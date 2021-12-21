Какого числа католическое Рождество и почему его празднуют раньше, чем православное?

Что это за праздник такой, Рождество Христово?

Суть праздника такая же, как и у православного Рождества. В этот торжественный день верующие чествуют рождение во плоти (воплощение) Иисуса Христа. Это произошло в Вифлееме, куда его мать Пресвятая Дева Мария и отец Иосиф пришли, чтобы принять участие в переписи населения. Пара не смогла найти в городе ночлег и, согласно преданию, остановилась у пастухов, в пещере с овцами и коровами. Там ночью и родился Иисус.

Подробно рождение Христа описано только у евангелиста Луки:

"Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

Библейское предание гласит, что в момент рождения Иисуса в небе засияла яркая Вифлеемская звезда, которая оповестила людей о приходе Спасителя. Волхвы, увидев знак, пришли поздравить Деву Марию с появлением сына, поклониться ему как новому царю Иудеи и преподнести дары.

Однако о рождении Христа также узнал царь Ирод. Он приказал убить всех младенцев, кому ещё не исполнилось двух лет. Узнав об этом, Мария и Иосиф вместе с ребёнком были вынуждены бежать в Египет. Там они прятались, пока царь не умер. А Иисус Христос смог спастись от, казалось бы, неминуемой гибели.