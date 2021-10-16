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Лишать или не лишать. О каких новых правилах для водителей поспорили МВД и Минэкономики?

, ИА "Амител"
Ведомства спорят о новых правилах приостановки водительских прав
Водитель / Фото: pexels.com

Водитель / Фото: pexels.com

МВД и Минэкономразвития поспорили, лишать ли прав (хотя бы временно) водителей, у которых ухудшилось здоровье. В МВД считают – однозначно лишать, причём без суда, на основании лишь сведений из медучреждений. Поправки к закону "О безопасности дорожного движения" были вынесены на общественное обсуждение. Но в Минэкономразвития их раскритиковали: по мнению экспертов ведомства, это  противоречит закону об охране здоровья и повлечёт за собой много негативных последствий. В полиции намерены отстаивать свою позицию. Что происходит и в чём суть конфликта, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что предлагает ГИБДД?

Рассказываем: МВД предполагает ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей. Для этого, по их мнению, необходимо разработать информационную платформу. Туда в электронном виде будет стекаться вся информация о справках, которые проходят водители. Данные должны передавать, как бюджетные, так и коммерческие медучреждения.

То есть фактически организации хотят обязать сообщать все сведения о пациенте, если у него выявятся заболевания. Речь идёт о медицинских противопоказаниях и ограничениях, которые недопустимы при управлении транспортным средством.

Итоговая версия этого документа была разработана летом 2021 года. Законопроект уже опубликован на портале нормативно-правовых актов.

2
С этим понятно, но что значит лишать водительских прав автоматически?

Если у человека во время медосмотра или при оказании медпомощи выявятся проблемы со здоровьем, МВД предлагает приостанавливать действие водительского удостоверения. Решение будет приниматься на основе заключений из единой базы.

Чтобы опровергнуть диагноз, человеку потребуется пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если повторное обследование не подтвердит заболевание, права будут восстановлены (извините, ошибочка вышла).

Например, получил человек права, а через два года у него вдруг начались припадки эпилепсии. И, по сути, он ещё восемь лет может ездить за рулём с этой опасной болезнью. Авторы инициативы говорят, что эти поправки в закон "О безопасности дорожного движения" позволят сократить риски аварий по вине таких водителей и количество "липовых" справок.

Напомним, сейчас лишить права управления водителя можно только через суд по обращению прокуратуры. ГИБДД пытается вести досудебный порядок лишения. 

В Минэкономики с таким предложением категорически не согласны. Ведомство уже дало отрицательное заключение на предложения МВД.

3
Что не понравилось Минэкономразвития в поправках МВД о лишении водительских прав?

Во-первых, в ведомстве отмечают, что по закону "Об основах охраны здоровья", "сообщение" медицинской организации не может быть основанием для приостановления действия водительских прав. Юридические последствия возможны только на основании полноценного медосвидетельствования.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что медики не владеют информацией, кто обратился за медицинской помощью – водитель или пешеход. Поэтому передавать данные придётся абсолютно на всех пациентов, а это в разы увеличит нагрузку на врачей.

В связи с этим, Минэкономразвития дало отрицательное заключение на предложенные поправки.

Адвокат Алексей Горяинов с позицией ведомства полностью согласен. Кроме того, он усмотрел в этих поправках угрозу сохранности персональных данных пациентов.

Также отмечается, что МВД не предоставило статистики по нарушениям, которые совершены водителями с противопоказаниями. Поэтому оценить, насколько общество заинтересованно в таком законе, невозможно, отметил нарколог Александр Ковтун.

4
Что говорят на такой отзыв Минэкономики в МВД?

Официально пока ничего. Но по информации источника газеты "Коммерсантъ", в ведомстве с замечаниями категорически не согласны и будут отстаивать свою позицию: в правительство направят таблицу разногласий.
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.10.2021 08:32
- гость -

Куда МВД нос сует. Вначале наведите порядок в своей среде. Не полиция а рассадник преступников. Полицейские и грабят, и насилуют, и убивают.

16.10.2021 09:00
- гость -

Очередной бред чиновников. К примеру, человек проходит ежегодный медосмотр и у него по какой то причине оказалось повышенное давление, понервничал или опаздывал и пробежал бегом и все - лишили прав. И потом человек ходит по инстанциям собирает кучу справок и доказывает, что это ошибочное заключение.

16.10.2021 09:29
- гость -

Отлично. Чем хуже, тем лучше.

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