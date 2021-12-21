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Вопрос дня



Какого числа католическое Рождество и почему его празднуют раньше, чем православное?

, ИА "Амител"
Два Рождества очень похожи, но отмечаются в разные дни
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Новый год – пожалуй, главный праздник в России. Однако на Западе гораздо большей популярностью пользуется Рождество. Во многих странах именно этот день считается самым важным, тёплым и семейным торжеством. Причём у католиков Рождество отмечается гораздо раньше, чем у православных, – ещё до Нового года.

Рассказываем, какого числа католическое Рождество в 2021 году, почему его отмечают раньше, чем православное, и какие у него традиции.

1
Когда католическое Рождество в 2021 году?

В ночь с 24 на 25 декабря – собственно, как и всегда. Католическое Рождество – не переходящий праздник, а потому из года в год празднуется в один и тот же день.

Решение отмечать Рождество Христово 25 декабря было принято ещё в 431 году, на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе.

Кстати, в этот же день торжественную дату отмечают протестанты, лютеране, баптисты и ещё 11 поместных православных церквей мира.

2
Что это за праздник такой, Рождество Христово?

Суть праздника такая же, как и у православного Рождества. В этот торжественный день верующие чествуют рождение во плоти (воплощение) Иисуса Христа. Это произошло в Вифлееме, куда его мать Пресвятая Дева Мария и отец Иосиф пришли, чтобы принять участие в переписи населения. Пара не смогла найти в городе ночлег и, согласно преданию, остановилась у пастухов, в пещере с овцами и коровами. Там ночью и родился Иисус.

Подробно рождение Христа описано только у евангелиста Луки:

"Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

Библейское предание гласит, что в момент рождения Иисуса в небе засияла яркая Вифлеемская звезда, которая оповестила людей о приходе Спасителя. Волхвы, увидев знак, пришли поздравить Деву Марию с появлением сына, поклониться ему как новому царю Иудеи и преподнести дары.

Однако о рождении Христа также узнал царь Ирод. Он приказал убить всех младенцев, кому ещё не исполнилось двух лет. Узнав об этом, Мария и Иосиф вместе с ребёнком были вынуждены бежать в Египет. Там они прятались, пока царь не умер. А Иисус Христос смог спастись от, казалось бы, неминуемой гибели.

3
Как подготовиться к торжеству?

Четыре недели, которые предшествуют Рождеству, у католиков называются Адвент. Этот период – время всеобщего покаяния, в который следует соблюдать пост. Правда, у католиков он не столь строгий, как у православных.

За время Адвента верующему следует подготовиться к исповеди, чтобы участвовать в рождественских богослужениях с чистым сердцем, а также принять причастие.

Духовники в этот день носят фиолетовые облачения – цвета покаяния.

У католиков за месяц до рождества не принято собираться шумными компаниями, излишне веселиться и предаваться чревоугодию. Вместо этого верующие участвуют в особых предрождественских службах, а также делают добрые дела. Всё это, по задумке Церкви, помогает встретить воплощение Иисуса с открытой и обновлённой душой.

4
Как отмечают католическое Рождество?

Ночь на 25 декабря католики называют сочельником. Вечером у верующих принято устраивать праздничный ужин, который состоит из постных блюд. Ведь рождественский пост ещё не закончен – он завершается лишь с восхождением первой звезды на небе. По традиции, глава семьи перед трапезой читает отрывок из Евангелия от Луки о рождении Христа. Затем все члены семьи желают друг другу мира и добра, а также делятся пресными лепёшками – "облатками".

Одно место за праздничным столом принято оставлять свободным. Считается, что в сочельник любого гостя нужно принимать как родного. Особенно тех, кто по каким-то причинам не может отметить торжество дома, с семьёй.

На католическое Рождество совершают три богослужения. Первое – его проводят в полночь – символизирует единство Отца и Сына. В начале этой литургии совершается красивая процессия: священник укладывает в ясли фигурку младенца Иисуса и освящает её. Так верующие могут почувствовать сопричастность к событиям, которые произошли в рождественскую ночь.

Вторая служба совершается на рассвете – во время, когда новая жизнь появилась на свет. Третью мессу служат днём. Её задача – донести весть о рождении Христа до сердец всех верующих.

В католических храмах устанавливают вертепы с яслями и фигурками младенца Христа и Богоматери. А в домах ставят рождественские ели – это дерево символизирует жизнь и плодородие. Кстати, обычай дарить подарки тоже пришёл к нам из рождественской традиции. Это отсылка к дарам, которые волхвы преподнесли только родившемуся Иисусу.

Празднование Рождества продолжается восемь дней, с 25 декабря по 1 января, – этот период называется Октавой Рождества.

5
Почему у католиков Рождество раньше, чем у православных?

Из-за путаницы в календарях. Дело в том, что Церкви используют разные системы летоисчисления. Католическое Рождество отмечают 25 декабря в соответствии с юлианским календарём, который был создан астрономами в честь Юлия Цезаря. До середины XI века его использовали все: Церковь была единой, и никакого разделения на католиков, протестантов и православных в христианстве не было.

Но в XI веке произошёл Великий раскол – римская Церковь отделилась от остальных. Но даже после этого все христиане ещё пять веков отмечали Рождество вместе. В конце XVI века в Риме к власти пришёл Папа Григорий XII. Он-то и решил придумать новый календарь – григорианский. От юлианского он отличается на 13 дней.

В 1918 году наша страна тоже перешла на григорианское летоисчисление. Но в Русской православной церкви такое решение не поддержали. Там решили, что в новом календаре все христианские праздники отмечаются не по канону. А потому духовенство "сместило" даты всех праздников ровно на 13 дней. Поэтому Рождество православные празднуют 7 января – по старому стилю этот день как раз пришёлся бы на 25 декабря.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

21.12.2021 08:00
Filin

Слышал краем уха, что Ирод умер раньше описываемых событий

21.12.2021 08:30
- гость -

Праздную вовремя, а христианское позже потому как попы рогом упёрлись!

21.12.2021 09:12
- гость -

Кто католики тут?

21.12.2021 09:31
- гость -

От юлианского он отличается на 13 дней.
На сегодня. но в прошлом разница была меньше (на момент введения григорианского календаря 10 дней) а будущем увеличится с 28 февраля 2100 г будет 14 дней.

21.12.2021 09:36
Такие дела

21.12.2021 09:12
- гость -
Кто тут? XD

21.12.2021 10:31
- гость -

Русский православный католик

отмечаю с 24/12 по 14/01

21.12.2021 22:51
Агрессивная Реальность

Русский православный католик


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