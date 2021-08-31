Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 августа

Несостыковочка

СМИ усомнились в официальной статистике умерших в России от коронавируса за июль. Как отметили журналисты "Московского комсомольца", по данным Росстата, насчитывается 50 421 случай смерти. Если же суммировать все показатели региональных оперштабов, то выходит 23 249 смертей.Как отмечают в издании, предположительно, Росстат использует уточнённые данные с учётом результатов дополнительных исследований. Однако тревогу вызывает то, что подобную несостыковку не пытаются объяснить.