Женщина с маленькими с детьми выпала из окна в Москве. Что известно о трагедии?

Тела женщины и двух маленьких детей нашли 11 октября под окнами многоэтажки в Москве. По данным правоохранителей, они упали с большой высоты. Следователи выяснили, что погибшие – 34-летняя москвичка и двое её детей: трёхлетний малыш и младенец, который родился совсем недавно. Рассказываем, что известно о причинах трагедии на данный момент.
Что случилось с женщиной и детьми?
Сайт kp.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что, по предварительным данным, женщина с детьми выпали из окна квартиры, которая расположена на 18-м этаже.
Что известно о семье погибших?
Соседи сообщают, что семья благополучная. В квартире, как пишут СМИ, – порядок, даже игрушки разложены по местам.
Женщина – домохозяйка. Находилась в декрете после рождения второго ребёнка. Муж – военнослужащий.
Что муж говорит о причинах трагедии?
По сообщению СМИ, мужчина приехал домой, сразу как ему сообщили о трагедии. Он находится в таком шоке, что не смог даже назвать своё имя. Правоохранители уточняют, что, по его мнению, не было ничего такого, что могло бы привести к такой развязке.
Что могло послужить причиной этого происшествия?
Издание выяснило, что женщина неоднократно жаловалась на послеродовую депрессию. Соседям она говорила, что чувствует себя очень одинокой, так как здесь у неё ни друзей, ни знакомых, а муж всё время пропадает на работе.
Что делают следователи?
Правоохранительные органы пытаются выяснить причины происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более несовершеннолетних".
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