Когда в Барнауле начнётся отопительный сезон и как быть тем, кто уже замёрз

В Алтайском крае сейчас стоит довольно тёплая погода, тем не менее в домах уже совсем не жарко и ощущается запах сырости. В ожидании центрального отопления жителям квартир (особенно угловых и расположенных на теневой стороне) приходится ходить в тёплой кофте и штанах, а спать в шерстяных носках и под двумя одеялами либо включать обогреватель. Когда в Барнауле начнётся отопительный сезон и можно ли сделать так, чтобы батареи стали горячими ещё до его старта, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
В Алтайском крае отопительным сезоном условно считается период с 15 октября по 15 апреля. Но фактически отопление в России на протяжении многих лет дают тогда, когда в течение пяти дней температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Это условие закреплено в постановлении правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
Среднесуточная температура в Барнауле этой осенью ещё ни разу не опускалась ниже отметки +8 градусов. Так, 12 сентября в краевой столице этот показатель составил +11,1 градуса, 13 сентября было +8,7 градуса, 14 сентября – 8,4 градуса тепла, 15 сентября синоптики зафиксировали +15,4 градуса.
"На выходных произойдёт спад тепла и установится достаточно прохладная погода. Она сохранится в течение всей следующей недели, тогда и произойдёт устойчивый переход через +8 градусов", – сообщила прогноз amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
Но к концу сентября, по данным синоптика, в Алтайский край должен прийти гребень тепла и тогда среднесуточная температура может снова повыситься.
Старт отопительного сезона в краевой столице будет дан сразу, как глава Барнаула Вячеслав Франк подпишет соответствующее распоряжение. На данный момент на сайте мэрии такой документ ещё не опубликован.
Но на пресс-конференции 14 сентября замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский сообщил, что отопительный сезон в Барнауле должен начаться с 20 сентября. Готовность города к отопительному сезону на тот момент достигла 80%.
Традиционно в первую очередь тепло получат социальные объекты: школы, больницы, детские сады. А пока воспитатели в чатах ДОУ рассылают сообщения родителям с просьбой потеплее одевать детей: штаны и кофты с длинным рукавом.
О том, что тепло подавать в дома барнаульцев начнут со следующей недели, "Толку" сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК). Отладка всех отопительных систем займёт порядка двух недель. Повсеместно отопительный сезон начнётся к 10 октября.
Если вы проживаете в многоквартирном доме, вы можете добиться подключения отопления даже до старта отопительного сезона. Если в квартире холодно, обращайтесь в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. И уже они направят заявку в Барнаульскую теплосетевую компанию (БТСК). В указанную жильцами дату дом получит персональное тепло.
Но перед этим важно заручиться поддержкой единомышленников, проживающих по соседству: на общедомовом собрании "за досрочное включение отопления" должны проголосовать 2/3 от общего числа жильцов. Согласие нужно подтвердить подписями.
Но при этом необходимо учесть, что сумма в квитанции будет больше: заплатить придётся за каждую гигакалорию, которую потребят жильцы дома.
Кстати, ресурсоснабжающая компания может отказать в более раннем пуске отопления, если у собственников есть долги за услуги теплоснабжения.
В первую очередь обратитесь в свою управляющую или ресурсоснабжающую компанию.
Если УК будет бездействовать, можно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула по тел. 37-05-01 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС) по тел. 29-91-88.
Комментарии
А тем, кто "уже замёрз" поставить возле кровати элеектронагреватель. А то из-за пары мерзавцев весь дом должен платить тысячи за отопление и сидеть с открытыми окнами и отапливать улицу.
А то из-за пары мерзавцев весь дом должен платить тысячи за отопление
это люди из категорий бабки/дедки, многодетные они получают субсидии по ЖКХ на отопление им пофиг.
А то из-за пары мерзавцев
Правильно,включить отопление 31 декабря,чтобы был у народа настоящий праздник!
А то из-за пары мерзавцев
А почему я, работающий человек, из-за таких как ты нищебродов-алкашей должен холод терпеть? На бутылку и интернет ты же себе денег находишь - найдешь и на отопление
да дело то даже не в денежках, а в бесполезности отопления: настежь открыты окна и балконы в таких случаях, в квартире то жарко, душно ,нечем дышать, так в чем смысл отопления при температуре воздуха за окном выше 10 градусов
да дело то даже не в денежках, а в бесполезности отопления: настежь открыты окна и балконы в таких случаях, в квартире то жарко, душно
вопрос о регуляции температуры теплоносителя из области фантастики
Начинается! И каждый год так. Хватит ориентироваться на жадных и тупых. Почему я с детьми должна мёрзнуть и дедушка старенький около обогревателя сидеть? Включайте принудительно!
