Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 августа

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 70 тысяч человек, а число тяжелобольных в регионе стремительно идёт на спад – Минздрав разъясняет ситуацию. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 30 августа – читайте в ежедневной подборке amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 70 179.
Выздоровели за весь период 53 216 человек, в том числе 105 – за последние сутки.
Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4673 летальных случая.
В Минздраве Алтайского края объяснили резкое снижение тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионе. Как оказалось, это связано с изменённым подходом по ведению больных в таком состоянии.
Число тяжелобольных в крае стремительно пошло на снижение с 23 по 24 августа. Тогда число тяжёлых пациентов сократилось с 823 до 655 человек. По состоянию на 29 августа число тяжелобольных в крае составляло уже 607 пациентов.
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В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали девять случаев коронавируса. За весь период в регионе выявили 20 661 заражение COVID-19. При этом выздоровел 19 231 пациент, в том числе 19 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончалось 348 человек с подтверждённым заболеванием.
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