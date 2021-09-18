Когда у школьников будут каникулы в 2021-2022 учебном году?

Новый учебный год в России начался в очном формате. Пролетела только половина сентября, но школьники, а ещё больше родители, уже изнывают и интересуются: когда же начнутся каникулы? Когда уже получится отдохнуть от домашних заданий? Мы всё узнали и рассказываем вам.
Кстати, взрослые в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать примерно столько же, как и школьники: с 31 декабря по 9 января. Так что есть возможность организовать совместное путешествие или продумать семейный отдых на эти дни.
Летние каникулы начнутся 31 мая. Хотя педагоги не исключают, что из-за проведения ЕГЭ некоторые классы могут отпустить на отдых и раньше, например, с 25 мая. Зато точно известно, что завершатся каникулы у всех 31 августа, а 1 сентября у детей начнётся новый учебный год.
Да, каникулы в учебных заведениях даже в одном городе могут начинаться в разные дни. График, который составляет Министерство образования, является всего лишь рекомендацией и школы имеют право корректировать дату начала каникул, но не больше, чем на две недели.
Но в большинстве случаев образовательные учреждения равняются всё-таки на документ Минобра, поэтому преимущественно даты каникул у детей совпадают.
Нет. Ни отменить, ни сократить каникулы школа не может. Осенние, зимние, весенние каникулы должны быть не короче семи дней, летние – не менее двух месяцев.
Начинаются они всегда с понедельника. Недопустимо, чтобы общее количество времени, потраченного на каникулы, было меньше 30 календарных дней.
Более точную информацию, которая касается непосредственно вашей школы, вы можете уточнить на её сайте.
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