Если на улице выше 0, то можно обойтись обогревателем/кондиционером. Потому что кому холодно, тот персонально таким образом согреется. А вот если всем пустили кипяток по трубе, то его уже индивидуально себе не выключить. Сколько раз уже было — на улице +15, а батареи горячие. И здоровья жалко, и денег
обогреватель у кровати это пожар а последствия пожара это сущие копейки для всего подъезда!
Понаставили счетчиков, теперь платим в 2 раза больше....
У нас не теплая гейевропа, у нас сибирь и счетчики не выгодны....
Про открытые окна: помещение должно проветриваться. Мебель, отделка квартир "выделяет" вредные вещества, да и дышать человек должен свежим воздухом.
если всем пустили кипяток по трубе, то его уже индивидуально себе не выключить
Загуглите "шаровой кран"
Кому холодно - включайте обогреватели. Глупо запускать отопление, чтобы потом сидеть с открытыми окнами. В сентябре в Барнауле всегда так, неделя холода - начинают ныть, чтобы включили отопление, а потом приходит бабье лето, чуть ли не на месяц и все вынуждены открывать форточки, потому что жарища дома стоит. Это не говоря о зверских счетов за отопление. И не надо про нищебродов, богатеи нашлись. Много денег - ставьте дома камины.
обогреватель у кровати это пожар
Как показывает трагическая статистика последних недель, народ обогревается газовыми плитами. Поэтому в Москве уже запускают отопление.
17.09.2021 07:57
Гость
Слушайте, на улице днем выше +20... Ваши дети действительно мерзнут?
17.09.2021 08:48
- гость -
Счетчики выгодны. Даже общедомовые - по крайней мере, никаких "средних по больнице" оплат, и с мая по сентябрь не платить за отопление. Сравниваю свою квартиру и мамину - за ту, где не стоит счетчик, платится примерно столько же - но круглый год. А окна открыть можно и сейчас - на улице тепло. Я до сих пор сплю с открытым балконом - не выношу духоту.
17.09.2021 09:12
- гость -
Отвечу глупостью на глупость:Кому жарко, живите на улице, в шалаше.И это не помогает?Езжайте в Арктику!Тем пасе ручки рабочие сейчас там нужны.Ведь я так понимаю денюшек то у вас нема?Платят там хорошо.
17.09.2021 07:31
сотрудник
А ты поживи на первом этаже или в угловой квартире. Тогда и голоси о необходимости отопления. И еще: проветривать квартиру надо при любой погоде, даже в морозы. Не знал?
17.09.2021 09:12
- гость -
Кому жарко - отключайте персонально СВОИ батареи!
Для 17.09.2021 07:23
- гость -
"А почему я, работающий человек, из-за таких как ты нищебродов-алкашей должен холод терпеть? На бутылку и интернет ты же себе денег находишь - найдешь и на отопление"
Вы господин "не нищеброд" и любитель "отапливать улицу" за счет своих соседей поставили бы кондиционер с функцией обогрева, но нет, вместо того, чтобы решить свою проблему самому, вам надо сделать не очень умный поступок и обязательно за счет других...
17.09.2021 09:21
- гость -
На выходных уже начнется похолодание. Это раз. Отопление прямо сейчас вам никто не включит - требуется пара-тройка недель. Это два. Вывод: не о чем надрываться - пусть начинают потихоньку запускать тепло. Никто ведь и не дает кипяток в трубы с первых дней.
17.09.2021 09:26
- гость -
Мозг себе купи. Жарко - открыл форточку, и не надо жить на улице. Еще жарко - купи кондиционер. Если ты говоришь глупости, не надо думать, что так делают все.
17.09.2021 09:26
- гость -
Браво!!!!
17.09.2021 09:21
- гость -
Слушайте, на улице днем выше +20...
