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Мам, переведи денег. Как мошенники научились подделывать номера и менять голос

, ИА "Амител"
Мошенники начали звонить россиянам под видом друзей и родственников, а также подделывать их телефонные номера

Находчивости и креативу злоумышленников иногда остаётся только позавидовать: в погоне за лёгкими деньгами они изобретают всё новые способы "развода". В России набирает обороты новый вид мошенничества: людям всё чаще поступают звонки от "липовых" медицинских родственников, сотрудников банков, друзей и даже родственников. Убедительности схеме добавляет то, что входящий номер знаком человеку. Злоумышленники научились использовать поддельные номера и даже менять голос. Как вычислить мошенников и что делать, если вы уже стали жертвой обмана, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что за новая схема мошенничества и как она работает?

Схема такая: вам на телефон поступает входящий звонок. Цифры номера вам знакомы. Это может быть телефон поликлиники или банка. Так же мошенники могут использовать ваш код города, чтобы создать впечатление, что звонок местный. Очень часто используют номера-соседи, которые на одну-две цифры отличаются от какого-то известно вам городского номера. И всё это ради одной цели – чтобы вы сняли трубку.

Дальше всё как обычно. В большинстве случаев преступники стараются вызвать страх и панику жертвы. Они не дают опомниться: "Платёж на сумму пять тысяч рублей на счёт Кузьмина Олега Николаевича подтверждаете?", "С вашей карты было произведено несколько переводов. Эта активность нам показалась подозрительной", "На ваше имя пытаются взять кредит", "На ваше имя пришёл товар и кто-то пытается его оплатить с ваших счетов". Если по телефону вы слышите подобные сообщения, главный смысл которых сводится к тому, что в отношении вас сейчас совершается преступление, смело кладите трубку.

Главная их цель – спровоцировать оперативность действий. Им нужно заставить человека перевести деньги или даже снять их в банкомате и лично отдать в руки злоумышленникам.

Недавно аферисты придумали новый формат: сначала звонить и представляться службой безопасности банка, а затем, когда человек уже сбросил звонок, перезванивать в качестве сотрудника правоохранительных органов, якобы вычисляющего телефонного мошенника, и просить посодействовать, попутно выманивая данные.

2
Как они подделывают номера? Разве такое возможно?

Сейчас возможно практически всё. А способность менять номера появилась уже более десяти лет назад, когда цифровая телефония заменила аналоговую.

Как пояснил газете "Известия" директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Андронов, для того чтобы обманывать пользователей, существует две схемы: мошенник, являясь SIP-клиентом, может вручную устанавливать любой номер телефона, который будет отображаться у абонента.

Также злоумышленники могут взломать контакт-центры или автоматические телефонные станции (АТС) и осуществлять звонки через них. При этом они получают доступ к целому пулу телефонных номеров и могут использовать их в качестве исходящих номеров при звонках абонентам, говорит эксперт.

3
С банками всё понятно. Но как можно спутать мошенника с родственником?

Нам самом деле такое происходит часто. Преступники выстраивают разговор так, чтобы вызвать у человека тревогу и переживания.

Обращаются они зачастую по имени. "Родственники" сбивчиво просят о помощи, говорят, что произошло серьёзное преступление, авария, несчастный случай, всё что угодно, главное отключить у жертвы критическое мышление. 

Тогда человек уже не обращает внимания на какие-то нестыковки. Тем более что мошенники научились даже подделывать голоса, используя специальные программы. К счастью те, что сейчас существуют, не идеальны и пока не могут один в один копировать чужой голос в реальном времени. 

Однако прогресс не стоит на месте. Директор компании "Антифишинг" Сергей Волдохин убеждён, как только такие программы доработают и они появятся в массовом доступе, бороться с мошенниками станет куда сложнее.

4
Чем дальше, тем страшнее. И как же себя обезопасить?

Рекомендации стандартные: не сообщайте коды, полученные в SMS-сообщениях от банка, не называйте свои персональные данные. В случае подобных звонков из банка, сами финансовые организации рекомендуют завершить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на карте.

В Банке России даже составили специальный словарь мошенников: "служба безопасности", "подозрительная транзакция", "срочно", "быстрее", "перевод на ваш резервный счёт". Если слышите подобное – бросайте трубку.

Если вас уже обманули, нужно сразу позвонить в банк и заблокировать все операции по карте. Затем в течение суток написать заявление в офисе банка, а также на сайте ЦБ и в полицию.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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