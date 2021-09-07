Будет ли салют на День города в Барнауле в 2021 году?

11 сентября в Барнауле пройдёт День города. По случаю праздника в краевой столице запланированы многочисленные выставки и спортивные мероприятия. Но салютов, к сожалению, в этот раз не будет ни в одном из районов города.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, от массовых мероприятий решили отказаться, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фейерверк традиционно был одним из самых любимых и зрелищных праздничных событий. Полюбоваться шикарными залпами в ночном небе ежегодно приходили тысячи барнаульцев и гостей краевой столицы, приезжали жители близлежащих районов края. В этом году насладиться пиротехническим шоу вживую не получится, но если очень хочется, вы можете посмотреть фейерверки с прошлых Дней города в записи.

Такой салют в Барнауле прогремел в 2019 году на площади Сахарова. Всего в тот год фейерверки в честь дня рождения Барнаула были организованы сразу на шести площадках города.

В 2016 году главный фейерверк в Барнауле длился около десяти минут, высота его залпов составила 130 метров. В соцсетях многие жители краевой столицы сошлись во мнении, что салют был "идеальным".