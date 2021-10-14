Зачем принимать участие в переписи населения и как не стать жертвой мошенников?

Хорошо, убедили – дело нужное. На какие вопросы нужно ответить?

Всего в переписном листе 33 вопроса. Часть из них посвящены самому участнику и его домохозяйству (пол, возраст, место рождения, образование, семейное положение, дети, источники средств к существованию и др.). Но никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете – речь идёт только об источниках средств к существованию: трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие.

Также есть вопросы, касающиеся жилища (тип жилого помещения, время постройки дома, общая площадь, количество комнат, виды благоустройства и др.).

Иностранцам предлагают ответить всего на семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.

Обратите внимание, что переписчики не должны требовать конфиденциальные данные. Им нужны лишь общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.

Если вас просят предъявить паспорт, спрашивают, сколько вы зарабатываете, на кого оформлена квартира – скорее всего, перед вами мошенник. Если вас пытаются опрашивать по телефону – это тоже злоумышленники.