Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 2 сентября

Пока число заражённых коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти, в Бийске родители отправили на линейку ребёнка, у которого может быть COVID. Что ещё вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" 2 сентября – читайте в материале amic.ru.
26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 21 случае.
Всего за время пандемии умерло 4749 человек, из которых 3613 – из-за COVID-19.
Также в регионе зарегистрировали 249 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 70 922 человека.
Уведомление о произошедшем родители лицеистов получили в четверг, 2 сентября. В администрации лицея считают, что вина за случившееся полностью лежит на родителях школьника. Зная, что ребёнок недомогает и что он сдал тест на коронавирус, они отправили его на классный час и на уроки. В результате под удар было поставлено здоровье других детей в классе, а также педагогов. Кроме того, нарушен даже не успевший начаться учебный процесс.
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