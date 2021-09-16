Мам, переведи денег. Как мошенники научились подделывать номера и менять голос

Что за новая схема мошенничества и как она работает?

Схема такая: вам на телефон поступает входящий звонок. Цифры номера вам знакомы. Это может быть телефон поликлиники или банка. Так же мошенники могут использовать ваш код города, чтобы создать впечатление, что звонок местный. Очень часто используют номера-соседи, которые на одну-две цифры отличаются от какого-то известно вам городского номера. И всё это ради одной цели – чтобы вы сняли трубку.

Дальше всё как обычно. В большинстве случаев преступники стараются вызвать страх и панику жертвы. Они не дают опомниться: "Платёж на сумму пять тысяч рублей на счёт Кузьмина Олега Николаевича подтверждаете?", "С вашей карты было произведено несколько переводов. Эта активность нам показалась подозрительной", "На ваше имя пытаются взять кредит", "На ваше имя пришёл товар и кто-то пытается его оплатить с ваших счетов". Если по телефону вы слышите подобные сообщения, главный смысл которых сводится к тому, что в отношении вас сейчас совершается преступление, смело кладите трубку.

Главная их цель – спровоцировать оперативность действий. Им нужно заставить человека перевести деньги или даже снять их в банкомате и лично отдать в руки злоумышленникам.

Недавно аферисты придумали новый формат: сначала звонить и представляться службой безопасности банка, а затем, когда человек уже сбросил звонок, перезванивать в качестве сотрудника правоохранительных органов, якобы вычисляющего телефонного мошенника, и просить посодействовать, попутно выманивая данные.