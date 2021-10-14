Зачем принимать участие в переписи населения и как не стать жертвой мошенников?

15 октября в Алтайском крае, как и в целом по стране, стартует всероссийская перепись населения. Она должна была состояться ещё в прошлом году, но коронавирус внёс свои корректировки. В этом году масштабный социологический опрос будет проведён, но впервые он станет цифровым. Как будет проходить перепись-2020 в России, о чём будут спрашивать её жителей и как не попасться на удочку мошенников – об этом и многом другом в рубрике "Вопрос-ответ".
Перепись населения – это мероприятие государственной важности. Оно позволяет узнать точную численность населения, национальный состав, владение языками, уровень образования граждан, условия их жизни.
Казалось бы, статистика в чистом виде. Но это только на первый взгляд. Благодаря такому срезу и последующему анализу данных создают социальные программы, планируют бюджеты всех уровней, восполняют недостающие пробелы. Например, эти данные позволяют выяснить, хватает ли детских садов, школ и поликлиник, сколько людей нуждаются в мерах дополнительной соцподдержки. Так, по результатам переписи 2002 года была сформирована программа материнского капитала.
Заставить вас принимать участие в переписи никто не может, это добровольно.
Всего в переписном листе 33 вопроса. Часть из них посвящены самому участнику и его домохозяйству (пол, возраст, место рождения, образование, семейное положение, дети, источники средств к существованию и др.). Но никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете – речь идёт только об источниках средств к существованию: трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие.
Также есть вопросы, касающиеся жилища (тип жилого помещения, время постройки дома, общая площадь, количество комнат, виды благоустройства и др.).
Иностранцам предлагают ответить всего на семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.
Обратите внимание, что переписчики не должны требовать конфиденциальные данные. Им нужны лишь общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.
Если вас просят предъявить паспорт, спрашивают, сколько вы зарабатываете, на кого оформлена квартира – скорее всего, перед вами мошенник. Если вас пытаются опрашивать по телефону – это тоже злоумышленники.
Во-первых, переписчик должен обязательно предъявить своё удостоверение и паспорт. Во-вторых, узнать его можно будет узнать по экипировке. Все они будут одеты в светоотражающие жилеты и фирменный шарф с логотипом Всероссийской переписи населения. При себе у них будет переписная сумка, планшет.
Если вы сомневаетесь, что перед вами переписчик, – звоните участковому или на горячую линию: 8-800-707-20-20. Звонок на него бесплатный из любого российского региона. Там можно уточнить, есть ли у них такой сотрудник.
Кстати, пускать домой переписчика необязательно, на все вопросы можно ответить через дверь или в подъезде. Не хотите – можете лично прийти на переписной участок и там самостоятельно или с помощью специалистов заполнить переписные листы.
В Алтайском крае и Республике Алтай будет работать около 800 стационарных переписных участков. Какой из них находится к вам ближе остальных, вы можете узнать на сайте Росстата или по телефону горячей линии: 8-800-707-20-20. Она уже работает.
Заполнить анкету можно как за себя, так и за родственников. Все вопросы в онлайн-переписи будут такими же, как и в бумажной версии, но на "Госуслугах" предусмотрены всплывающие подсказки, помогающие быстрее разобраться, что к чему. После завершения опроса участники получат цифровой код, который нужно будет назвать переписчику.
Комментарии
"речь идёт только об источниках средств к существованию, а то правительство уже вроде бы приняло все меры для борьбы с бедностью - увеличили налоги и ввели новые, а бедные все существуют и существуют!
я не нужен этой стране, а значит и она мне не нужна - забудьте про меня
После завершения опроса участники получат цифровой код...
И тебя оцифруют, и тебя тоже оцифруют... и меня оцифруют.
В пандемию перепись? Не вовремя все это. И мошенники,конечно, воспользуются ситуацией. .
Какой смысл сейчас переписывать , если люди умирают от ковида?