Так и Вы слушайте:+20 днем-это на пике, и всего час-полтора.Далее, день становится все короче и короче, и если Вы не ходите на работу, то не знаете, что утром на улке свежо, а вечером и подавно.Тех двух-трех часов тепла за сутки уже не хватает для полноценного прогрева зданий, особенно из ж/б.Плюсом влажность повышенная, что тоже не добавляет ни тепла, ни комфорта.Окна не только можно, но и нужно открывать постоянно, для естественной вентиляции, проветривания другими словами, иначе будут проблемы со здоровьем.Но сейчас открывание окон становится роскошью.Жилище из-за всего перечисленного выше быстро выстывает.Но и самое главное Процесс запуска центрального отопления в городе не быстрый, и сопряжен со множеством проблем.Тогда зачем морозить и людей, да и сами строения, запуская отопление как можно позже, если сейчас есть время сделать запуск в спокойном режиме, да и большинство людей (не считая моржей) будут за это лишь благодарны.
Для
17.09.2021 09:36
- гость -
Похоже мы с вами в разных частях света живем. У меня дома сейчас 24.5 градуса, это при том, что днем мы проветриваем квартиру каждый день. Я согласен, что в некоторых домах на первых этажах может быть прохладно, но заставлять платить за отопление весь дом из-за них - это глупость. Пусть ставят кондиционеры с функцией отопления/тепловентиляторы/конвекторы и не надо ничего выдумывать.
17.09.2021 09:30
- гость -
А что не так с угловой квартирой? Жили много лет, разницы в температуре с не угловыми не было.
17.09.2021 09:36
- гость -
Так и отопление начинают запускать с 20 числа вроде, что не так? Как раз и на улице начнет холодать. Про то, что на улице свежо по утрам и вечерам, я в курсе. Но проветривать это не мешает, не та на улице температура, чтобы окна закупоривать. Даже если на улице +5-8 ночью, форточки вполне можно открытыми держать. Мне и с открытым балконом нормально, пара одеял, и спать вполне комфортно. И окна у меня отнюдь не на юг выходят, так что солнце толком не нагревает.
17.09.2021 08:59
- гость -
И что, Шаровой Кран мне сумму за отопление в квитанции уменьшит?
17.09.2021 09:12
- гость -
Да почти каждый год так. Идёшь в октябре-ноябре по улице — форточки открыты. А кое-где даже и окна.
17.09.2021 09:43
Барнаулец
Да, от холода можно индивидуально согреть комнаты. А вот от коллективной жары никак не уйти. Не ставить же кондиционер, чтобы включать его потом, и он нивелировал бы жару от отопления, ещё и электроэнергию потребляя
17.09.2021 10:08
Виктор
Идёшь в октябре-ноябре по улице — форточки открыты. А кое-где даже и окна. И? Форточки открывают не из-за жары, а для проветривания. И это нормально. Или вы всю зиму сидите, ни разу не открыв форточку?
17.09.2021 09:43
Барнаулец, а Вы что же думаете, что только на первых этажах сейчас прохладно?Да нет же, и выше уже тоже.Но так ли важно сейчас подсчитывать градусы в каждой конкретной, отдельно взятой квартире?Сейчас важен другой момент-дата начала отопительного сезона в Барнауле!И вот тут из года в год одно и тоже.Для большинства жителей нашего города поздняя дата подключения к тепловой энергии, а равно как и ранняя дата отключения от оной, являются непонятными, неуместными и неприемлемыми.Кроме того, я полагаю большинство правильно и разумно относятся к самому началу ОС, понимая , что это процесс сложный, трудоемкий, и затратный по времени.И мы понимаем, что начинать нужно как можно раньше, чтобы до наступления сильных холодов(которые увы, не за горами, учитывая наши географическо-климатические условия) мы спокойно вошли в этот период с сухим и теплым жилищем.И в то же время, находятся "умники", предлагающие ради мифической "экономии" отодвинуть процесс запуска на более поздний срок, не понимая, что при таком раскладе будут созданы проблемы не только для огромного количества людей, но и самой системы централизованного отопления в общем то немаленького города.Системы, которая уже далека от молодости.Другими словами-не щадим ни людей, ни несчастные трубы.И самое интересное-всем предлагается потратить то же количество денег, что пошли бы на отопление,но уже на электроэнергию, но с меньшим КПД, наивно полагая, что когда их кондишены перестанут справляться с забортным холодом, у них в доме в одночасье появится тепло от ТЭЦ, которую едва-едва подключили к сотням километров пустых труб, повернув так же, в один момент сотни, если не тысячи задвижек, разбросанных по всему городу?Но так не бывает.Поэтому надо вернуться к старой, годами проверенной системе:Начало-15 сентября, окончание-15 мая.Ну, или предложите что-то новое (только ради Бога не маслогрей!)
