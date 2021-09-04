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На больших скоростях в плохую погоду. Как собираются изменить обучение водителей в России?

, ИА "Амител"
Минпросвещения разработало новые программы обучения кандидатов в водители
Приборная панель автомобиля / Фото: pixabay.com

Приборная панель автомобиля / Фото: pixabay.com

"Было темно, шёл дождь, мы с инструктором мчались по автомагистрали", – примерно так в скором времени будут рассказывать о своём обучении курсанты автошкол. В Министерстве просвещения разработали новые программы подготовки водителей. В частности, предлагают оттачивать навыки вождения в темноте, в условиях недостаточной видимости и на автомагистралях. Документ поступил в Аналитический центр при правительстве по регуляторной гильотине. Зачем меняют правила обучения и что ещё предлагают авторы инициативы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Это правда, что кандидатов в водители решили обучать ночью?

Не совсем так. В документе идёт речь об обучении будущих водителей в тёмное время суток. О ночи никто не говорит.

Впрочем, не думаем, что этот пункт вызовет какие-то особые сложности: и сейчас многие курсанты автошкол занимаются вождением в сумерках. Например, весной и осенью темнеет уже в районе шести-семи часов, зимой – ещё раньше, да и утром в межсезонье светает не рано.

Кроме того, в программу добавят обучение вождению на автомагистралях и в условиях недостаточной видимости, сообщает "РГ".

2
Что ещё поменяют при обучении новичков?
Ещё хотят включить в программу обучения вождение в условиях недостаточной видимости, а также занятия на автомагистралях, которые предполагают движение на высоких скоростях.

Количество часов по городу предлагают увеличить почти в два раза, а на площадке, наоборот, уменьшить. Сейчас это особенно актуально, так как после вступления в силу 1 апреля 2021 года новых правил сдачи на права, приём экзаменов на площадке в Госавтоинспекции больше не проводится. Исключение составляют только те, кто сдаёт на права на мотоцикл, мопед или квадроцикл.
В теоретическую часть добавились новые темы с прицелом на будущее – об особенностях управления автомобилями с высокой степенью автоматизации. Также включили материалы о развитии электромобилей и беспилотников.
3
И зачем эти новшества?

Авторы программы считают, что действующая программа несовершенна, и отучившись "в тепличных условиях", начинающие водители за рулём испытывают большие трудности. После успешной сдачи экзаменов многим приходится практически заново учиться ездить, ведь их никто не обучал водить на высоких скоростях на автомагистралях и в плохую погоду, в условиях недостаточной видимости. В результате новички теряются и создают аварийные ситуации.

4
Наверное, из-за этих изменений стоимость обучения в автошколах снова вырастет?

Не должна. Ведь длительность обучения останется прежней. Например, для категории "В" – те же 190 часов, из них 56 – практические занятия.

Автошколам даже не придётся менять свою материально-техническую базу. Следовательно, не потребуется заново получать заключение в ГИБДД.

Кстати, министерство переработало не только программы подготовки водителей по всем категориям и подкатегориям, но и программы переподготовки с одной категории транспортных средств на другую. Если эти правила утвердят, люди, которые решат открыть дополнительные категории, смогут сэкономить и время, и деньги. Эксперты пришли к выводу, что учить базовый цикл ещё раз нет необходимости. Например, мотоциклистам, чтобы обучиться водить легковой автомобиль, не придётся заново изучать базовый цикл, общий для всех категорий и подкатегорий. Благодаря этому сократится и стоимость, и время обучения.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.09.2021 08:16
- гость -

А проверкой знаний инструкторов не хотят заняться? В Барнауле есть автошкола: "Vip elite". Инструктор данной автошколы припарковался вплотную перед пешеходным переходом (п12.4 ПДД). Увидев, что я фотографирую нарушение, инструктор вместо того, чтобы устранить нарушение (перепарковать автомобиль) начал мне доказывать, что я не имею право фотографировать его автомобиль без его согласия! Он не только правила ПДД не знает, но и не уважает пешеходов и не знает, что делать фото и видео нарушения не запрещается законом и получать разрешение у нарушителя не требуется! Вот и получается, что ученик видит, как ведет себя учитель и потом повторяет все в точности!
Причем нарушениями грешат инструктора и не только этой автошколы!

4.09.2021 10:26
Агрессивная Реальность

Это с Алтая, чтоб научиться ездить по автомагистралям, прийдется катить в Кемеровскую область???

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