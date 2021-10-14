Когда пройдёт второй розыгрыш лотереи за вакцинацию от COVID-19 и кто может выиграть?

Как принять участие в розыгрыше?

Специальная регистрация или покупка лотерейных билетов не требуется. Для участия необходимо лишь к моменту розыгрыша пройти полный курс вакцинации любым из российских препаратов.

Кстати, гражданство значения не имеет – участвовать могут и россияне, и беженцы, и иностранцы, которые живут в России, и лица без гражданства.

Важно, чтобы у человека была учётная запись на портале "Госуслуги" и оформлена карта "Мир". При этом есть ограничения по возрасту (18+).

Подходите под все эти условия? Тогда вы автоматически становитесь претендентом на выигрыш.