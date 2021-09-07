Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 7 сентября

В Алтайском крае обновился антирекорд по числу смертей от коронавируса, а 95-летняя жительница региона решилась на вакцинацию. Что ещё вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в ежедневной подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае умерли 27 пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд для региона.
За сутки зафиксировали 240 случаев заражения ковидом, общее число заболевших достигло 72 129 человек.
Выздоровели всего 55 336 человек, в том числе 544 – за последние сутки.
95-летнюю жительницу Барнаула Марию Холодкову вакцинировали от коронавируса. Полгода назад её выписали из городской больницы № 5 после перенесённого заболевания.
Решение поставить прививку Холодкова объяснила тем, что не хочет снова оказаться в больнице, вдали от близких. Пенсионерка также рассказала, что старается поддерживать себя в форме и каждое утро начинает с зарядки.
Алтайский край по суточному приросту заболевших коронавирусом занял 22-ю строчку в федеральном рейтинге. Лидерство по-прежнему удерживают Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
За сутки в стране зарегистрировали 17 425 случаев COVID-19, выздоровели 17 243 пациента, скончались – 795 человек.
В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 25 случаев коронавируса. За весь период в регионе выявили 20 905 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 616 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки.
Зарегистрировано также два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 362 человека с подтверждённым заболеванием.
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