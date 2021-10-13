Строим планы на мини-отпуск. Как будем отдыхать на ноябрьские праздники в 2021 году?

Сколько дней в 2021 году мы отдыхаем на ноябрьские праздники?

В ноябре на День народного единства россияне будут отдыхать четыре дня. В 2021 году 4 ноября выпадает на четверг. Следующий день станет также нерабочим, так как Минтруд перенёс выходной с 2 января на 5 ноября. А за ним следуют два законных выходных: суббота и воскресенье. Вот так и получились ноябрьские мини-каникулы.

Ну и вишенка на торте: рабочий день 3 ноября будет короче на один час, так как является предпраздничным.

То есть уже сейчас можно планировать свой отдых и даже небольшую поездку. Кстати, если на ноябрьских праздниках вы будете в отпуске, вам положен один дополнительный день отдыха (за 5 ноября). По закону, вы имеете право продлить отпуск на день.