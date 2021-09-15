Сколько стоит iPhone 13 и чем он отличается от своих предшественников?

Чем отличается iPhone 13 от предыдущих моделей?

Новинки не имеют кардинальных отличий в дизайне. Зато блок двух основных камер iPhone 13 (с прежним разрешением 12 мегапикселей, но с увеличенной матрицей) стал больше. Они расположены по диагонали, улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию. У смартфонов трёхкратный оптический зум и ночной режим, а это значит, что теперь они будут лучше снимать в темноте.

Режим "Киноэффект" позволит делать ролики во время движения с динамическим фокусом. Этот режим может работать и на фронтальной камере.

На 20% уменьшили вырез под фронтальную камеру и датчики FaceID, а разговорный динамик сдвинули к стыку стекла и металлической рамки корпуса, сообщает Lenta.ru.

Смартфон получил новый шестиядерный процессор A15 Bionic. По словам Apple, он на 50% быстрее "ближайшего конкурента", но кто этот соперник, компания не раскрыла.

По сравнению с 12-й моделью, iPhone 13 mini будет работать на 1,5 часа больше, а время работы iPhone 13 выросло на 2,5 часа. Это стало возможным благодаря увеличенному аккумулятору.

Смартфоны 13-го поколения доступны в пяти новых цветах: розовом, красном, синем, а также "тёмная ночь" и "звёздная ночь".

Минимальный объём памяти на iPhone 13 теперь 128 Гб, также появился вариант с объёмом 512 Гб.