Когда в Барнауле начнётся отопительный сезон и как быть тем, кто уже замёрз

Когда должны включать отопление?

В Алтайском крае отопительным сезоном условно считается период с 15 октября по 15 апреля. Но фактически отопление в России на протяжении многих лет дают тогда, когда в течение пяти дней температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Это условие закреплено в постановлении правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Среднесуточная температура в Барнауле этой осенью ещё ни разу не опускалась ниже отметки +8 градусов. Так, 12 сентября в краевой столице этот показатель составил +11,1 градуса, 13 сентября было +8,7 градуса, 14 сентября – 8,4 градуса тепла, 15 сентября синоптики зафиксировали +15,4 градуса.

"На выходных произойдёт спад тепла и установится достаточно прохладная погода. Она сохранится в течение всей следующей недели, тогда и произойдёт устойчивый переход через +8 градусов", – сообщила прогноз amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Но к концу сентября, по данным синоптика, в Алтайский край должен прийти гребень тепла и тогда среднесуточная температура может снова повыситься.