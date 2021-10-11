Женщина с маленькими с детьми выпала из окна в Москве. Что известно о трагедии?

Тела женщины и двух маленьких детей нашли 11 октября под окнами многоэтажки в Москве. По данным правоохранителей, они упали с большой высоты. Следователи выяснили, что погибшие – 34-летняя москвичка и двое её детей: трёхлетний малыш и младенец, который родился совсем недавно. Рассказываем, что известно о причинах трагедии на данный момент.

Что случилось с женщиной и детьми?

Сайт kp.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что, по предварительным данным, женщина с детьми выпали из окна квартиры, которая расположена на 18-м этаже.

Что известно о семье погибших?

Соседи сообщают, что семья благополучная. В квартире, как пишут СМИ, – порядок, даже игрушки разложены по местам.

Женщина – домохозяйка. Находилась в декрете после рождения второго ребёнка. Муж – военнослужащий.

Что муж говорит о причинах трагедии?

По сообщению СМИ, мужчина приехал домой, сразу как ему сообщили о трагедии. Он находится в таком шоке, что не смог даже назвать своё имя. Правоохранители уточняют, что, по его мнению, не было ничего такого, что могло бы привести к такой развязке.

Что могло послужить причиной этого происшествия?

Издание выяснило, что женщина неоднократно жаловалась на послеродовую депрессию. Соседям она говорила, что чувствует себя очень одинокой, так как здесь у неё ни друзей, ни знакомых, а муж всё время пропадает на работе.

Что делают следователи?

Правоохранительные органы пытаются выяснить причины происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более несовершеннолетних".