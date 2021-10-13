При каких симптомах коронавируса нужно срочно вызывать скорую помощь?

Медики назвали симптомы коронавируса, при которых срочно нужен врач. Промедление может дорого обойтись. Ведь всё чаще медики говорят о том, что люди несвоевременно обращаются за медпомощью, звонят тогда, когда уже состояние слишком тяжёлое. Когда вызывать скорую помощь и ехать в стационар – в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда при коронавирусе нужно вызывать скорую помощь?
Человеку необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, если из-за коронавируса температура высокая (38,5 и выше) и не сбивается, а также появились проблемы с дыханием. Также срочно нужен врач, если у человека сильная слабость и тяжёлая интоксикация, об этом "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Андрей Продеус. При таком сценарии необходимо ложиться в стационар.
Даже если вы вызвали врача, но чувствуете, что состояние ухудшается, – вызывайте "неотложку".
А если у меня нет проблем с дыханием, но я кашляю и температура 37,5?
Если у человека только насморк, боль в горле, кашель и небольшая температура, в этом случае можно вызвать врача на дом, самому обратиться в фильтр или получить консультацию на горячей линии по COVID-19. Но в любом случае необходимо получить консультацию медиков. Также рекомендуется сдать тест на SARS-CoV-2.
"Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса", – отмечает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Что ещё рекомендуют врачи?
Врачи рекомендуют прививаться. Только таким путём, отмечают медики, получится победить пандемию. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививались.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировали свыше 238,2 миллиона случаев заражений SARS-CoV-2, скончалось 4,8 миллиона человек. Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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