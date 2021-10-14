Когда пройдёт второй розыгрыш лотереи за вакцинацию от COVID-19 и кто может выиграть?

14 октября состоится второй этап розыгрыша всероссийской лотереи среди вакцинированных от COVID-19. Всего будет разыграно 1000 призов по 100 000 рублей. Вы ещё ничего об этом не слышали? Тогда скорее читайте наш "Вопрос-ответ", в котором мы рассказываем, как принять участие, где смотреть результаты и как забрать выигрыш.
Это государственная программа поощрения россиян, которые сделали прививку от коронавируса. Правительство таким образом выражает признательность гражданам, проявившим сознательность и позаботившимся о собственном здоровье и своих близких. Вакцинированные получают шанс выиграть по 100 000 рублей, всего таких победителей будет тысяча человек. Указана сумма до уплаты налога или после – не уточняется.
Первые 495 счастливчиков определились 14 сентября. На данный момент выплаты получили уже 170 человек. Второй розыгрыш состоится 14 октября в 08:30 по Москве.
Специальная регистрация или покупка лотерейных билетов не требуется. Для участия необходимо лишь к моменту розыгрыша пройти полный курс вакцинации любым из российских препаратов.
Кстати, гражданство значения не имеет – участвовать могут и россияне, и беженцы, и иностранцы, которые живут в России, и лица без гражданства.
Важно, чтобы у человека была учётная запись на портале "Госуслуги" и оформлена карта "Мир". При этом есть ограничения по возрасту (18+).
Подходите под все эти условия? Тогда вы автоматически становитесь претендентом на выигрыш.
Не волнуйтесь, если вы станете одним из счастливчиков, вам придёт уведомление от портала "Госуслуги".
Также перечень победителей будет опубликован не позднее следующих суток на официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в средствах массовой информации. Кроме того, проверить, вошли ли вы в список победителей, можно в специальном окошке на главной странице бонусзаздоровье.рф, потребуется лишь ввести номер своего сертификата.
Наши поздравления, мы за вас искренне рады! Теперь вам необходимо указать в личном кабинете на "Госуслугах" реквизиты карты "Мир", если вы ещё этого не сделали ранее. На это у вас три месяцев с момента получения уведомления о выигрыше.
А ещё убедитесь, что ваша учётная запись на "Госуслугах" подтверждена. Если нет – пройдите регистрацию до конца.
Для этого необходимо кликнуть на аватарку в правом верхнем углу сайта. На открывшейся странице можно уточнить статус учётной записи: стандартная или подтверждённая, дающая право на электронную подпись. Чтобы получить подтверждённую учётную запись, следуйте инструкциям, указанным на портале госуслуг.
После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на ваш счёт. Выигрыш перечислят в течение шести месяцев с даты розыгрыша.
Уже решили, на что его потратите? Если да, пишите в комментариях.
Пока точно неизвестно. Но зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова считает, что проводить розыгрыши для вакцинированных нужно ежемесячно до конца 2021 года. Такое предложение она внесла президенту РФ Владимиру Путину на заседании кабмина 5 октября.
Как там будет на деле, станет ясно позже.
Комментарии
В Москве пенсионерам за прививку, по 10 тысяч обещают.
Хотя нашим они очевидно нужнее.
Живём тут на паперти, трамваи вместо свалки к нам и т.д и т.п
Не пенсионерам, а 65+, почти все депутаты получат.
в московии уже можно вообще не работать просто так деньги раздают
а приз получит кое кто
Второй розыгрыш лотереи вакцинации от COVID-19: выживешь или нет!