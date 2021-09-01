Клумбы и лебеди из старых покрышек запрещены. Куда теперь девать старые колёса

Почему нельзя делать клумбы из покрышек?

Автомобильные шины считаются отходами III-IV класса опасности. При нагревании они выделяют вредные вещества, тяжёлые металлы и канцерогены в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Эксперты говорят, что всего за три года шины способны загрязнить почву в радиусе более 50 метров. И это при условии, что они будут просто лежать на земле. Между тем, срок их разложения превышает 130 лет.

Для людей наиболее опасны токсичные вещества и канцерогены, которые попадают в атмосферный воздух при нагревании на солнце. Покрышки выделяют бензапирен, формальдегид, амины и фенолы, частицы каучука и смолы. Всё это способно стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и онкологических заболеваний.

Если покрышки загорятся, класс опасности сразу повысится до первого. При этом степень загрязнения окружающей среды увеличивается в разы: при горении автомобильная резина выделяет ядовитые пары.