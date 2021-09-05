Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 5 сентября

В Алтайском крае выявили ещё 240 заболевших коронавирусом, а жертвами вируса в регионе стали ещё 26 человек. Что ещё вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в ежедневной подборке amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 71 650.
Выздоровели за весь период 54 420 человек, в том числе 184 – за последние сутки.
Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4823 летальных случая.
Алтайский край по суточному приросту заражённых коронавирусом занял 23-ю строчку в федеральном рейтинге. Его лидерами по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
За сутки в стране выявили 18 645 случаев ковида, а число заболевших за всё время пандемии превысило 7 млн человек. Скончались ещё 793 пациента с COVID-19. Всего в РФ зарегистрировали 187 200 летальных случаев.
Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в республике не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 358 человек с подтверждённым коронавирусом.
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