражом!" он уже не сможет
Если кто-то захочет построить дом, ему теперь придётся с тобой договариваться о выкупе гаража. И не факт, что вообще захочешь ему продавать.
Факт, что на стадии подачи заявки на "амнистию" вам вынесут предписание снести его в 2хнедельный срок.