Молодое бабье лето с жарой +30. Какая погода будет на Алтае в первые выходные сентября?

Летняя жара вернётся в Алтайский край в ближайшие выходные, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Так называемое "молодое бабье лето" подарит жителям Алтая ясную без осадков погоду, так что пользуйтесь моментом: копайте картошку или просто наслаждайтесь погодой.

Ночь на 4 сентября в регионе будет ещё довольно прохладной – от 1 до 11 градусов тепла в разных районах края. Холоднее всего будет в предгорьях – Чарыш, Солонешное, Белокуриха. Здесь ожидаются даже небольшие заморозки, так что садоводам стоит подумать о сохранности урожая, если ещё не успели убрать. Но уже днём в субботу воздух прогреется до +23...+28. А дальше будет ещё жарче.

"К нам придёт мощное тепло из районов Средней Азии, поэтому в регионе установятся летние температуры. В ночь на 5 и 6 сентября столбики термометров не опустятся ниже +7...+12 градусов. Днём в воскресенье будет +26...+31, а в понедельник ещё жарче – от +27 до +32", – рассказала синоптик.

7 сентября ещё будет жарко. А уже со среды начнётся постепенное похолодание. Людмила Сырых отметила, что в этом году нам повезло, так как молодое календарное бабье лето совпало с метеорологическим.

"С 28 августа у нас идёт молодое бабье лето и продлится оно до 10 сентября. С 14 по 21 сентября будет классическое бабье лето, но порадует ли нас оно тёплой погодой, пока говорить преждевременно", – отметила синоптик.