Закрой все окна и не впускай кота. Что нельзя делать в Хэллоуин, чтобы не накликать беды?

31 октября по всему миру проходят тысячи вечеринок, посвящённых празднику Хэллоуин. В честь этого события принято одеваться в наряды нечисти, делать (или покупать готовые) фонарики из тыквы и безудержно веселиться. В это сложно поверить, но изначально праздник был посвящён всем святым. Почему же всё встало с ног на голову и при чём тут древние кельты – об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Нынешний Хэллоуин – это видоизменённый праздник древних кельтов под названием Самайн (Samhain). Давным-давно они населяли обширную территорию Европы. Их культура оставила след на землях нынешней Великобритании, Ирландии и Северной Франции. Оттуда праздник под названием Halloween и пошёл.
Известно, что кельты делили год на две части: светлой считали период с мая по октябрь, временем тьмы и зла именовали временной отрезок с ноября по апрель. Ночь с 31 октября на 1 ноября являлась рубежом между ними. Кельты верили, что в эти часы невидимая дверь между миром живых и мёртвых распахивается, и души усопших родственников могут явиться к своим потомкам.
Но и нечисть могла вырваться на белый свет. Чтобы защитить себя и своё жилище, кельты жгли костры, надевали на себя звериные шкуры, приносили жертвы языческим богам. Они верили, что это поможет отпугнуть злых духов.
Со временем христианские праздники вытеснили языческие. Так произошло и с Сомайном. В VIII веке римский папа Григорий III решил перенести на 1 ноября День всех святых. А 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски это звучало как All Hallows Even, что впоследствии сократилось до лаконичного Halloween.
Полностью языческие традиции искоренить так и не удалось. И сегодня Хэллоуин ассоциируется не с христианскими святыми, а с языческой верой в то, что в ночь на 1 ноября нечисть может проникнуть в мир живых и навредить людям. Кстати, до нас дошло множество поверий, связанных с этим днём.
Все они больше напоминают простые суеверия. Например, считается, что нельзя в этот день впускать чёрного кота (даже вашего любимого, который живёт с вами). Да-да, именно так. Ну что поделать, такая примета. Придётся коту ночевать на свежем воздухе, чтобы не накликал беду хозяевам. Окна и двери нужно плотно закрыть, чтобы злые духи не проникли в дом.
А ещё 31 октября нельзя оборачиваться, если услышишь за спиной шаги. Считается, что это ходят мёртвые души.
Зато на перекрёстке можно узнать свою судьбу. Нужно замереть и прислушаться. Считается, что так можно услышать шёпот. Он расскажет о важных событиях, которые должны произойти с человеком в следующем году.
Также в праздничную ночь надевали одежду наизнанку и выходили из дома спиной вперёд. Так люди пытались обмануть духов.
Люди верили, что если над крышей дома пролетела стая чёрных птиц – семью ждал богатый урожай. А вот увидеть паука – к несчастью. Если свеча в светильнике Джека потухнет – это проделки злого духа.
Светильник Джека (та самая полая тыква с глазами, ртом и свечой внутри) – это главный аксессуар праздника. Такую поделку всегда ставят на подоконник, чтобы отпугнуть нечистую силу. Если свеча потухнет, значит, в дом зашёл злой дух – жди беды.
Ирландская легенда гласит, что когда-то давно фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу в ад после смерти. А так как Джека за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю: дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека – символ неприкаянной души, которая бродит в темноте.
Чтобы нечистая сила обходила дом стороной, приусадебные участки спальных районов украшают гирляндами, расставляют пугала и атрибуты, связанные со смертью.
В этот день дети и молодёжь наряжаются в костюмы монстров. Те, что постарше, идут на вечеринки. Раньше считалось, что шум отпугивает нечистую силу.
Ребята ходят по округе, выторговывая сладости. Такая традиция существовала ещё в период средневековья в Британии – дети из бедных семей просили еду за молитву об усопших родственниках в День всех святых.
