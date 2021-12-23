Никаких неоновых оттенков: в чём встречать Новый, 2022 год, чтобы тигр принёс удачу?

Какие цвета выбрать для наряда на Новый год – 2022, чтобы понравиться Тигру?

Поскольку хозяин наступающего Нового года – Голубой (Чёрный) Водяной Тигр, то одеваться нужно в бирюзовые, голубые, синие, чёрные, песочные, коричневые, тёмно-зелёные, серебристые и золотистые цвета, советуют астрологи. Удачным вариантом новогоднего наряда будет и полосатый принт. Особенно выигрышно он будет смотреться в деталях – на аксессуарах.

Стилист-коуч Юлия Ушакова также рекомендует этот Новый год встречать в "морских" цветах. К ним относится и нежно-голубой, и глубокий чёрный. Подойдут и такие нежные оттенки для платьев, как голубой, бирюзовый. Очень красиво будет смотреться и цвет морской волны. Чёрный цвет считается классическим и подходящим абсолютно для всех, ассоциируется с изысканностью и элегантностью. Но чёрный наряд в новогоднюю ночь нужно обязательно дополнить украшениями.

В любом случае при подборе новогоднего наряда специалист советует учитывать свой цветотип. Так, для женщин с летним цветотипом подойдут холодные оттенки. Удачно будут смотреться пепельный, серо-сиреневый, белый цвета – помните же, что пар и лёд тоже относятся к водной стихии? Понравится Тигру и блестящий наряд или в оттенках металла.

Осеннему цветотипу подойдут сочетания яркой зелени с чёрным, а также любимый многими "тигровый" принт. Однако с такими цветами стоит быть осторожным: некоторые наряды с принтами выглядят вульгарно.

Для цветотипа "весна" стилисты советуют подбирать тёплые оттенки. Например, золото или коричневый цвет. Такое сочетание подарит чувство защищённости: полоски помогают Тигру охотиться и сливаться с местностью, медовый и жёлтый цвета напоминают о связи с природой.