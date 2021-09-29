Какие дополнительные выплаты получат пенсионеры ко Дню пожилого человека?

День пожилого человека в России отмечают 1 октября. В СМИ прошла информация, что к этому празднику пенсионерам перечислят новые выплаты, а кому-то даже поднимут пенсии. Но такие "подарки" достанутся не всем. Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительную соцподдержку, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Централизованных выплат из Пенсионного фонда ко Дню пожилого человека не будет, так как они не предусмотрены действующим законодательством, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
При этом сенатор в беседе с RT подчеркнул, что регионы никто в этом направлении не ограничивает и они вправе на местном уровне назначить дополнительные выплаты.
Так, например, в Челябинской области власти анонсировали для всех пенсионеров к празднику доплату в размере 700 рублей. В Рязанской области выплатят всего по 500 рублей своим жителям, которые старше 90 лет. В Ненецком АО сообщили о разовой выплате к празднику в размере 10 000 рублей. Она придёт всем пенсионерам, у кого за плечами не меньше 15 лет трудового стажа на территории региона. В Ямало-Ненецком автономном округе установлено ежегодное пособие женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет в размере 1038 рублей. Но выплата автоматически поступит только тем, кто на 1 сентября состоял на учёте в соцзащите.
Не исключено, что список регионов, где выплаты предусмотрят на местном уровне, ещё расширится.
Обычно деньги перечисляют автоматически и никаких дополнительных документов, а также заявлений не требуется: выплаты начисляют автоматически.
Но если вы не состоите на учёте в органе социальной защиты населения, тогда потребуется самостоятельно обратиться в организацию.
Комментарии
Как уточнил amic.ru, в Алтайском крае никаких выплат ко Дню пожилого человека не будет.
Это и надо было поставить в заголовке
Главное для 90 % пенсионеров РФ , что "никаких дополнительных документов, а также заявлений не требуется"
Это всё равно не про них!
если выплат нет в нашем регионе накой тут вообще эта новость
Пусть Трофимов в эфире краевого телевидения обьяснит почему алтайским пенсионерам кукиш
Не повысили пенсию, не расстраивайтесь. Во вторник Путин на совещании по экономическим вопросам сделал заявление, что и впредь они будут постоянно обещать повышение пенсии.
«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал глава государства. Путин пообещал также, что в 2023 году будут дополнительно повышены темпы индексации зарплат всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.
обещаю обещать
"Для этого необходимо обратиться лично или позвонить по телефону в отделение соцзащиты"
Амик, уберите вот это предложение. а то пенсы ниже то не прочитают и пойдут лично обращаться в отделение соцзащиты