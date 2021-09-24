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Чем опасен грипп, и если он меняется, как от него может защитить вакцина "Ультрикс Квадри"

, ИА "Амител"
Новая вакцина защищает сразу от четырёх штаммов вируса гриппа и одобрена для всех возрастов
Ставим прививки / Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Ставим прививки / Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

Сочетание гриппа и COVID-19 может привести к тяжелейшим последствиям, предупреждают врачи и опасаются, что в этом году и медикам, и жителям Алтайского края придётся столкнуться с такими случаями. Единственной защитой эксперты называют вакцинацию, как от первого, так и от второго вируса. Кстати, в этом году в Алтайском крае прививают от гриппа новой вакциной – "Ультрикс Квадри". Эпидемиологи говорят, что она защищает сразу от четырёх штаммов вируса. Amic.ru рассказывает, что ещё известно об этом препарате, где можно поставить прививку и как она сочетается с вакциной против коронавируса.

1
А разве грипп опасен?

Конечно. Грипп – это острая вирусная инфекция. В первую очередь поражает верхние дыхательные пути, в том числе нос и глотку, а также бронхи, реже – лёгкие. Грипп может вызывать осложнения и приводить к смертельному исходу, напоминает д.м.н., профессор АГМУ, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Татьяна Сафьянова.

Особенно опасен грипп для пожилых людей, беременных женщин, детей и лиц с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, с нарушениями обмена веществ, с ослабленной иммунной системой.

Основные симптомы гриппа – повышение температуры тела, кашель, головная боль, мышечные и суставные боли, недомогание, насморк. Заболевание встречается по всему миру и очень быстро распространяется среди населения. Вирусы гриппа передаются от человека к человеку воздушно-капельным путём, когда больной кашляет или чихает, или контактно-бытовым путём – через руки и предметы.

2
Как прививка защищает от гриппа?

Принцип работы всех вакцин примерно один и тот же: после введения антигенов (неопасных частичек вируса) в организме вырабатываются защитные антитела в ответ на введение. Эти антитела потом и защищают нас от заражения гриппом.

В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18-64 лет, отмечает Татьяна Сафьянова.

Однако чтобы организм выработал достаточное количество антител для защиты организма, после вакцинации должно пройти не менее 10-14 дней.

3
Но ведь вирус гриппа постоянно меняется. Как тогда может помочь вакцина?

Состав вакцины меняется вместе с мутацией вируса гриппа. И именно поэтому нужно прививаться ежегодно. Появление новых штаммов гриппа отслеживает Всемирная организация здравоохранения. Она же корректирует состав вакцин до начала предстоящего эпидемического сезона.

Для эпидсезона 2021-2022 г. рекомендована четырехвалентная вакцина, в которую включены два штамма гриппа B (Yamagata, Victoria), а также вирусы А(H3N2), А(H1N1).

4
А прививка от гриппа даёт полную защиту организму?

То, что вы ставите прививку от гриппа, не даёт гарантии, что вы не заболеете никакими другими респираторными инфекциями. Кроме того, существует много штаммов и самого гриппа. Вакцина же содержит лишь некоторые, наиболее распространённые. Но тем не менее прививка помогает снизить риск заражения гриппом. А если вы всё же заболеете, то процесс выздоровления пройдёт без осложнений.

5
Когда уже пора делать прививку от гриппа?
Прививку рекомендуют сделать до начала сезона заболевания, так как для выработки антител в организме требуется около двух недель. Но слишком рано вакцинироваться тоже не стоит – если вы поставите прививку в июле-августе, то к сезону заражения эффект ощутимо снизится. Планируйте вакцинацию на сентябрь – начало октября. Это не значит, что в ноябре или декабре её делать бессмысленно: риск заражения остаётся в течение всего периода активности вируса.
6
Говорят, что после вакцинации против гриппа возрастает риск подхватить другие инфекции, в том числе ковид. Это так?

Учёные из Канады изучали этот вопрос и доказали, что вакцина против гриппа не увеличивает риск заражения коронавирусом или другими респираторными вирусами, рассказала Татьяна Сафьянова. А вот обратный эффект имеется. По её словам, специалисты из Италии выяснили, что там, где был более высокий уровень вакцинации против гриппа, было меньше смертей от COVID-19. Поэтому эксперты советуют сделать прививку от гриппа – это снижает риск заражения коронавирусом.

