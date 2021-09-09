Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 сентября

Карантин в школах

В Алтайском крае с начала учебного года на карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом закрыто 27 классов в 19 школах. Об этом сообщила заместитель врио министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях региона под контролем, а классы, закрытые на карантин, продолжают обучение в дистанционном формате.