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Сколько стоит iPhone 13 и чем он отличается от своих предшественников?

, ИА "Амител"
Предзаказы стартуют 22 сентября, продажи начинаются 24 сентября
Фото: Apple

Фото: Apple

Корпорация Apple официально представила новинки: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Чем отличаются новые "яблочные" смартфоны от своих предшественников, сколько они будут стоить и когда начнутся их продажи в России, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Чем отличается iPhone 13 от предыдущих моделей?

Новинки не имеют кардинальных отличий в дизайне. Зато блок двух основных камер iPhone 13 (с прежним разрешением 12 мегапикселей, но с увеличенной матрицей) стал больше. Они расположены по диагонали, улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию. У смартфонов трёхкратный оптический зум и ночной режим, а это значит, что теперь они будут лучше снимать в темноте.

Режим "Киноэффект" позволит делать ролики во время движения с динамическим фокусом. Этот режим может работать и на фронтальной камере.

На 20% уменьшили вырез под фронтальную камеру и датчики FaceID, а разговорный динамик сдвинули к стыку стекла и металлической рамки корпуса, сообщает Lenta.ru.

Смартфон получил новый шестиядерный процессор A15 Bionic. По словам Apple, он на 50% быстрее "ближайшего конкурента", но кто этот соперник, компания не раскрыла.

По сравнению с 12-й моделью, iPhone 13 mini будет работать на 1,5 часа больше, а время работы iPhone 13 выросло на 2,5 часа. Это стало возможным благодаря увеличенному аккумулятору. 

Смартфоны 13-го поколения доступны в пяти новых цветах: розовом, красном, синем, а также "тёмная ночь" и "звёздная ночь". 

Минимальный объём памяти на iPhone 13 теперь 128 Гб, также появился вариант с объёмом 512 Гб.

2
Чем уникален iPhone 13 Pro?

iPhone 13 Pro стал первым смартфоном компании, получившим версию с объёмом памяти в 1 Тб. По сравнению с 12-й моделью, iPhone 13 Pro и Pro Max смогут работать дольше всех предыдущих моделей смартфонов Apple – на 1,5 и 2,5 часа соответственно.

iPhone 13 Pro с 6,1-дюймовым экраном оснащён системой из трёх камер – стандартной, широкоугольной и зумом 3x. Улучшена система шумоподавления, добавлены функции макро- и съёмка звёздного неба (со штатива), а также индивидуальные фильтры, которые можно применять во время съёмки, пишет "РГ".

"Чёлка" экрана в Pro-версии также стала меньше. При съёмке видео и во время обработки можно менять глубину резкости и точку фокуса. Видео можно записывать в режиме 4K при частоте 30 кадров в секунду.

3

Сколько будут стоить новинки и когда они появятся в России?

Стоимость смартфона iPhone 13 с объёмом памяти 128 Гб для покупателей в России составит 79 990 рублей. За новинку на 256 Гб памяти придётся заплатить 89 990 рублей, за 512 Гб приготовьтесь выложить 109 990 рублей.

iPhone 13 mini с объёмом памяти 128 Гб будет стоить 69 990 рублей. 79 990 и 99 990 рублей цена iPhone 13 mini на 256 и 512 Гб соответственно.

Версия iPhone 13 Pro будет стоить 99 990 рублей за версию со 128 Гб, а iPhone 13 Pro Max – 109 990 рублей.

iPhone 13 Pro на 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб будет стоить 109 990, 129 990 и 149 990 рублей соответственно, а iPhone 13 Pro Max – 119 990, 139 990 и 159 990 рублей.

Предзаказы стартуют 22 сентября, продажи начинаются 24 сентября.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.09.2021 13:23
- гость -

Занимаем очередь, кто последний?

15.09.2021 13:46
Сын депутата ЕР

Я уже занял!

15.09.2021 13:53
- гость -

Даааа, цена за игрушку для взрослых....

15.09.2021 13:54
Чиновник

Дайте два!

15.09.2021 14:09
- гость -

15.09.2021 13:53
- гость -
Даааа, цена за игрушку для взрослых....

Игрушка, сколько кредитов наберут под эту игрушку. Потом здесь кричать будут, что бедные, денег нет.

15.09.2021 14:26
- гость -

пф.. ваще даром не нужно

15.09.2021 14:35
- гость -

Те кому не нравится Айфон:
1. не могут себе позволить (не удивительно, "Слава Ему" за этот курс$)
2. не понимают разницы (как с одеждой, зачем платить больше, думают: "Самые умные", но пока не попробуешь никогда не узнаешь.
3. просто жмоты (есть такие с деньгами их Гоголь описАл)

p.s. У меня уже 9 лет еще 4-ка, работает хорошо и батарея держит, а типа "необходимые приложения" мне не нужны. А самое главное - в руке приятно держать.

15.09.2021 14:48
- гость -

Ладно купить тем кто получает 200+ в месяц.
Это не накладно.
Но молодежь ж кредиты понаберет

15.09.2021 14:52
- гость -

15.09.2021 14:48
- гость -
Ладно купить тем кто получает 200+ в месяц.
Это не накладно.
Но молодежь ж кредиты понаберет

Те, кто поумнее возьмут подешевевшие 11 или Se

15.09.2021 15:18
- гость -

iPhone вещь хорошая, но не каждый может в 3 раза переплачивать за название.

15.09.2021 15:31
Гость

Тот кто получает достаточно денег не заморачивается на это, а вот реально бедные на кредитах живут дабы быть «на уровне», это как женщина в норковой шубе с сумкой из кари за тысячу рублей

15.09.2021 16:48
АБОРИГЕН

15.09.2021 15:31
Гость
....в общественном транспорте.

15.09.2021 16:54
Гость

Поверьте тот кто получает 200 тысяч, ходят далеко не с такими телефонами, масса примеров среди знакомых, а вот кто занимает постоянно «тысячу до зарплаты» вот не да, им необходимо нужен последний айфон

15.09.2021 17:06
- гость -

Пашу и зарабатываю на пару айфонов в месяц.
Хожу с добрым андроидом.

15.09.2021 17:38
гiсть

Ну, может быть в Барнауле обеспеченные люди не покупают айфоны (они им не нужны), а в Москве же люди пользуются как раз айфонами. Наверное, они лучше любого андроида, но пользоваться можно и чем-то простым, тысяч за 10 и в целом разницы особой нет - выход в интернет есть, приложения все есть, звонит, аккумулятор держит дольше айфона - что еще нужно?

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