Если ты не оплатил коммуналку, тебе сразу все отрежут. То есть данные о домовладении и том, сколько там проживает- есть. Если не заплатил налоги- тут же постучат, то есть о факте вашего существования и работы все осведомлены. В наш цифровой век данные о всех есть в соцсетях, цифровые устройства, и те трекеры передают. Старый человек, который не пользуется современными устройствами, зарегистрирован в больнице, новорожденный там же. Смысл перенеси? Деньги отмыть?
Эти нехорошие люди из переписи наклеили на двери подъезда огромный плакат. А отмывать дверь кто будет?
14.10.2021 09:20
- гость -
А служаки нонешнего "царя" ничего не могут сделать хорошо. Недалекие криворучки
Так они целый месяц таскаться будут! По всем квартирам и домам, бог знает какую заразу на себе принесут!!!! К нам позвонят - скажу, у нас ковид, мы заразные...
Читаю комментарии, и понимаю, что с такими как вы я не желаю иметь ничего общего - ни страну, ни общество.
Ни у одного из вышеотписавшихся даже не промелькнула мысль для чего проводится перепись. Понимаю, что у вас просто образования не хватает, чтобы осознать смысл словосочетания «государственное планирование». Тогда простой вопрос: США, Китай, Индия когда проводят перепись своего населения - они тоже занимаются бессмысленными телодвижениями? А когда в Канаде каждые 5 лет проводят перепись, там тоже отмывают деньги? Видимо там криворукие служаки Трюдо не такие и уж криворукие?
смысл словосочетания «государственное планирование»
Это в СССР было государственное планирование. А сейчас цели совершенно непонятны. Зачем кому-то знать, в какой квартире и с кем я живу... уплотнить, что ли, в случае чего... Все данные, кстати, есть в ЖЭУ.
И при чём тут QR-код?
14.10.2021 10:21
- гость -
Высокопарно как-"государственное планирование"
объясни: с какой целью ввозят узбеков? Свои работой обеспечены или же для того, чтобы меньше платить и больший гешефт получить? Вот то-то. Сиди и пока радуйся в своей норке, но помни-так будет не всегда.
10:52
Это не высокопарно, это так и называется.
Узбеков ввозят, так как есть потребность в неквалифицированном труде, который и оплачивается соответствующе. Местные трудовые ресурсы не заинтересованы в такой работе, и не заполняют эти вакансии. А потребность в этой работе никуда не исчезает. Местным, зачастую, проще не работать вовсе, чем работать на непрестижной работе или в качестве непрестижной профессии, да ещё и за тот уровень оплаты, который соответствует этой непрестижной работе. Пример: в Москве требуются мойщики посуды в кафе, зарплата соответствующая - порядка 40-45 тысяч. Ни славяне, ни уж тем более москвичи (сатира), не станут эту работу выполнять. А узбек станет.
А бизнес не станет платить за эту работу больше из-за того, что у него на кухне посуду станет мыть москвич.
Я хоть немного вам разжевал суть?
«государственное планирование»
А Росстат тогда зачем? Из года в год докладывать о безработице в 5%, средней зарплате 50 тыс, и средней пенсии 15 тыс? А годовую инфляцию они насчитали аж целых 7%.
А еще есть Минфин, Минэкономразвития, Счетная палата, и прочие прочие, все чето считают и планируют.
Сначала провели выборы, в которых, вроде, все известно об избирателях. А потом, после выборов сделать перепись населения и узнать сколько же на самом деле избирателей. Что-то вспомнился Гоголь с его произведением "Мертвые души"...
сообщать данные о себе не намерен.
14.10.2021 11:12
- гость -
А государственное планирование, тута где? В Союзе таких проблем небыло, и квартиры были бесплатны и работа была всем и узбекам тоже, вот там было государственное планирование.
Ильюша, тута вам не тама.
У меня нет желания с вами общаться: вы меня все равно не поймёте, мне же просто неприятно это общение.
Ничего хорошего для вас от участия в переписи точно не будет. Только переписчики ковидом заразят, а все ваши данные скоро появятся на чёрном рынке.