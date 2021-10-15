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Закрой все окна и не впускай кота. Что нельзя делать в Хэллоуин, чтобы не накликать беды?

, ИА "Амител"
Во многих странах 31 октября устраивают вечеринки, наряжаются в костюмы, делают украшения из тыквы
Хэллоуин / Фото: pexels.com

Хэллоуин / Фото: pexels.com

31 октября по всему миру проходят тысячи вечеринок, посвящённых празднику Хэллоуин. В честь этого события принято одеваться в наряды нечисти, делать (или покупать готовые) фонарики из тыквы и безудержно веселиться. В это сложно поверить, но изначально праздник был посвящён всем святым. Почему же всё встало с ног на голову и при чём тут древние кельты – об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое Хэллоуин?

Нынешний Хэллоуин – это видоизменённый праздник древних кельтов под названием Самайн (Samhain). Давным-давно они населяли обширную территорию Европы. Их культура оставила след на землях нынешней Великобритании, Ирландии и Северной Франции. Оттуда праздник под названием Halloween и пошёл.

Известно, что кельты делили год на две части: светлой считали период с мая по октябрь, временем тьмы и зла именовали временной отрезок с ноября по апрель. Ночь с 31 октября на 1 ноября являлась рубежом между ними. Кельты верили, что в эти часы невидимая дверь между миром живых и мёртвых распахивается, и души усопших родственников могут явиться к своим потомкам.

Но и нечисть могла вырваться на белый свет. Чтобы защитить себя и своё жилище, кельты жгли костры, надевали на себя звериные шкуры, приносили жертвы языческим богам. Они верили, что это поможет отпугнуть злых духов.

2
Как связаны Самайн и Хэллоуин?

Со временем христианские праздники вытеснили языческие. Так произошло и с Сомайном. В VIII веке римский папа Григорий III решил перенести на 1 ноября День всех святых. А 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски это звучало как All Hallows Even, что впоследствии сократилось до лаконичного Halloween.

Полностью языческие традиции искоренить так и не удалось. И сегодня Хэллоуин ассоциируется не с христианскими святыми, а с языческой верой в то, что в ночь на 1 ноября нечисть может проникнуть в мир живых и навредить людям. Кстати, до нас дошло множество поверий, связанных с этим днём.

3
А какие поверья и запреты связаны с Хэллоуином?

Все они больше напоминают простые суеверия. Например, считается, что нельзя в этот день впускать чёрного кота (даже вашего любимого, который живёт с вами). Да-да, именно так. Ну что поделать, такая примета. Придётся коту ночевать на свежем воздухе, чтобы не накликал беду хозяевам. Окна и двери нужно плотно закрыть, чтобы злые духи не проникли в дом. 

А ещё 31 октября нельзя оборачиваться, если услышишь за спиной шаги. Считается, что это ходят мёртвые души.

Зато на перекрёстке можно узнать свою судьбу. Нужно замереть и прислушаться. Считается, что так можно услышать шёпот. Он расскажет о важных событиях, которые должны произойти с человеком в следующем году. 

Также в праздничную ночь надевали одежду наизнанку и выходили из дома спиной вперёд. Так люди пытались обмануть духов.

Люди верили, что если над крышей дома пролетела стая чёрных птиц – семью ждал богатый урожай. А вот увидеть паука – к несчастью. Если свеча в светильнике Джека потухнет – это проделки злого духа.

4
Кстати, почему на Хэллоуин ставят тыкву со свечкой?

Светильник  Джека (та самая полая тыква с глазами, ртом и свечой внутри) – это главный аксессуар праздника. Такую поделку всегда ставят на подоконник, чтобы отпугнуть нечистую силу. Если свеча потухнет, значит, в дом зашёл злой дух – жди беды.

Ирландская легенда гласит, что когда-то давно фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу в ад после смерти. А так как Джека за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю: дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека – символ неприкаянной души, которая бродит в темноте.

Чтобы нечистая сила обходила дом стороной, приусадебные участки спальных районов украшают гирляндами, расставляют пугала и атрибуты, связанные со смертью.  

5
С украшениями разобрались, а как проходит сам праздник?

В этот день дети и молодёжь наряжаются в костюмы монстров. Те, что постарше, идут на вечеринки. Раньше считалось, что шум отпугивает нечистую силу.

Ребята ходят по округе, выторговывая сладости. Такая традиция существовала ещё в период средневековья в Британии – дети из бедных семей просили еду за молитву об усопших родственниках в День всех святых.

