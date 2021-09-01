Среда, 1 Сентябрь, 13:33

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,28
€ 86,67
13°


6312185 +23508
Обь
78см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Вопрос дня



Клумбы и лебеди из старых покрышек запрещены. Куда теперь девать старые колёса

, ИА "Амител"
Рассказываем, почему нельзя выбрасывать старые шины на помойку
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В России с 1 июля 2021 года официально запретили избавляться от старых автомобильных покрышек, закапывая их в землю. Также теперь нельзя сооружать из отслуживших свой век колёс ограждения на детских и спортивных площадках, делать клумбы и скульптуры на придомовой территории и дачах. Куда теперь девать старые покрышки и что будет, если возле вашего дома уже несколько лет красуются резиновые лебеди и другие объекты ЖЭК-арта, читайте в рубрике "Вопрос-ответ" на amic.ru.

1
Почему нельзя делать клумбы из покрышек?

Автомобильные шины считаются отходами III-IV класса опасности. При нагревании они выделяют вредные вещества, тяжёлые металлы и канцерогены в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Эксперты говорят, что всего за три года шины способны загрязнить почву в радиусе более 50 метров. И это при условии, что они будут просто лежать на земле. Между тем, срок их разложения превышает 130 лет.

Для людей наиболее опасны токсичные вещества и канцерогены, которые попадают в атмосферный воздух при нагревании на солнце. Покрышки выделяют бензапирен, формальдегид, амины и фенолы, частицы каучука и смолы. Всё это способно стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и онкологических заболеваний.

Если покрышки загорятся, класс опасности сразу повысится до первого. При этом степень загрязнения окружающей среды увеличивается в разы: при горении автомобильная резина выделяет ядовитые пары.

2
Ну а если я всё-таки сделаю клумбы из старых покрышек, что мне будет?

На первый раз вам вынесут предупреждение и разъяснят, что использование старых резиновых покрышек для украшения и оборудования дворов, улиц, территорий социальных объектов запрещено. Если вы не устраните это нарушение, вам, как собственнику земельного участка, выпишут штраф до двух тысяч рублей (ст. 8.2 ч. 1 КоАП РФ). Если "воз будет и ныне там" сумма штрафа составит уже три тысячи рублей, сообщает "РГ".

Штраф юридическим лицам составит 100 000-250 000 рублей. Штраф для должностных лиц – от 2 000 до 30 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей   от 2 000 до 50 000 рублей.

Если же случайно или намеренно произойдёт возгорание покрышек, и при этом погибнут животные или птицы, пострадает окружающая среда, вам грозит уже уголовная ответственность (ст. 250 УК РФ). Тут предусмотрен штраф до 80 000 рублей либо арест на срок до трёх месяцев.

3
То есть и старые клумбы и лебедей из покрышек тоже заставят убирать?

После выхода закона о запрете применения старых резиновых колёс их, по идее, нужно убрать отовсюду, где они размещены. Но как пояснили amic.ru в пресс-службе администрации города Барнаула, во многом это будет зависеть от самих жильцов и управляющих компаний.

4
И куда девать старые покрышки? Выкидывать в мусорку?

Самостоятельно утилизировать такие отходы в России запрещено. Ни закапывать, ни жечь их нельзя.

Выкидывать покрышки на контейнерную площадку во дворе тоже запрещено. В наше время установить личности автовладельцев, которые оставили такой "подарок" на помойке у дома, с помощью видеокамер стало значительно проще. ТСЖ может обратиться с заявлением в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.

Поэтому самый идеальный вариант – попытаться продать шины либо отдать их бесплатно. Некоторые автомобильные магазины готовы принять ваши покрышки при условии, что вы приобретёте у них новые и запишетесь на шиномонтаж. Некоторые магазины из этого списка готовы принять шины даже без дополнительных условия, но придется заплатить от 30 до 50 рублей за одну покрышку.

Старые шины от населения готовы бесплатно принять в ТПК "Экопром". За одну покрышку возьмут от 30-50 рублей. Для юридических лиц услуга по переработке бесплатная. Заказчик оплачивает только доставку до организации: 2,5 рубля за килограмм. Но, как пояснили amic.ru на предприятии, возможности оборудования позволяют переработать только шины без следов бетона, краски, земли. Только из "чистых" покрышек возможно последующее производство резиновой крошки. Так что все лебеди, детские машинки и разрисованные резиновые клумбы – мимо кассы.

