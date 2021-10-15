Закрой все окна и не впускай кота. Что нельзя делать в Хэллоуин, чтобы не накликать беды?

Что такое Хэллоуин?

Нынешний Хэллоуин – это видоизменённый праздник древних кельтов под названием Самайн (Samhain). Давным-давно они населяли обширную территорию Европы. Их культура оставила след на землях нынешней Великобритании, Ирландии и Северной Франции. Оттуда праздник под названием Halloween и пошёл.

Известно, что кельты делили год на две части: светлой считали период с мая по октябрь, временем тьмы и зла именовали временной отрезок с ноября по апрель. Ночь с 31 октября на 1 ноября являлась рубежом между ними. Кельты верили, что в эти часы невидимая дверь между миром живых и мёртвых распахивается, и души усопших родственников могут явиться к своим потомкам.

Но и нечисть могла вырваться на белый свет. Чтобы защитить себя и своё жилище, кельты жгли костры, надевали на себя звериные шкуры, приносили жертвы языческим богам. Они верили, что это поможет отпугнуть злых духов.