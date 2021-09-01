Клумбы и лебеди из старых покрышек запрещены. Куда теперь девать старые колёса

В России с 1 июля 2021 года официально запретили избавляться от старых автомобильных покрышек, закапывая их в землю. Также теперь нельзя сооружать из отслуживших свой век колёс ограждения на детских и спортивных площадках, делать клумбы и скульптуры на придомовой территории и дачах. Куда теперь девать старые покрышки и что будет, если возле вашего дома уже несколько лет красуются резиновые лебеди и другие объекты ЖЭК-арта, читайте в рубрике "Вопрос-ответ" на amic.ru.
Автомобильные шины считаются отходами III-IV класса опасности. При нагревании они выделяют вредные вещества, тяжёлые металлы и канцерогены в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Эксперты говорят, что всего за три года шины способны загрязнить почву в радиусе более 50 метров. И это при условии, что они будут просто лежать на земле. Между тем, срок их разложения превышает 130 лет.
Для людей наиболее опасны токсичные вещества и канцерогены, которые попадают в атмосферный воздух при нагревании на солнце. Покрышки выделяют бензапирен, формальдегид, амины и фенолы, частицы каучука и смолы. Всё это способно стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и онкологических заболеваний.
Если покрышки загорятся, класс опасности сразу повысится до первого. При этом степень загрязнения окружающей среды увеличивается в разы: при горении автомобильная резина выделяет ядовитые пары.
На первый раз вам вынесут предупреждение и разъяснят, что использование старых резиновых покрышек для украшения и оборудования дворов, улиц, территорий социальных объектов запрещено. Если вы не устраните это нарушение, вам, как собственнику земельного участка, выпишут штраф до двух тысяч рублей (ст. 8.2 ч. 1 КоАП РФ). Если "воз будет и ныне там" сумма штрафа составит уже три тысячи рублей, сообщает "РГ".
Штраф юридическим лицам составит 100 000-250 000 рублей. Штраф для должностных лиц – от 2 000 до 30 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 2 000 до 50 000 рублей.
Если же случайно или намеренно произойдёт возгорание покрышек, и при этом погибнут животные или птицы, пострадает окружающая среда, вам грозит уже уголовная ответственность (ст. 250 УК РФ). Тут предусмотрен штраф до 80 000 рублей либо арест на срок до трёх месяцев.
После выхода закона о запрете применения старых резиновых колёс их, по идее, нужно убрать отовсюду, где они размещены. Но как пояснили amic.ru в пресс-службе администрации города Барнаула, во многом это будет зависеть от самих жильцов и управляющих компаний.
Самостоятельно утилизировать такие отходы в России запрещено. Ни закапывать, ни жечь их нельзя.
Выкидывать покрышки на контейнерную площадку во дворе тоже запрещено. В наше время установить личности автовладельцев, которые оставили такой "подарок" на помойке у дома, с помощью видеокамер стало значительно проще. ТСЖ может обратиться с заявлением в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.
Поэтому самый идеальный вариант – попытаться продать шины либо отдать их бесплатно. Некоторые автомобильные магазины готовы принять ваши покрышки при условии, что вы приобретёте у них новые и запишетесь на шиномонтаж. Некоторые магазины из этого списка готовы принять шины даже без дополнительных условия, но придется заплатить от 30 до 50 рублей за одну покрышку.
Старые шины от населения готовы бесплатно принять в ТПК "Экопром". За одну покрышку возьмут от 30-50 рублей. Для юридических лиц услуга по переработке бесплатная. Заказчик оплачивает только доставку до организации: 2,5 рубля за килограмм. Но, как пояснили amic.ru на предприятии, возможности оборудования позволяют переработать только шины без следов бетона, краски, земли. Только из "чистых" покрышек возможно последующее производство резиновой крошки. Так что все лебеди, детские машинки и разрисованные резиновые клумбы – мимо кассы.
Абсолютно любые шины (даже цветные и даже лебедей) готовы принять в компаниях, которые занимаются утилизацией таких отходов. Но все они работают только с юридическими лицами. Например, в "Эко-Партнёре" готовы уничтожить такие покрышки. За транспортировку по Барнаулу придётся заплатить 400 рублей. Утилизация одного килограмма резины обойдётся в 20 рублей. В "Регионтрейде" утилизируют один килограмм за 12 рублей, но отходы придётся везти в Волчиху.Раньше отработанные покрышки принимали и на Алтайском шинном комбинате, но теперь такую услугу они не оказывают.
Комментарии
При нагревании они выделяют вредные вещества тяжёлые металлы и канцерогены в воздух и почву, проникают в грунтовые воды
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ХМ....
кто греет покрышки в земле?
а по факту давно пора ЭТО НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО запретить
а во дворах можно парковочные места можно с помощью покрышек занимать?
низзя вообще занимать ничем, даже эти столбики все с цепями вне закона
так все-таки куда девать-то?
то есть пальмовое масло во всём подряд это норма, а покрышки на улице офигенная опасность???
Куда девать так и не написали. О чем статья?
