Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 7 сентября

У соседей

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 25 случаев коронавируса. За весь период в регионе выявили 20 905 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 616 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки.

Зарегистрировано также два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 362 человека с подтверждённым заболеванием.