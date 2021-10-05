Праздник от Путина. Когда в России будут отмечать День отца и станет ли он выходным?

Президент России Владимир Путин учредил новый праздник – День отца. Соответствующий указ был подписан 4 октября и уже вступил в силу. Рассказываем, что это за праздник и когда мы его будем отмечать.
День отца в России решили ввести, чтобы повысить значимость отцовства в воспитании детей, а также укрепить институт семьи, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Напомним, в нашей стране с 1998 года отмечают День матери. Вот политики и общественники решили что роль отца несправедливо занижена и уравнять мам и пап новым праздником. Впервые идея официально ввести празднование Дня отца прозвучала в 2018 году. Тогда проект с инициативой внесли в Госдуму, но документ был отклонён, так как все праздники в России утверждаются только президентскими указами, напоминает "Российская газета".
В третье воскресенье октября. В этом году он выпадет на 17 октября. А День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.
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