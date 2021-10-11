И снег, и дождь, и солнце. Какая погода будет в середине октября в Алтайском крае

Новая рабочая неделя началась в Алтайском крае с похолодания, и эта тенденция сохранится до 14 октября. Ночью уже вероятны заморозки до -6 градусов, а местами по региону установится временный снежный покров, сообщил amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

"В первой половине недели в регионе будут идти дожди, переходящие в мокрый снег и снег. Местами даже установится временный снежный покров. По утрам возможно образование тумана, на дорогах гололедица. В ночь на вторник ожидается -3…+2 градуса, днём – от 0 до +5°С. В среду в тёмное время суток мороз усилится до -1…-6°С, днём – от +2 до +7", – рассказал синоптик.

Ещё в ночь на 14 октября в крае будет от -3 до +2 градусов, а днём начнётся потепление. В четверг воздух прогреется до +5…+10 градусов. Осадки прекратятся, установится ясная, солнечная погода. И до конца рабочей недели ежедневно будет теплеть на 1-2 градуса. Если прогнозы сбудутся, то нас ждут ещё одни отличные выходные.