17.09.2021 10:23
- гость -
А ничего, что в районе 15 мая у нас пару последних лет под тридцатник?) А вчера, 16 сентября, +22 было? Летом, кстати, бывает и +10, и ниже. Давайте пойдем дальше - вообще не будем отопление отключать.
Проверено на практике:
В Барнауле в разных многоквартирных домах очень разные расходы на отопление. В некоторых домах, например, 9ти этажные панельки в районе Антона Петрова-Попова трубы спрятаны в стены и возможности перекрыть батарею нет. Отопление в таких квартирах очень дорогое и при сравнении с новым кирпичным домом отличается примерно в 2 раза. Т. е житель старого панельного дома платит за отопление в 2 раза больше, чем житель нового панельного дома или нового кирпичного дома. (расчеты были сделаны в пересчете на 1 кв.м общей площади)
Самый низкий уровень оплаты за отопление - в домах оборудованных индивидуальными счетчиками тепла.
Стоимость отопление одного квадратного метра жилой площади примерно должно составлять 37-42 рубля за 1 кв. м.
Балкон открыт всю ночь. Квартира угловая. И кто это замерз при 20 градусах тепла? Работники генерирующей компании, или работника УК, которым премии перепадают? Главное содрать с населения побольше денег. Сейчас сошлется генерирующая компания на тех, кто мерзнет и якобы просит включить отопление. А так это или нет не проверишь. Раньше был порядок: средняя температура 8 градусов в течении(если не ошибаюсь) 3 или 7 дней. Сейчас по "просьбам трудящихся". А просьбы не включать(потому что платим за воздух) не выгодны для компании.
У нас в квартире стоят счетчики, но компании не выгодно, вернее зачем заморачиваться, с общего счетчика взяли показания на квадратные метры разделили и всем "сестрам по серьгам". Мне не холодно при 22 градусах, но натапливается квартира до 30, приходиться отключать отопление и открывать окно. В итоги плачу за того,кто мерзнет.
Расчеты сделаны для Января.
17.09.2021 10:28
- гость -
А ничего, что в районе 1-10 мая не считая Вашей пары последних лет у нас и снег выпадает, и холод держится при этом далеко далеко не один день?А влажность при непрогретой земле, а отсутствие постоянного источника тепла (кроме как от ТЭЦ)?Я, в отличии от Вас жил и до 19-20 годов (этого, этого века), и собираюсь прожить многим больше, и помню, особенно начиная с 87-го года как мы страдали от отсутствия элементарных условий проживания в нашем не самом гостеприимном (с точки зрения климатических условий) крае, когда вот такие умники, с памятью как у рыбки начали баловаться с задвижками.Апрель месяц, еще снег лежит местами, но поймав заблудившуюся волну тепла из Казахстана, рубит тепло по всему городу, а затем, когда эта волна так же быстро исчезает, начинали материть савецку власть за холод в квартирах.Или сентябрь, с его бесконечной верой в "бабье лето", которое никак не наступало, тупо проходил, и отопление только начинали запускать в начале октября, и это было, и не однажды.И так каждый год.Были конечно исключения, но короткий период, это когда во главе города был В.Н.Баварин.Помнится тогда даже нам рассказали, и показали на практике, что оказывается есть еще такое понятие, как периодическое протапливание, это когда днем отключали отопление, а на ночь включали.Как они это делали, неведомо, но того времени счастливого было на один-полтора отопительных сезона.К сожалению Владимира Николаевича не стало, и с тех пор в нашем городе отопительные сезоны превратились в бардельеро.Поэтому и говорю, не хотите менять к лучшему, тогда верните доброе, старое, проверенное и испытанное годами:Начало ОС-15 сентября, окончание ОС-15 мая.
17.09.2021 10:33
гость
А это как? На каждую батарею ставится счётчик?
17.09.2021 10:29
Economist
А если труба в стене прохудилась — стену ломают?
17.09.2021 10:56
Виктор, нет, глушат, и пускают в обход, снаружи.
в обход.. снаружи.. хих
17.09.2021 10:53
- гость -
Вы не поверите, но и я жила. Как-то ближе к середине октября вернулись из отпуска с маленьким ребенком, а дома ни газа, ни горячей воды, ни отопления. Но при чем здесь мифические умники, если это были те самые 90-е, и везде творилось безобразие? А при Советах (ТМ) мы как-то месяц зимой сидели без воды, и если бы у кого-то в доме не нашлось родственников где-то во власти, то, подозреваю, сидели бы до лета - просто никто ничего и не собирался делать. И?
