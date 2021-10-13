При каких симптомах коронавируса нужно срочно вызывать скорую помощь?

Медики назвали симптомы коронавируса, при которых срочно нужен врач. Промедление может дорого обойтись. Ведь всё чаще медики говорят о том, что люди несвоевременно обращаются за медпомощью, звонят тогда, когда уже состояние слишком тяжёлое. Когда вызывать скорую помощь и ехать в стационар – в рубрике "Вопрос-ответ".

Даже если вы вызвали врача, но чувствуете, что состояние ухудшается, – вызывайте "неотложку".

Человеку необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, если из-за коронавируса температура высокая (38,5 и выше) и не сбивается, а также появились проблемы с дыханием. Также срочно нужен врач, если у человека сильная слабость и тяжёлая интоксикация, об этом "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Андрей Продеус. При таком сценарии необходимо ложиться в стационар.

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А если у меня нет проблем с дыханием, но я кашляю и температура 37,5?

Если у человека только насморк, боль в горле, кашель и небольшая температура, в этом случае можно вызвать врача на дом, самому обратиться в фильтр или получить консультацию на горячей линии по COVID-19. Но в любом случае необходимо получить консультацию медиков. Также рекомендуется сдать тест на SARS-CoV-2.

"Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса", – отмечает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.