7
А можно ли привиться и от гриппа, и от коронавируса? Вреда от этого не будет?

Вреда точно не будет. Наоборот, если вы поставите прививку и от гриппа, и от COVID-19, вы сможете более качественно себя обезопасить от обеих инфекций.

Но между ними необходимо выдержать месячный интервал, чтобы организм успел адаптироваться к первой вакцине и выработать антитела.

8
Я переболел коронавирусом. Мне всё равно надо поставить прививку от гриппа?

У переболевших новой коронавирусной инфекцией сформирован временный иммунитет против того возбудителя, который вызвал заболевание, то есть против коронавируса. Но нет иммунитета к другим видам инфекционных заболеваний, в том числе к гриппу.

"А поскольку организм и так ослаблен после серьёзной болезни, лучше поберечься и защитить его от новых инфекций. Переболевшие COVID-19, это как раз та категория людей, которой хотелось бы рекомендовать привиться от гриппа в первую очередь", – говорит Татьяна Сафьянова.

9
А какой вакциной прививают сейчас в Алтайском крае?

"Ультрикс Квадри" – вакцина, массовое использование которой одобрил российский Минздрав в 2021 году. Это отечественный компонент, созданный по современным технологиям. Вакцина защищает от четырёх наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа.

10

А всем ли её можно ставить?

Да, последние клинические исследования показали безопасность вакцины для всех возрастов: начиная с шестимесячных детей, заканчивая беременными женщинами и пожилыми людьми старше 60 лет.

По словам экспертов, возрастная группа "60+" стала последней в очерёдности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его высокие защитные свойства. У всех добровольцев после введения "Ультрикс Квадри" выработались высокие значения антител к вирусам гриппа, при этом ни у кого из них не было зарегистрировано осложнений или серьёзных побочных эффектов.

11

 

Есть ли противопоказания у этой вакцины?

Да, есть. Но они не отличаются от общих противопоказаний ко всем вакцинам. Прививку от гриппа нельзя ставить при острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней, аллергической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

Перед вакцинацией врач должен провести осмотр на месте и определить наличие или отсутствие противопоказаний к её проведению.

12
Где и как я могу поставить прививку от гриппа?

Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру, в случае если вакцинация проводится ребёнку. При этом отдельная предварительная запись на вакцинацию не требуется.

Кроме того, по краю можно сделать прививку:

  • в Барнауле – ТРЦ "Геомаркет" (пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные;
  •  Бийске – Консультативно-диагностический центр (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу);
  • в Рубцовске – Клинико-диагностический центр (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу).
13
А это бесплатно?

Да, вакцина против гриппа "Ультрикс Квадри" ставится в поликлиниках и специальных пунктах бесплатно. Вы также можете поставить прививку за деньги в страховой компании. К тому же прививки от гриппа в организованных коллективах могут осуществляться за счёт работодателя.

14
Сколько продлится вакцинация от гриппа?

Прививочная кампания завершится 1 декабря 2021 года. В Алтайском крае прививочная кампания против гриппа началась 30 августа, когда в регион поступила первая партия вакцины – более 411 тысяч доз. На данный момент прививку поставили более 52 тыс. человек. Всего в регионе в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1,399 млн человек, в том числе 386 тысяч детей.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.09.2021 07:27
- гость -

Вот скажите, что в России производят качественного и надёжного? Электроника? Может одежда или обувь? А может быть автомобили или самолёты? И кто после этого поверит, что в этой стране могут производить качественные вакцины?

24.09.2021 08:33
- гость -

звонил в 1 поликлинику
Спросили возраст
оказался супер-стар

чушь какая-то творится со здравоохранением в крае.
не сторонник полит-лозунгов, но попов не на месте

24.09.2021 10:27
Вадим

Реклама, а не новость.

24.09.2021 13:33
редакция ИА "Амител"


24.09.2021 08:33
- гость -

Вам отказались ставить прививку от гриппа? а возраст? Можете написать подробности elena@amic.ru? Будем выяснять.

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