На больших скоростях в плохую погоду. Как собираются изменить обучение водителей в России?

Это правда, что кандидатов в водители решили обучать ночью?

Не совсем так. В документе идёт речь об обучении будущих водителей в тёмное время суток. О ночи никто не говорит.

Впрочем, не думаем, что этот пункт вызовет какие-то особые сложности: и сейчас многие курсанты автошкол занимаются вождением в сумерках. Например, весной и осенью темнеет уже в районе шести-семи часов, зимой – ещё раньше, да и утром в межсезонье светает не рано.

Кроме того, в программу добавят обучение вождению на автомагистралях и в условиях недостаточной видимости, сообщает "РГ".