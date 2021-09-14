Правда ли, что в России хотят начать выдавать кредиты по водительским правам?

В России могут начать выдавать займы по водительским правам. Соответствующий законопроект планируют принять до конца этого года, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Зачем эти новшества и не спровоцирует ли упрощённый способ идентификации клиентов новую волну мошенничества, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
"Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно – объёмный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит её быстро и в облегчённом формате оказать", – заявил Анатолий Аксаков.
Подтверждения подлинности водительских прав кредитные организации проверят в соответствующем реестре. Но в настоящий момент вопрос доступа банков к этой базе данных ещё не решён.
И когда это заработает?
Если соответствующий закон примут до конца года, он вступит в силу через шесть месяцев, то есть в 2022-м.
Напомним, сейчас в дополнение к паспорту при ускоренном подтверждении уже могут использоваться данные СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.
Крупнейшие банки (ВТБ, "Зенит", "Ренессанс Кредит", "СКБ-банк", банк "Дом.рф" и др.) поддерживают нововведение, которое упростит и ускорит оказание услуг гражданам.
Эксперты считают, что риск мошенничества для граждан сильно не вырастет, это абсолютно безопасно, так как законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощённая идентификация клиента.
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