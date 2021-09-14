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Правда ли, что в России хотят начать выдавать кредиты по водительским правам?

, ИА "Амител"
Законопроект предусматривает использование водительских прав как дополнение к паспортным данным
Сделка / Фото: pixabay.com

Сделка / Фото: pixabay.com

В России могут начать выдавать займы по водительским правам. Соответствующий законопроект планируют принять до конца этого года, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Зачем эти новшества и не спровоцирует ли упрощённый способ идентификации клиентов новую волну мошенничества, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кредит будут выдавать по одному водительскому удостоверению?
Да, Минэкономразвития предлагает разрешить россиянам обмен валюты, выдачу займов до 15 тысяч рублей и другие финансовые операции при предъявлении только водительского удостоверения.

"Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно – объёмный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит её быстро и в облегчённом формате оказать", – заявил Анатолий Аксаков.

Подтверждения подлинности водительских прав кредитные организации проверят в соответствующем реестре. Но в настоящий момент вопрос доступа банков к этой базе данных ещё не решён.

2

И когда это заработает?

Если соответствующий закон примут до конца года, он вступит в силу через шесть месяцев, то есть в 2022-м. 

Напомним, сейчас в дополнение к паспорту при ускоренном подтверждении уже могут использоваться данные СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.

3
А это безопасно?

Крупнейшие банки (ВТБ, "Зенит", "Ренессанс Кредит", "СКБ-банк", банк "Дом.рф" и др.) поддерживают нововведение, которое упростит и ускорит оказание услуг гражданам.

Эксперты считают, что риск мошенничества для граждан сильно не вырастет, это абсолютно безопасно, так как законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощённая идентификация клиента.

4
Какие операции проводят по упрощённой идентификации клиента?
Сейчас россияне уже могут воспользоваться упрощённой идентификацией для обмена валюты до 100 тысяч рублей, перевода денег без открытия счёта, оформления потребительского кредита до 15 тысяч рублей.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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