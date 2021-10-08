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Что происходит с Луной и почему учёные предрекают конец света?

, ИА "Амител"
Светила науки рассказали о новой угрозе человечеству
Луна. Фото: pexels.com

Луна. Фото: pexels.com

Американские учёные нашли новую угрозу человечеству. Они заметили, что Луна начала менять орбиту и отдаляться от Земли. По их теории, это может впоследствии обернуться концом света. Что происходит со спутником и когда наша планета станет непригодной для жизни, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какую угрозу обнаружили учёные?

Учёные из Планетологического института США сообщили, что Луна "убегает" от Земли. За один год спутник отдаляется со скоростью 3,78 см. Это связано с тем, что орбита плавно меняется за счёт энергии утолщения, которая передаётся Луне, пишет "Эксперт" со ссылкой на данные специалистов.

Процесс расхождения будет длиться до тех пор, пока "расставание" не станет окончательным, предполагают эксперты. Они также не исключили вероятность того, что это отдаление началось сразу после того как образовалась Луна.

2
Напомните, как образовалась Луна?

Считается, что Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с огромной планетой Тейей размером с Марс. В космосе оказалось огромное количество обломков. Спустя время они сгруппировались в шар диаметром 3475 км.

Так появилось новое небесное тело, которое стало спутником Земли. Наша планета удерживает Луну за счёт своей силы тяжести. 

А приливы и отливы на Земле являются проявлением воздействия силы тяжести Луны на Землю.

3
Столько лет всё было в порядке, почему сейчас учёные предрекают конец света?

По их словам, отливы и приливы отнимают у Земли энергию и замедляют её вращение. Придёт время, когда скорость вращения нашей планеты и Луны сравняются. Если это произойдёт, они будут всё время повёрнуты друг к другу одной и той же стороной. Результатом таких изменений станут глобальные погодно-климатические изменения, прогнозируют учёные. Такая планета уже будет не пригодна для жизни.

При этом Луна перестанет удаляться от Земли и начнёт с ней медленно сближаться. В итоге гравитация разрушит спутник, а от Луны вновь останется гигантское количество обломков. Они образуют вокруг Земли нечто похожее на кольца вокруг Сатурна. Тогда, вероятно, и наступит конец света, не исключают учёные.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.10.2021 10:32
- гость -

Учёные, в Спутник V мочёные.

8.10.2021 10:38
- гость -

Это случиться до дого как дедушка из кремля выселится или после?

8.10.2021 10:42
- гость -

И без луны каждый день дохнем

8.10.2021 10:42
гость

3,78 см*10 млн лет (что по планетарным маштабам 1 миг)= 378 тыс км. Учитывая что сейчас расстояние до Луны ок. 384 тыс. км., то Луна отпочковалась от Земли 10 млн. лет назад. Конечно грубо, примитивно - но мне кажется нам втирают какую-то дичь.

8.10.2021 11:29
- гость -

Суперлуние- это когда двигаясь по своим орбитам, Земля и Луна достигают определённой точки сближения – перигея. В этот момент космические тела находятся на расстоянии друг от друга менее чем 362 тыс. км.

То сближаются, то расходятся. А что там через миллиард лет будет, фантазировать можно бесконечно, за ученую зарплату в америке.

8.10.2021 11:34
- гость -

8.10.2021 10:42
гость
Садись два, не учтены тысячи параметров
Тут https://kpfu.ru/staff_files/F1374003241/Vsya_kniga_Luna_2015_7.pdf кратенько так, всего 323 страницы формул, ознакомьтесь

8.10.2021 12:00
- гость -

Ну, наконец-то, конец света связали не с датой, а с физическим космическим объектом.
Это более похоже, запасаемся попкорном и ждем это красочное событие на нашем небе...

8.10.2021 12:34
- гость -

зевнул, читая

8.10.2021 12:40
- гость -

Амик, спасибо за высоконаучный материал (нет).
То что Луна отдаляется от Земли на 4 см в год, было написано еще в советских учебниках по астрономии.
10:42, подели еще разок, правильно переведя метры в сантиметры

8.10.2021 12:43
- гость -

Амик, не позорьтесь.
Примитивная старая информация, а не "ученые сша обнаружили".
Это такой примитивнейший уровень... а пору от вас ждать новости "ученые посчитали количество букв в алфавите - их оказалось 33"

8.10.2021 14:08
про

12:43 - гость - "Примитивная старая информация..."

Познавательно ознакомиться с видео, где показано, как старые, известные всем идеи, можно запатентовать и рубить с этого бабло...

"Инверсный нос для лохов или гримасы авторского права"

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