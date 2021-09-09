Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 сентября

За прошедшие сутки в Алтайском крае вновь возросло число умерших пациентов с коронавирусом, а в нескольких школах региона классы закрывают на карантин. Что ещё вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в ежедневной подборке amic.ru.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 427 пациентов, умерло 25 человек.
Общее число инфицированных COVID-19 составляет 72 604 человека, в т.ч. 5153 ребёнка. Выздоровели всего 55 970 человек (+ 427). Умерло 4926 человек (+ 25), все взрослые.
Amic.ru регулярно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- могут ли уволить за отказ от прививки;
- как теперь проходить тестирование ПЦР и в какие сроки его предоставлять.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
- каким группам населения вакцинироваться обязательно и в какие сроки;
- нужно ли ставить вакцину от ковида беременным и детям;
- чем отличаются вакцины от ковида и какая лучше
- можно ли ставить прививку от гриппа, если уже поставил от коронавируса.
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