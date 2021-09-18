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Когда у школьников будут каникулы в 2021-2022 учебном году?

, ИА "Амител"
Многие традиционно планируют отпуска на время каникул у детей
Дети. Фото: https:pixabay.com

Дети. Фото: https:pixabay.com

Новый учебный год в России начался в очном формате. Пролетела только половина сентября, но школьники, а ещё больше родители, уже изнывают и интересуются: когда же начнутся каникулы? Когда уже получится отдохнуть от домашних заданий? Мы всё узнали и рассказываем вам.

1
Когда будут осенние каникулы у школьников в 2021-2022 учебном году в Алтайском крае?
Из приказа Министерства образования Алтайского следует, что школы, лицеи и гимназии пойдут на осенние каникулы с 30 октября по 7 ноября включительно. 
2
Когда будут зимние каникулы?
Зимние каникулы начнутся с 29 декабря 2021 и продлятся 12 дней, до 9 января. Первым учебным днём третьей четверти в школах станет 10 января 2022-го.

Кстати, взрослые в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать примерно столько же, как и школьники: с 31 декабря по 9 января. Так что есть возможность организовать совместное путешествие или продумать семейный отдых на эти дни.
Кроме того, первоклашек зимой ждут ещё одни каникулы – в феврале. Дело  в том, что третья четверть самая длинная, а ещё и самая сложная, так как приходится на конец зимы – начало весны, когда организм страдает от авитаминоза и усталости. Чтобы поддержать малышей, им дают дополнительную неделю отдыха. Точные даты вам скажут в вашей школе.
3
Когда начнутся весенние каникулы?
Большинство школ весной будут отдыхать восемь дней – с 26 марта по 3 апреля 2022 года.
4
А когда будут летние каникулы в 2022 году?

Летние каникулы начнутся 31 мая. Хотя педагоги не исключают, что из-за проведения ЕГЭ некоторые классы могут отпустить на отдых и раньше, например, с 25 мая. Зато точно известно, что завершатся каникулы у всех 31 августа, а 1 сентября у детей начнётся новый учебный год.

5
Кажется, в нашей школе осенние каникулы начнутся раньше. Такое возможно?

Да, каникулы в учебных заведениях даже в одном городе могут начинаться в разные дни. График, который составляет Министерство образования, является всего лишь рекомендацией и школы имеют право корректировать дату начала каникул, но не больше, чем на две недели.

Но в большинстве случаев образовательные учреждения равняются всё-таки на документ Минобра, поэтому преимущественно даты каникул у детей совпадают.

6
А может ли школа отменить или сократить каникулы?

Нет. Ни отменить, ни сократить каникулы школа не может. Осенние, зимние, весенние каникулы должны быть не короче семи дней, летние – не менее двух месяцев.

Начинаются они всегда с понедельника. Недопустимо, чтобы общее количество времени, потраченного на каникулы, было меньше 30 календарных дней.

Более точную информацию, которая касается непосредственно вашей школы, вы можете уточнить на её сайте. 

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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