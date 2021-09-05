Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 5 сентября

Новые заболевшие

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 71 650.

Выздоровели за весь период 54 420 человек, в том числе 184 – за последние сутки.

Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4823 летальных случая.