Сибирь или что? Какая погода будет в Алтайском крае в последнюю неделю перед Новым годом

В ближайшие сутки в Алтайском крае ещё продолжит идти снег – территория региона будет находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов североатлантического циклона. Поэтому снегопады ещё будут, но по большей части небольшие, местами умеренной интенсивности, сообщила amic.ru Людмила Сырых.
Ночные температуры ожидаются от 1 до 6 градусов ниже нуля. Местами столбики термометров опустятся до -11 градусов.
Днём будет тепло – от -4 до +1 градуса.
Из-за таких контрастных температур в отдельных районах края есть риск налипания мокрого снега, предупреждают синоптики.
А чего ждать в середине недели?
С 22 по 24 декабря в Алтайский край придёт антициклон. В эти дни ожидается преимущественно без осадков, хотя в некоторых районах небольшой снег всё-таки возможен. Ветер будет слабый – от 3 до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится от -6 до -16 градусов.
Днём по-прежнему будет тепло: в основном от 0 до -6°С, а в предгорьях ожидается слабый плюс.
А когда придут морозы?
Понижение температуры воздуха синоптики прогнозируют в выходные, 25-26 декабря. Но более значительное похолодание ожидается в начале следующей недели. То есть можно сказать, что с 27 декабря в Алтайском крае наконец-то установится настоящая сибирская зима. Правда, крепких сибирских морозов ещё не будет, но оттепели закончатся, по крайней мере, пока. Ночью 27-28 декабря столбики термометров покажут от -15 до -25 градусов, а днём будет от 8 до 13 градусов ниже нуля.
А какая погода будет на Новый год?
Такого прогноза у алтайских синоптиков пока ещё нет. Обещают предоставить его через несколько дней.
Комментарии
Такого прогноза у алтайских синоптиков пока еще нет. Обещают предоставить его через несколько дней.
Вон, гисметео откройте, посмотрите
Еще месяц назад спрогнозировали морозы на НГ.
Такое ощущение ,что наши синоптики на картах гадают! Гисметео - нет такого. Яндекс погода - вообще -10 ниже нет
А погоду на завтра слушайте послезавтра))
Шаманы, однако...