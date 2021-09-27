Какая погода будет в Алтайском крае в последнюю неделю сентября и где уже началась "зима"?

Сразу несколько аномальных явлений в ночь на 27 сентября зафиксировали метеорологи Алтайского края. Так, в восточных районах региона образовался ранний снежный покров (Целинное, Троицкое, Тогул), а в Волчихе столбики термометров опустились до отметки -11 градусов, об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

Ближайшая ночь тоже будет довольно холодной. Синоптики передают заморозки от -2 до -7 градусов.

"Но уже завтра днём Алтайский край окажется в тёплом секторе, благодаря этому в регионе установится комфортная погода. 28 и 29 сентября будет +3…+8 градусов, по южным районам воздух прогреется до +13°С. В ночь на среду в крае ожидается +1…+6 градусов", – сообщил Эдуард Болгов.

Но с 30 сентября в регионе вновь ожидается неустойчивая с осадками погода. Ночью синоптики передают 0…+5 градусов, днём – от +7 до +12°С. И в дальнейшем тенденция на понижение температуры сохранится.