Отмечают праздник и в России. Правда, с недавних пор – с 90-х годов. В нашей культуре он не особо прижился. Не одобряет его и Церковь.
Комментарии
В первую очередь нужно прекратить тащить в страну чуждые нам праздники и обычаи и заблокировать все страницы в СМИ и сетях, навязывающие всё это фуфло.
Классный праздник, в нашей стране нет ничего подобного, тухляк и серость только.
Дорогая редакция, вы случаем образование получали не ТАМ? А статейки ляпаете ТУТ. На Руси есть большая куча своих праздников, которые благодаря вашим статейкам забываются. Ночью с 31.10 на 1.11 наступает славянская Велесова или Марьина ночь. Попробуйте прописать про этот праздник.
Если вам интересно Велесовы ночи празднуйте на здоровье кто не дает то?
Амик, а нам в России на кой хрен их Хеллоуин? У нас своих праздников достаточно. А вот кому серость и тухляк наши праздники милости просим к едрене фене из России.
Зачем пропагандируются "праздники", которые не имеют у нас исторических корней.
злые комментаторы вот к в них бесы взыграли
15.10.2021 07:24
- гость -
Не, лучше сразу сажать. "Сегодня он играет джаз...". Традиции, однако, не меняются. Вам кто-то мешает праздновать то, что хотите вы? Запрещает, не пущает, в тюрьму сажает? Нет? Ну так отстаньте от других, они вроде на вашу свободу не покушаются.
ЗЫ Мне на Хэллоуин побоку, но достало, чесслово.
Поддерживаю оратора в 09:33.
Мало ли какие праздники люди празднуют, им по сути нужен лишь повод.
Праздники, которые нравятся вам также не запрещены, как и те праздники, что вам не нравятся.
Если законодательством РФ не запрещено, значит разрешено.
15.10.2021 08:58
Да, уж!
Ну прекрасно. То есть рассказать, заинтересовать и увлечь вы не способны. Рецепт один - запретить, а тех, кому не нравятся запреты, просто выгнать. Прелестный подход.
А теперь, внимание, вопрос - а "наши" праздники являются "нашими" для кого? Масленица как бы праздник языческий, Иван Купала тоже. Не думаю, что эти праздники нравятся РПЦ и православным. Ураза-байрам - это наш или уже нет? А католики, коих в России тоже есть, могут праздновать свои праздники, или выгнать их к чертовой бабушке? А атеисты? Кто будет определять наличие тех самых исторических корней? Вы лично?
Речь скорее не о запретах, а о том- что наши СМИ с радостью описывают любые события за бугром. но ни как не местные. Исходя из это подрастающее поколение начинает жить чужими обычаями и историей. А потеряв свою самобытность и историю мы теряем страну.
Традиции народные у каждой местности могут отличаться деталями, но в целом по стране они все таки едины. Акцент же на чуждых празднествах всегда становится яблоком раздора.
в сми, к сожалению, работают люди которым хайп важнее традиций, важнее ценностей, а бывает и совести.
А мне нравится Хэллоуин! Всегда с детьми празднуем! Вырезаем тыквы, зажигаем много свечей, устраиваем ужин под какой-нибудь ужастик, а потом полночи страшные истории сочиняем и рассказываем. Нахохотавшись вдоволь( ну не получается у нас страшно рассказывать))) дети спать идут. Хорошее настроение всем обеспечено!
Проще относитесь, с юмором, не надо так заморачиваться!!!
Так же стоит запретить иностранные фильмы, музыку и живопись. Всё что пришло с загнивающего запада, в т.ч. автомобили, компьютеры и прочие бесовские вещи - не имеют скрепостных традиций здесь у глубинного народца
15.10.2021 11:27
- гость -
Да? То есть у алтайцев и у чеченцев единые народные праздники? У бурятов там и у немцев? Ну-ну. Деталями, значит, отличаются, так и запишем.
15.10.2021 11:22
- гость -
А вы первый комментарий к статье прочитайте. Не, не о запретах речь.