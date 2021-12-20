Сибирь или что? Какая погода будет в Алтайском крае в последнюю неделю перед Новым годом

В ближайшие сутки в Алтайском крае ещё продолжит идти снег – территория региона будет находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов североатлантического циклона. Поэтому снегопады ещё будут, но по большей части небольшие, местами умеренной интенсивности, сообщила amic.ru Людмила Сырых.

Ночные температуры ожидаются от 1 до 6 градусов ниже нуля. Местами столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Днём будет тепло – от -4 до +1 градуса.

Из-за таких контрастных температур в отдельных районах края есть риск налипания мокрого снега, предупреждают синоптики.

А чего ждать в середине недели?

С 22 по 24 декабря в Алтайский край придёт антициклон. В эти дни ожидается преимущественно без осадков, хотя в некоторых районах небольшой снег всё-таки возможен. Ветер будет слабый – от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится от -6 до -16 градусов.

Днём по-прежнему будет тепло: в основном от 0 до -6°С, а в предгорьях ожидается слабый плюс.

А когда придут морозы?

Понижение температуры воздуха синоптики прогнозируют в выходные, 25-26 декабря. Но более значительное похолодание ожидается в начале следующей недели. То есть можно сказать, что с 27 декабря в Алтайском крае наконец-то установится настоящая сибирская зима. Правда, крепких сибирских морозов ещё не будет, но оттепели закончатся, по крайней мере, пока. Ночью 27-28 декабря столбики термометров покажут от -15 до -25 градусов, а днём будет от 8 до 13 градусов ниже нуля.

А какая погода будет на Новый год?

Такого прогноза у алтайских синоптиков пока ещё нет. Обещают предоставить его через несколько дней.