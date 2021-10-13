Строим планы на мини-отпуск. Как будем отдыхать на ноябрьские праздники в 2021 году?

Последние длинные выходные в 2021 году ждут россиян в начале ноября. А всё потому, что будем праздновать День народного единства. Когда отмечают этот праздник и сколько дней продлятся эти маленькие каникулы, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
В ноябре на День народного единства россияне будут отдыхать четыре дня. В 2021 году 4 ноября выпадает на четверг. Следующий день станет также нерабочим, так как Минтруд перенёс выходной с 2 января на 5 ноября. А за ним следуют два законных выходных: суббота и воскресенье. Вот так и получились ноябрьские мини-каникулы.
Ну и вишенка на торте: рабочий день 3 ноября будет короче на один час, так как является предпраздничным.
То есть уже сейчас можно планировать свой отдых и даже небольшую поездку. Кстати, если на ноябрьских праздниках вы будете в отпуске, вам положен один дополнительный день отдыха (за 5 ноября). По закону, вы имеете право продлить отпуск на день.
День народного единства связан с событием 1612 года. Именно 4 ноября народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из Москвы польских интервентов. Более 10 тысяч людей из всех сословий России объединились и дали отпор врагу.
И это событие имеет большое значение для страны. Во-первых, с изгнанием поляков завершилось Смутное время, когда российский трон один за другим сменяли самозванцы. Во-вторых, в стране избрали нового царя – Михаила Фёдоровича из династии Романовых.
Праздновать День народного единства предложил Межрелигиозный совет России. В ноябре 2004 года в Госдуму внесли законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ – годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, которую праздновали 7 ноября, отменили, но ввели новую праздничную дату.
В декабре 2004 года президент Владимир Путин подписал этот законопроект и поправки в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Впервые страна отметила новый государственный праздник в 2005 году.
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