Ну глупо же привязывать подачу и отключение отопления к конкретной дате. Погодные условия каждый год разные, и с каждым годом это все виднее.
ЗЫ Сейчас-то вам чем плохо? На следующей неделе по прогнозу тепло начинает уходить, и тогда же начинают давать отопление. Что не так?
Зачем нам тепло давать,давайте лучше побольше простудных заболеваний!
17.09.2021 11:21
- гость -
Вы не поверите, но с включённым отоплением тоже можно простудиться. Например, спасаясь от него открыванием окон
17.09.2021 11:13
- гость -
На следующей неделе по прогнозу тепло начинает уходить, и тогда же начинают давать отопление. Что не так?
Во-первых еще неизвестно, начнут или нет, постановления пока нет.Во-вторых, и пожалуй самое главное, пока начнут, пока заполнят, поставят на прогрев, на циркуляцию, еще на ... и по ....пока будем бороться с неизбежным завоздушиванием(да простят меня спецы за такой термин), пройдет не один день, и даже не одна неделя.Тут как видите все не так!Ну нельзя встречать событие, не будучи к нему готовым!Или мы живем как в той русской пословице, пока гром не грянет, мужик не перекреститься?А не надоело жить в режиме аврала?Кстати при запуске, помяните мое слово, начнутся порывы, что еще отодвинет сроки подачи тепла в какой-либо дом/квартал/район, и???Мало того, что будут мерзнуть жильцы от мал до велика, так еще и работяги будут сидеть в окопах, сверху до низу в воде, героически (и это не сарказм) устраняя аварии!Их то хоть пожалейте, раз близких не жаль.(
17.09.2021 07:31
сотрудник, у нас дома прям дубак, особенно ночами. с какой стати я, круглогодично(!) оплачивая отпление в доме без счетчика, должна сейчас мерзнуть и больше платить еще за электроэнергию?
но из-за нескольких упырей, которым все время жарко, весь дом вынужден это делать. что им мешает перекрыть свои батареи и открыть окна- непонятно. вернее, понятно. сволочные характеры.
17.09.2021 11:25
Виктор, что за пессимизм?Вы как то махнули рукой и на себя и вообще на жизнь?Давайте не будем включать отопление, все равно простывать?)
А вообще т нельзя судить лишь по себе.Мы уже выяснили, что отопление в принципе Вам не нужно, так как Ваша квартира круглосуточно освещается солнцем, и тепло как в Тае также круглосуточно +30, но у нас в Сибири все совсем не так!И в сентябре, и в октябре, и Вы не поверите даже декабре, январе, мы таки открываем окна, но только лишь на проветривание, и этот процесс практически никак не связан наличием/отсутствием теплоносителя в наших радиаторах.И делаем мы это не одновременно,т.е. не все сразу.Приезжайте к нам в указанный выше период, пройдитесь по городу, проанализируйте соотношение открытых и закрытых форточек, и может быть(!) что-то да поймете.)))
Да им, жадным все равно, они не понимают. Сидят в квартирах в фуфайках и своим дыханием согревают помещение. Окна не проветривают, экономят тепло. Вот я зашла к таким соседям(ярым противникам отопления - они вообще в ванной отрезали полотенцесуш.), чтоб объяснить тупым, что ни у кого не будет тепла, так за минуту задохнулась от вони - чем у них только не воняло, а они целыми днями этим дышат, потом бегут в поликлинику, мол голова болит.
17.09.2021 11:33
- гость -
Я логику не понимаю. Порывы есть всегда, в том числе и зимой (сюрпрайз). По-вашему, отопление нужно начинать давать когда? Ну чтобы гарантированно все были в шоколаде - и работяги, которым не придется сидеть в холодной воде, и жильцы все получили тепло к первому холодному дню? Видите ли, двух недель для этого недостаточно явно (опять же если почитать вас). Начинаем в августе?
И да - у нас что, отопление по всему городу дает одна бригада? Всем по очереди? Так это не так. А если у вас управляющая не шевелится и не перезапускает те стояки, которые с первого раза не запущены - так это не проблема даты начала отопительного сезона. Это проблема конкретных людей в конкретной управляющей компании.