Абсолютно любые шины (даже цветные и даже лебедей) готовы принять в компаниях, которые занимаются утилизацией таких отходов. Но все они работают только с юридическими лицами. Например, в "Эко-Партнёре" готовы уничтожить такие покрышки. За транспортировку по Барнаулу придётся заплатить 400 рублей. Утилизация одного килограмма резины обойдётся в 20 рублей. В "Регионтрейде" утилизируют один килограмм за 12 рублей, но отходы придётся везти в Волчиху.

Раньше отработанные покрышки принимали и на Алтайском шинном комбинате, но теперь такую услугу они не оказывают.
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.09.2021 08:23
- гость -

При нагревании они выделяют вредные вещества тяжёлые металлы и канцерогены в воздух и почву, проникают в грунтовые воды

.
ХМ....
кто греет покрышки в земле?
а по факту давно пора ЭТО НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО запретить

1.09.2021 08:25
гiсть

а во дворах можно парковочные места можно с помощью покрышек занимать?

1.09.2021 08:29
- гость -

низзя вообще занимать ничем, даже эти столбики все с цепями вне закона

1.09.2021 08:39
гость

так все-таки куда девать-то?

1.09.2021 08:42
- гость -

то есть пальмовое масло во всём подряд это норма, а покрышки на улице офигенная опасность???

1.09.2021 08:44
- гость -

Куда девать так и не написали. О чем статья?

1.09.2021 08:46
- гость -

1.09.2021 08:39
гость
По факту, некуда. Не знаю, как сейчас, а лет семь назад даже для юр. лица это было проблемой. Те организации, которые возьмут у вас отходы, должны иметь лицензию. А их у магазинов точно нет. И заметьте, что некие "организации", якобы работающие с юриками, в статье упомянуты весьма туманно. Скорее всего, там проблема та же самая.

1.09.2021 08:47
ПЕТР

1.09.2021 08:39
гость
"так все-таки куда девать-то?"

Как всегда есть два пути в нашей стране (во многих других платят за сдачу резины, пластика...):
1. Заплатить,чтобы забрали. Но сначала поискать кому!
2. Тихонечко, тихонечко и всё окажется на свалках стихийных, лесу, поле.

1.09.2021 08:52
- гость -

Вот будет новая Дума, у неё впереди 5 лет . Может и примут закон - "куда девать?!

1.09.2021 08:56
- гость -

Сдайте на экспертизу импортозамещательские продукты, узнаете что их закапывать в землю нельзя

1.09.2021 09:04
- гость -

Хохлам отправить, они спалят. Только в комплекте кастрюли добавить

1.09.2021 09:10
нн

значит в лес будут вывозить, где камер нет. такими глупыми запретами природе только хуже делают

1.09.2021 09:26
- гость -

А то что эти самые покрышки катаются по дорогам греются истираются и всё это весит в воздухе не вредно? Похоже кто то решил навариться на утилизации.

1.09.2021 09:29
- гость -

Мне вот интересно почему щепетильные Немцы до этого не додумались? у них то же повсюду клумбы из покрышек, кстати это у них пошло от Русских Немцев.

1.09.2021 09:33
1

Одна покрышка лежит во дворе - она опасна, а десятки машин во дворе с 4-5 колесами также нагреваются и загрязняют окружающую среду - это не опасно. Попахивает лоббированием чьих то интересов.

1.09.2021 09:36
- гость -

кстати это у них пошло от Русских Немцев.

все худшее перенимают

1.09.2021 09:42
гiсть

1.09.2021 09:29
- гость -
Мне вот интересно почему щепетильные Немцы до этого не додумались? у них то же повсюду клумбы из покрышек, кстати это у них пошло от Русских Немцев.
---
самый лучший камент)

1.09.2021 09:51
- гость -

1.09.2021 09:29
- гость -
___
Покажите на Гугл Картах хотя бы одну такую клумбу..

