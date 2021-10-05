Праздник от Путина. Когда в России будут отмечать День отца и станет ли он выходным?

Зачем в России ввели праздник День отца?

День отца в России решили ввести, чтобы повысить значимость отцовства в воспитании детей, а также укрепить институт семьи, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в нашей стране с 1998 года отмечают День матери. Вот политики и общественники решили что роль отца несправедливо занижена и уравнять мам и пап новым праздником. Впервые идея официально ввести празднование Дня отца прозвучала в 2018 году. Тогда проект с инициативой внесли в Госдуму, но документ был отклонён, так как все праздники в России утверждаются только президентскими указами, напоминает "Российская газета".

