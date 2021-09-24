Чем опасен грипп, и если он меняется, как от него может защитить вакцина "Ультрикс Квадри"

Сочетание гриппа и COVID-19 может привести к тяжелейшим последствиям, предупреждают врачи и опасаются, что в этом году и медикам, и жителям Алтайского края придётся столкнуться с такими случаями. Единственной защитой эксперты называют вакцинацию, как от первого, так и от второго вируса. Кстати, в этом году в Алтайском крае прививают от гриппа новой вакциной – "Ультрикс Квадри". Эпидемиологи говорят, что она защищает сразу от четырёх штаммов вируса. Amic.ru рассказывает, что ещё известно об этом препарате, где можно поставить прививку и как она сочетается с вакциной против коронавируса.
Конечно. Грипп – это острая вирусная инфекция. В первую очередь поражает верхние дыхательные пути, в том числе нос и глотку, а также бронхи, реже – лёгкие. Грипп может вызывать осложнения и приводить к смертельному исходу, напоминает д.м.н., профессор АГМУ, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Татьяна Сафьянова.
Особенно опасен грипп для пожилых людей, беременных женщин, детей и лиц с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, с нарушениями обмена веществ, с ослабленной иммунной системой.
Основные симптомы гриппа – повышение температуры тела, кашель, головная боль, мышечные и суставные боли, недомогание, насморк. Заболевание встречается по всему миру и очень быстро распространяется среди населения. Вирусы гриппа передаются от человека к человеку воздушно-капельным путём, когда больной кашляет или чихает, или контактно-бытовым путём – через руки и предметы.
Принцип работы всех вакцин примерно один и тот же: после введения антигенов (неопасных частичек вируса) в организме вырабатываются защитные антитела в ответ на введение. Эти антитела потом и защищают нас от заражения гриппом.
В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18-64 лет, отмечает Татьяна Сафьянова.
Однако чтобы организм выработал достаточное количество антител для защиты организма, после вакцинации должно пройти не менее 10-14 дней.
Состав вакцины меняется вместе с мутацией вируса гриппа. И именно поэтому нужно прививаться ежегодно. Появление новых штаммов гриппа отслеживает Всемирная организация здравоохранения. Она же корректирует состав вакцин до начала предстоящего эпидемического сезона.
Для эпидсезона 2021-2022 г. рекомендована четырехвалентная вакцина, в которую включены два штамма гриппа B (Yamagata, Victoria), а также вирусы А(H3N2), А(H1N1).
То, что вы ставите прививку от гриппа, не даёт гарантии, что вы не заболеете никакими другими респираторными инфекциями. Кроме того, существует много штаммов и самого гриппа. Вакцина же содержит лишь некоторые, наиболее распространённые. Но тем не менее прививка помогает снизить риск заражения гриппом. А если вы всё же заболеете, то процесс выздоровления пройдёт без осложнений.
Учёные из Канады изучали этот вопрос и доказали, что вакцина против гриппа не увеличивает риск заражения коронавирусом или другими респираторными вирусами, рассказала Татьяна Сафьянова. А вот обратный эффект имеется. По её словам, специалисты из Италии выяснили, что там, где был более высокий уровень вакцинации против гриппа, было меньше смертей от COVID-19. Поэтому эксперты советуют сделать прививку от гриппа – это снижает риск заражения коронавирусом.
Вреда точно не будет. Наоборот, если вы поставите прививку и от гриппа, и от COVID-19, вы сможете более качественно себя обезопасить от обеих инфекций.
Но между ними необходимо выдержать месячный интервал, чтобы организм успел адаптироваться к первой вакцине и выработать антитела.
У переболевших новой коронавирусной инфекцией сформирован временный иммунитет против того возбудителя, который вызвал заболевание, то есть против коронавируса. Но нет иммунитета к другим видам инфекционных заболеваний, в том числе к гриппу.
"А поскольку организм и так ослаблен после серьёзной болезни, лучше поберечься и защитить его от новых инфекций. Переболевшие COVID-19, это как раз та категория людей, которой хотелось бы рекомендовать привиться от гриппа в первую очередь", – говорит Татьяна Сафьянова.
"Ультрикс Квадри" – вакцина, массовое использование которой одобрил российский Минздрав в 2021 году. Это отечественный компонент, созданный по современным технологиям. Вакцина защищает от четырёх наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа.
А всем ли её можно ставить?
Да, последние клинические исследования показали безопасность вакцины для всех возрастов: начиная с шестимесячных детей, заканчивая беременными женщинами и пожилыми людьми старше 60 лет.
По словам экспертов, возрастная группа "60+" стала последней в очерёдности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его высокие защитные свойства. У всех добровольцев после введения "Ультрикс Квадри" выработались высокие значения антител к вирусам гриппа, при этом ни у кого из них не было зарегистрировано осложнений или серьёзных побочных эффектов.
Есть ли противопоказания у этой вакцины?
Да, есть. Но они не отличаются от общих противопоказаний ко всем вакцинам. Прививку от гриппа нельзя ставить при острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней, аллергической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.
Перед вакцинацией врач должен провести осмотр на месте и определить наличие или отсутствие противопоказаний к её проведению.
Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру, в случае если вакцинация проводится ребёнку. При этом отдельная предварительная запись на вакцинацию не требуется.
Кроме того, по краю можно сделать прививку:
- в Барнауле – ТРЦ "Геомаркет" (пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные;
- Бийске – Консультативно-диагностический центр (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу);
- в Рубцовске – Клинико-диагностический центр (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу).
Да, вакцина против гриппа "Ультрикс Квадри" ставится в поликлиниках и специальных пунктах бесплатно. Вы также можете поставить прививку за деньги в страховой компании. К тому же прививки от гриппа в организованных коллективах могут осуществляться за счёт работодателя.
Прививочная кампания завершится 1 декабря 2021 года. В Алтайском крае прививочная кампания против гриппа началась 30 августа, когда в регион поступила первая партия вакцины – более 411 тысяч доз. На данный момент прививку поставили более 52 тыс. человек. Всего в регионе в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1,399 млн человек, в том числе 386 тысяч детей.
Комментарии
Вот скажите, что в России производят качественного и надёжного? Электроника? Может одежда или обувь? А может быть автомобили или самолёты? И кто после этого поверит, что в этой стране могут производить качественные вакцины?
звонил в 1 поликлинику
Спросили возраст
оказался супер-стар
чушь какая-то творится со здравоохранением в крае.
не сторонник полит-лозунгов, но попов не на месте
Реклама, а не новость.
24.09.2021 08:33
- гость -
Вам отказались ставить прививку от гриппа? а возраст? Можете написать подробности elena@amic.ru? Будем выяснять.