1.09.2021 10:06
- гость -

Гугл Карта стесняется ТАКОЕ выдавать))))

1.09.2021 10:20
Лёха

Покрышки можно сделать восстановленными, можно сдать на ЗРИ для вторпереработки.
А из которых уже сделаны разные штуки на детских площадках, речпортах, судах в иных местах, конечно надо оставить на месте.

1.09.2021 10:22
Виктор

Давайте проведём "перекличку" дворов, где для благоустройства используются покрышки. Я в таких десятки раз бывал, надо вспомнить, где именно. Необязательно сегодня. Увидел такой двор — написал в комментарии

1.09.2021 10:22
Митенька ржевский

Всегда и везде покрышки использовались вторично- и в качестве огражлдений, и в качестве сырья для получения крошки, из которой делают беговые дорожки (там оно не вредно, да) и просто резиновые покрытия. А кранцы на речных и морских судах- не видел ни разу, чтобы это были не старые покрышки!

1.09.2021 10:23
- гость -

ВСЕ дворы - выбирай любой

1.09.2021 10:24
- гость -

1.09.2021 10:22
Виктор
Давайте проведём "перекличку" дворов

Ленинский р-н, Островского, 52-а - погребной кооператив, огорожена территория колёсами от грузовой техники, метров 20...

1.09.2021 10:25
- гость -

Миллион покрышек на колесах барнаульцев - это нормпльно.
Тысяча вкопанных покрышек - это ужас-ужас, по 50 м от каждой отравлено.
Бредятина.
Ну с период разложения 150 лет, это, так-то, хорошо. Чем медленнее разлагается, тем меньше вреда природе в единицу времени, тем меньше выделенных веществ.
Камни по миллиону лет эрозией разрушаются, а от них же пыль! Запретить камни?

1.09.2021 10:26
Виктор

1.09.2021 10:22
Митенька ржевский

Получается, если есть ненужные, а выбрасывать не позволяет совесть, можно подарить их Барнаульскому речному порту?

1.09.2021 10:34
- гость -

А я такие покрышки из огорода выкопал размером с камазовские шт 15 и под покровом ночи покатил к шиномонтажке, благо она рядом и водрузил их аккуратно мимо камеры видеонаблюдения, они такие еще в земле. И знаете что?! Мне очень обидно что я не смог утром лицезреть реакцию шиномонтажников. Мне кажется она должна быть бесценной. Хорошими делами прославиться нельзя тра та та та та та....

1.09.2021 10:38
Виктор

1.09.2021 10:34
- гость -

Ну шиномонтажники знают как их утилизировать. У них в год сотни, если не тысячи, должны скапливаться. Может быть, даже по договорам сдают/продают тем же производителям беговых дорожек

1.09.2021 10:39
Лёха

Да у нас вот многое пытались утилизировать путём цифровизации. Бумагу например. Может и до покрышек дело дойдёт. Там к ним столбы придумать надо.

1.09.2021 11:57
- гость -

1.09.2021 09:04
- гость -
Хохлам отправить, они спалят

Кстати хорошая идея, построить катапульты и забрасывать хохляцких вояк на Донбассе горящими покрышками. Или сбрасывать покрышки самосвалами в Днепр, пусть в Кыюв плывут.

1.09.2021 12:07
читатель

У меня яма под душем из 10 покрышек - не сохнет ни гниет не ржавеет. В России иесли выполнять все требования изданных правил, легче умереть. А организовать не в убыток их переработку, ума не хватает, вот и гниют сохнут кругом и всюду, все видят, но сделать ничего не могут, или не хотят

1.09.2021 12:15
- гость -

А наличие халявного вторсырья разве не окупает его переработку?

