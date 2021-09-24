Чем опасен грипп, и если он меняется, как от него может защитить вакцина "Ультрикс Квадри"

А разве грипп опасен?

Конечно. Грипп – это острая вирусная инфекция. В первую очередь поражает верхние дыхательные пути, в том числе нос и глотку, а также бронхи, реже – лёгкие. Грипп может вызывать осложнения и приводить к смертельному исходу, напоминает д.м.н., профессор АГМУ, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Татьяна Сафьянова.

Особенно опасен грипп для пожилых людей, беременных женщин, детей и лиц с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, с нарушениями обмена веществ, с ослабленной иммунной системой.

Основные симптомы гриппа – повышение температуры тела, кашель, головная боль, мышечные и суставные боли, недомогание, насморк. Заболевание встречается по всему миру и очень быстро распространяется среди населения. Вирусы гриппа передаются от человека к человеку воздушно-капельным путём, когда больной кашляет или чихает, или контактно-бытовым путём – через руки и предметы.