1.09.2021 08:39
гость
По факту, некуда. Не знаю, как сейчас, а лет семь назад даже для юр. лица это было проблемой. Те организации, которые возьмут у вас отходы, должны иметь лицензию. А их у магазинов точно нет. И заметьте, что некие "организации", якобы работающие с юриками, в статье упомянуты весьма туманно. Скорее всего, там проблема та же самая.
1.09.2021 08:39
гость
"так все-таки куда девать-то?"
Как всегда есть два пути в нашей стране (во многих других платят за сдачу резины, пластика...):
1. Заплатить,чтобы забрали. Но сначала поискать кому!
2. Тихонечко, тихонечко и всё окажется на свалках стихийных, лесу, поле.
Вот будет новая Дума, у неё впереди 5 лет . Может и примут закон - "куда девать?!
Сдайте на экспертизу импортозамещательские продукты, узнаете что их закапывать в землю нельзя
Хохлам отправить, они спалят. Только в комплекте кастрюли добавить
значит в лес будут вывозить, где камер нет. такими глупыми запретами природе только хуже делают
А то что эти самые покрышки катаются по дорогам греются истираются и всё это весит в воздухе не вредно? Похоже кто то решил навариться на утилизации.
Мне вот интересно почему щепетильные Немцы до этого не додумались? у них то же повсюду клумбы из покрышек, кстати это у них пошло от Русских Немцев.
Одна покрышка лежит во дворе - она опасна, а десятки машин во дворе с 4-5 колесами также нагреваются и загрязняют окружающую среду - это не опасно. Попахивает лоббированием чьих то интересов.
кстати это у них пошло от Русских Немцев.
все худшее перенимают
1.09.2021 09:29
- гость -
Мне вот интересно почему щепетильные Немцы до этого не додумались? у них то же повсюду клумбы из покрышек, кстати это у них пошло от Русских Немцев.
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самый лучший камент)
1.09.2021 09:29
- гость -
___
Покажите на Гугл Картах хотя бы одну такую клумбу..
Гугл Карта стесняется ТАКОЕ выдавать))))
Покрышки можно сделать восстановленными, можно сдать на ЗРИ для вторпереработки.
А из которых уже сделаны разные штуки на детских площадках, речпортах, судах в иных местах, конечно надо оставить на месте.
Давайте проведём "перекличку" дворов, где для благоустройства используются покрышки. Я в таких десятки раз бывал, надо вспомнить, где именно. Необязательно сегодня. Увидел такой двор — написал в комментарии
Всегда и везде покрышки использовались вторично- и в качестве огражлдений, и в качестве сырья для получения крошки, из которой делают беговые дорожки (там оно не вредно, да) и просто резиновые покрытия. А кранцы на речных и морских судах- не видел ни разу, чтобы это были не старые покрышки!
ВСЕ дворы - выбирай любой
1.09.2021 10:22
Виктор
Давайте проведём "перекличку" дворов
Ленинский р-н, Островского, 52-а - погребной кооператив, огорожена территория колёсами от грузовой техники, метров 20...
Миллион покрышек на колесах барнаульцев - это нормпльно.
Тысяча вкопанных покрышек - это ужас-ужас, по 50 м от каждой отравлено.
Бредятина.
Ну с период разложения 150 лет, это, так-то, хорошо. Чем медленнее разлагается, тем меньше вреда природе в единицу времени, тем меньше выделенных веществ.
Камни по миллиону лет эрозией разрушаются, а от них же пыль! Запретить камни?
1.09.2021 10:22
Митенька ржевский
Получается, если есть ненужные, а выбрасывать не позволяет совесть, можно подарить их Барнаульскому речному порту?
А я такие покрышки из огорода выкопал размером с камазовские шт 15 и под покровом ночи покатил к шиномонтажке, благо она рядом и водрузил их аккуратно мимо камеры видеонаблюдения, они такие еще в земле. И знаете что?! Мне очень обидно что я не смог утром лицезреть реакцию шиномонтажников. Мне кажется она должна быть бесценной. Хорошими делами прославиться нельзя тра та та та та та....
1.09.2021 10:34
- гость -
Ну шиномонтажники знают как их утилизировать. У них в год сотни, если не тысячи, должны скапливаться. Может быть, даже по договорам сдают/продают тем же производителям беговых дорожек
Да у нас вот многое пытались утилизировать путём цифровизации. Бумагу например. Может и до покрышек дело дойдёт. Там к ним столбы придумать надо.
1.09.2021 09:04
- гость -
Хохлам отправить, они спалят
Кстати хорошая идея, построить катапульты и забрасывать хохляцких вояк на Донбассе горящими покрышками. Или сбрасывать покрышки самосвалами в Днепр, пусть в Кыюв плывут.
У меня яма под душем из 10 покрышек - не сохнет ни гниет не ржавеет. В России иесли выполнять все требования изданных правил, легче умереть. А организовать не в убыток их переработку, ума не хватает, вот и гниют сохнут кругом и всюду, все видят, но сделать ничего не могут, или не хотят
А наличие халявного вторсырья разве не окупает его переработку?
На спортивных площадках резиновое покрытие из переработанных покрышек тоже вредное? Тогда давайте наказывать тех, кто это допустил, и надзорные органы тоже, в частности прокуратуру.
Или отмените этот идиотский закон.