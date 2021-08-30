Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 августа

Новые заболевшие в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 70 179.

Выздоровели за весь период 53 216 человек, в том числе 105 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4673 летальных случая.