Отмечают праздник и в России. Правда, с недавних пор – с 90-х годов. В нашей культуре он не особо прижился. Не одобряет его и Церковь.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.10.2021 07:24
- гость -

В первую очередь нужно прекратить тащить в страну чуждые нам праздники и обычаи и заблокировать все страницы в СМИ и сетях, навязывающие всё это фуфло.

15.10.2021 07:44
- гость -

Классный праздник, в нашей стране нет ничего подобного, тухляк и серость только.

15.10.2021 08:36
- гость -

Дорогая редакция, вы случаем образование получали не ТАМ? А статейки ляпаете ТУТ. На Руси есть большая куча своих праздников, которые благодаря вашим статейкам забываются. Ночью с 31.10 на 1.11 наступает славянская Велесова или Марьина ночь. Попробуйте прописать про этот праздник.

15.10.2021 08:54
- гость -

Если вам интересно Велесовы ночи празднуйте на здоровье кто не дает то?

15.10.2021 08:58
Да, уж!

Амик, а нам в России на кой хрен их Хеллоуин? У нас своих праздников достаточно. А вот кому серость и тухляк наши праздники милости просим к едрене фене из России.

15.10.2021 09:07
Гость

Зачем пропагандируются "праздники", которые не имеют у нас исторических корней.

15.10.2021 09:07
- гость -

злые комментаторы вот к в них бесы взыграли

15.10.2021 09:33
- гость -

15.10.2021 07:24
- гость -
Не, лучше сразу сажать. "Сегодня он играет джаз...". Традиции, однако, не меняются. Вам кто-то мешает праздновать то, что хотите вы? Запрещает, не пущает, в тюрьму сажает? Нет? Ну так отстаньте от других, они вроде на вашу свободу не покушаются.
ЗЫ Мне на Хэллоуин побоку, но достало, чесслово.

15.10.2021 09:41
- гость -

Поддерживаю оратора в 09:33.
Мало ли какие праздники люди празднуют, им по сути нужен лишь повод.
Праздники, которые нравятся вам также не запрещены, как и те праздники, что вам не нравятся.
Если законодательством РФ не запрещено, значит разрешено.

15.10.2021 09:52
- гость -

15.10.2021 08:58
Да, уж!
Ну прекрасно. То есть рассказать, заинтересовать и увлечь вы не способны. Рецепт один - запретить, а тех, кому не нравятся запреты, просто выгнать. Прелестный подход.
А теперь, внимание, вопрос - а "наши" праздники являются "нашими" для кого? Масленица как бы праздник языческий, Иван Купала тоже. Не думаю, что эти праздники нравятся РПЦ и православным. Ураза-байрам - это наш или уже нет? А католики, коих в России тоже есть, могут праздновать свои праздники, или выгнать их к чертовой бабушке? А атеисты? Кто будет определять наличие тех самых исторических корней? Вы лично?

15.10.2021 11:22
- гость -

Речь скорее не о запретах, а о том- что наши СМИ с радостью описывают любые события за бугром. но ни как не местные. Исходя из это подрастающее поколение начинает жить чужими обычаями и историей. А потеряв свою самобытность и историю мы теряем страну.

15.10.2021 11:27
- гость -

Традиции народные у каждой местности могут отличаться деталями, но в целом по стране они все таки едины. Акцент же на чуждых празднествах всегда становится яблоком раздора.

15.10.2021 11:29
- гость -

в сми, к сожалению, работают люди которым хайп важнее традиций, важнее ценностей, а бывает и совести.

15.10.2021 11:50
- гость -

А мне нравится Хэллоуин! Всегда с детьми празднуем! Вырезаем тыквы, зажигаем много свечей, устраиваем ужин под какой-нибудь ужастик, а потом полночи страшные истории сочиняем и рассказываем. Нахохотавшись вдоволь( ну не получается у нас страшно рассказывать))) дети спать идут. Хорошее настроение всем обеспечено!
Проще относитесь, с юмором, не надо так заморачиваться!!!

15.10.2021 13:10
- гость -

Так же стоит запретить иностранные фильмы, музыку и живопись. Всё что пришло с загнивающего запада, в т.ч. автомобили, компьютеры и прочие бесовские вещи - не имеют скрепостных традиций здесь у глубинного народца

15.10.2021 13:37
- гость -

15.10.2021 11:27
- гость -
Да? То есть у алтайцев и у чеченцев единые народные праздники? У бурятов там и у немцев? Ну-ну. Деталями, значит, отличаются, так и запишем.
15.10.2021 11:22
- гость -
А вы первый комментарий к статье прочитайте. Не, не о запретах речь.

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