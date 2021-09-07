Будет ли салют на День города в Барнауле в 2021 году?

11 сентября в Барнауле пройдёт День города. По случаю праздника в краевой столице запланированы многочисленные выставки и спортивные мероприятия. Но салютов, к сожалению, в этот раз не будет ни в одном из районов города.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, от массовых мероприятий решили отказаться, чтобы не допустить скопления большого количества людей и, как следствие, роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Фейерверк традиционно был одним из самых любимых и зрелищных праздничных событий. Полюбоваться шикарными залпами в ночном небе ежегодно приходили тысячи барнаульцев и гостей краевой столицы, приезжали жители близлежащих районов края. В этом году насладиться пиротехническим шоу вживую не получится, но если очень хочется, вы можете посмотреть фейерверки с прошлых Дней города в записи.
Такой салют в Барнауле прогремел в 2019 году на площади Сахарова. Всего в тот год фейерверки в честь дня рождения Барнаула были организованы сразу на шести площадках города.
В 2016 году главный фейерверк в Барнауле длился около десяти минут, высота его залпов составила 130 метров. В соцсетях многие жители краевой столицы сошлись во мнении, что салют был "идеальным".Читайте также в сюжете: День рождения Барнаула
Комментарии
Если салюта не будет, то поставьте хоть один фонарь на Ядринцева. Можно просто лампочки повесить. Хоть как то лучше уже будет
Смотреть салют по телевизору или на экране компа это как пообедать рекламной листовкой кафе - можно, но противно.
Если сильно хочется посмотреть салют, то смотрите по телевизору салют в Москве или в Санкт-Петербурге. А чиновники если хотят налоги за этот год, то пусть смотрят, как я их платил в прошлом году!!!
А куда пойдут украденные деньги с Дня города, на какие нужды?
Ни знаю ни одного человек кому бы нравились эти салюты. Шум и пустая трата бюджетных денег как и освещение ночное нагорного парка. Лучше бы город осветили и дороги по которым ездят и ходят люди. В нагорный парк по ночам никто не ходит.
Аще пофиг на салюты. в детсве да.. чем старше тем реально непонятное выпуливание денег на ветер.
11:01
Со своим Ядринцева реально надоели. Пока там идут стройки, ничего не будет. Подождите пару лет, когда начнётся нормальная Эксплуатация жилья и все там сделается.
Ту Коммунист
Расскажите как и кто крадет деньги на Дне города.
12:20
А я не знаю ни одного человека кому бы салют не нравился. И че теперь?
А насчёт Нагорного парка я вам посоветую написать Томенко, чтобы он перестал оплачивать подсветку и Белого дома, и всех остальных мест в городе, куда люди ночами не ходят.
А водку запретят? Для профилактики ковидлы как без неё!
написали не будет салюта