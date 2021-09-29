Какие дополнительные выплаты получат пенсионеры ко Дню пожилого человека?

Кому из пенсионеров придут выплаты ко Дню пожилого человека?

Централизованных выплат из Пенсионного фонда ко Дню пожилого человека не будет, так как они не предусмотрены действующим законодательством, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

При этом сенатор в беседе с RT подчеркнул, что регионы никто в этом направлении не ограничивает и они вправе на местном уровне назначить дополнительные выплаты.

Так, например, в Челябинской области власти анонсировали для всех пенсионеров к празднику доплату в размере 700 рублей. В Рязанской области выплатят всего по 500 рублей своим жителям, которые старше 90 лет. В Ненецком АО сообщили о разовой выплате к празднику в размере 10 000 рублей. Она придёт всем пенсионерам, у кого за плечами не меньше 15 лет трудового стажа на территории региона. В Ямало-Ненецком автономном округе установлено ежегодное пособие женщинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет в размере 1038 рублей. Но выплата автоматически поступит только тем, кто на 1 сентября состоял на учёте в соцзащите.

Не исключено, что список регионов, где выплаты предусмотрят на местном уровне, ещё расширится.