17.09.2021 11:51
- гость -
Это проблема конкретных людей в конкретной управляющей компании.
Не совсем так.Это проблема всех управляшек, так как при запуске у них просто не хватает людей, чтобы порешать неизбежные при этом вопросы у всех и сразу.Это и физически невозможно.О порывах, да они бывают и зимой, но не в таких количествах, масштабах.Отсюда вывод, учитывая все проблемы, начинать надо не позднее 15 сентября, для того, чтобы войти в период осенне-зимних холодов спокойно, без авралов и спешки, делая основной упор на качество.И тогда всем будет хорошо!
17.09.2021 11:46
- гость -
Рекомендую употреблять вместо "мы" и "нас" местоимения "я" и "меня". Иначе, прочтя ваш пост, можно подумать, что сейчас мёрзнут не единицы, а многочисленные стройные ряды барнаульцев
17.09.2021 12:01
- гость -
Так каждую осень молюсь, чтобы слесаря попозже пришли открывать задвижки (раз уж за 30 лет после распада СССР так и не удалось автоматизировать это до такой степени, чтобы отопление всего дома или отдельного подъезда регулировалось оператором из центра управления, нажатием кнопки мыши)
17.09.2021 12:04
Виктор, мало того, что Вы (заметьте-Вы с большой буквы)-пессимист, так еще и эгоист!Ну нет уж, именно мы!Я не только за себя сражаюсь, но и за близких, друзей, знакомых, да вообще за всех сограждан.Я за мир во всем Мире!
А если серьезно, то речь пока не идет о замерзающих детях
ПоволБарнаула.Речь идет в принципе о системе централизованного отопления, о ее проблемах.Одна из главных, на сегодняшний момент-Дата начала запуска.Серединка мало кого волнует, кроме самих тепловиков, и не дай Бог пострадавших при аварийной ситуации (что считаю несправедливо потому, что ребята в СГК пашут не покладая рук круглые сутки, и не в самых комфортных условиях), а вот с началом и окончанием( что еще хуже, так как там плюсом еще и отключение от ГВС!)-проблемы.Их и обсуждаем.
17.09.2021 12:08
Виктор, не надо надеяться на какого-то там оператора, не приведи Господь центра управления!Поставьте у себя краны на радиаторы, и будет Вам щасте!Главное здесь в теплоносителе!Он либо есть, либо его нет.И вот когда его нет, тут уж пардон и выбора нет, ни у вас, ни у нас, ни у кого.И уж совсем смешно наверное выглядят наши споры все равно на какой площадке в нете, включать или не включать отопление в каком то доме/квартире, когда тупо-ЗАПУСКАТЬ НЕЧЕГО так как подача перекрыта еще на подходе к городу!!!
Да сколько можно повторять? — сумма в платёжке не изменится, если я отключу у себя батарею.
То есть, мне сейчас эта услуга не нужна. Мне не нужно излишнее для меня тепло. В ноябре будет нужно. А вот сейчас не нужно. А получается "Ну и что, что не нужно? Заплатить всё равно придётся. Будешь испытывать личный дискомфорт и ещё платить за это".
P.S. Я прекрасно понимаю, что сейчас спорю в основном с копирайтерами. Но мне важно выразить свою позицию не для них, а для тех, кому тема небезразлична
Виктор, мы уже поняли Вашу позицию))
17.09.2021 12:50
- гость -
Опять "мы". Говорите за себя, а не за других
Мы будем говорить мы потому что нас тут много, а ваша позиция ясна уже всем давно и предавно.
сумма в платёжке не изменится, если я отключу у себя батарею.
Изменится.Она станет меньше, так как Вы НЕ потребляли какой то объем тепловой энергии.В Вашей ли квартире, на доме, стоят счетчики.Вы не пользуйте оборот, подача перекрыта, знач счетчик не крутит, стало быть не платите.У Вас батареи перекрыты, у меня перекрыты, мы его не уважаем, у него тоже перекрыты, но ОИ пока никто не отменил,счетчик мотает,но уже меньше.Так что это спорный вопрос.
"ребята в СГК пашут не покладая рук"
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Вот сразу было подозрение, что здесь разумные люди спорят с троллями от СГК.
Если что, то я себе сам включаю газовый котёл, но есть квартира в городе в 4 раза меньше дома, а плачу за отопление примерно так же.
Так что, в ноябре будем включать из- за жадных? Надо тогда голосование устроить..