1.09.2021 12:39
Павсекакий

На спортивных площадках резиновое покрытие из переработанных покрышек тоже вредное? Тогда давайте наказывать тех, кто это допустил, и надзорные органы тоже, в частности прокуратуру.
Или отмените этот идиотский закон.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:24
Губернатор Томенко принял участие в линейке в Налобихинской школе имени Скурлатова 0
13:07
МЧС эвакуировали тело погибшего вице-президента Федерации рафтинга Алтайского края 1
12:55
С первого сентября родители дошкольников начнут получать полное возмещение больничного 0
12:49
В Алтайском крае за сутки выявили 246 случаев COVID-19 0
12:32
Барнаульцы оказались меньше довольны своей жизнью, чем большинство россиян 6
12:15
Всем по 15 тысяч! Кто и когда из силовиков и военных получит выплату от Путина? 8
12:02
Театр кукол "Сказка" открыли в Барнауле. С Карабасом-Барабасом и Халерией Хай-Титаникой 4
11:49
Легковушка залетела под полуприцеп грузовика на Чуйском тракте 0
11:32
Моргенштерн заявил о планах стать президентом России 12
11:16
Общежития АлтГПУ впервые капитально ремонтируют со времён постройки 0
11:01
Полиция потребует оснастить все барнаульские автобусы видеокамерами 3
10:48
Пьяный лихач насмерть сбил 16-летнюю девушку в Алтайском крае 5
10:33
Кабмин запретил закупать импортные компьютеры, ноутбуки и планшеты 17
10:18
Барнаульский "Коммунальщик" проведёт две домашние игры 1 и 2 сентября 0
10:02
370 млн рублей выделили на горячее питание школьников в Барнауле 6
09:45
Эксперты назвали причину крушения экспериментального самолёта Ил-112В в Подмосковье 9
09:30
Как в Барнауле появились "свет", телефоны и автомобили. 1900 год в подкасте "Столица мира" 2
09:20
Диетолог назвала идеальный завтрак в сентябре 4
09:08
Мэр Барнаула поздравил жителей города с Днём знаний 0
08:52
39 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
08:35
Губернатор Алтайского края поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний 0
08:20
Клумбы и лебеди из старых покрышек запрещены. Куда теперь девать старые колёса 33
08:09
В мэрии показали подсветку конструкции "Барнаул орденоносный" 14
07:51
Диетолог назвала кашу, которая эффективно помогает бороться с повышением давления 2
07:33
Гаражная амнистия. Для чего она нужна и кто может оформить гараж в собственность? 5
07:17
"Долгий ковид" может сохраняться у пациентов в течение шести-девяти месяцев после болезни 1
07:11
Без учеников и звонков. В Барнауле продают здание старейшей 125-летней городской школы 10
06:48
17 лет трагедии в Беслане. Фотохроника 10
06:30
Подростки России получат "Пушкинскую карту" с номиналом 3 тысячи. На что их можно тратить? 18
06:21
День знаний в СССР. Как это было 8
06:01
В первый класс без дождей. Какая погода будет 1 сентября в Алтайском крае 0
23:47
Такой день. Задержание воров из "ювелирки" и открытие "Сказки" 0
23:14
Жителей Алтайского края предупредили о надвигающихся заморозках 0
22:52
Главный тренер сборной России рассказал о готовности команды к встрече с хорватами 0
22:07
В Барнауле обновили дорожную разметку перед школами 2
21:40
Менее 18 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России 0
21:04
Военные на час перекроют трассу в Алтайском крае 0
20:39
Алтайские прокуроры вынесли более 150 представлений из-за неготовности объектов ЖКХ 0
20:01
Проверь свою любовь. В России запустили онлайн-сервис для ревнивых 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 августа 0
19:10
Полиция задержала всех подозреваемых в краже с пропилом стены в барнаульском ТЦ 0
18:39
В Барнауле открылся обновлённый театр кукол "Сказка" 0
18:03
Кастомизируй под настроение: подборка рюкзаков с LED-дисплеем от фирмы Mizar 0
17:54
Почём букет учителю на 1 сентября в Барнауле и что делать, если нет времени искать цветы 3
17:42
В Новоалтайске водитель на иномарке сбил женщину и скрылся с места аварии 3
17:21
В Барнауле 1 сентября до вечера частично перекроют улицу Попова 0
17:03
"Ростелеком" наградил участников и организаторов кибертурнира в Алейске 1
16:58
Путин подписал указ о единовременной выплате военным и правоохранителям 11
16:43
Выпавшая из окна рубцовчанка состоит на учёте в ПНД и была судима за убийство 1
16:23
Статистики сравнили зарплаты в регионах Сибири 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.