Лишать или не лишать. О каких новых правилах для водителей поспорили МВД и Минэкономики?

С этим понятно, но что значит лишать водительских прав автоматически?

Если у человека во время медосмотра или при оказании медпомощи выявятся проблемы со здоровьем, МВД предлагает приостанавливать действие водительского удостоверения. Решение будет приниматься на основе заключений из единой базы.

Чтобы опровергнуть диагноз, человеку потребуется пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если повторное обследование не подтвердит заболевание, права будут восстановлены (извините, ошибочка вышла).

Например, получил человек права, а через два года у него вдруг начались припадки эпилепсии. И, по сути, он ещё восемь лет может ездить за рулём с этой опасной болезнью. Авторы инициативы говорят, что эти поправки в закон "О безопасности дорожного движения" позволят сократить риски аварий по вине таких водителей и количество "липовых" справок.

Напомним, сейчас лишить права управления водителя можно только через суд по обращению прокуратуры. ГИБДД пытается вести досудебный порядок лишения.

В Минэкономики с таким предложением категорически не согласны. Ведомство уже дало отрицательное заключение на предложения МВД.