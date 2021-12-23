Никаких неоновых оттенков: в чём встречать Новый, 2022 год, чтобы тигр принёс удачу?

2022 год – год Тигра. По восточному календарю это не просто полосатый хищник, а Голубой (Чёрный) Водяной Тигр. Встречать наступающий год нужно в кругу близких людей, ведь шумных компаний Тигр не любит. Счастье и удачу символ года подарит тем, кто уважает его и следует его "законам".
А чтобы и вашу внешность Голубой Водяной Тигр оценил, нужно правильно нарядиться в новогоднюю ночь. Главный секрет – никаких вычурностей и кислотных цветов. В моде в новом году естественность. А как выбрать подходящий наряд, какие детали помогут вам выделиться, читайте в нашем материале.
Поскольку хозяин наступающего Нового года – Голубой (Чёрный) Водяной Тигр, то одеваться нужно в бирюзовые, голубые, синие, чёрные, песочные, коричневые, тёмно-зелёные, серебристые и золотистые цвета, советуют астрологи. Удачным вариантом новогоднего наряда будет и полосатый принт. Особенно выигрышно он будет смотреться в деталях – на аксессуарах.
Стилист-коуч Юлия Ушакова также рекомендует этот Новый год встречать в "морских" цветах. К ним относится и нежно-голубой, и глубокий чёрный. Подойдут и такие нежные оттенки для платьев, как голубой, бирюзовый. Очень красиво будет смотреться и цвет морской волны. Чёрный цвет считается классическим и подходящим абсолютно для всех, ассоциируется с изысканностью и элегантностью. Но чёрный наряд в новогоднюю ночь нужно обязательно дополнить украшениями.
В любом случае при подборе новогоднего наряда специалист советует учитывать свой цветотип. Так, для женщин с летним цветотипом подойдут холодные оттенки. Удачно будут смотреться пепельный, серо-сиреневый, белый цвета – помните же, что пар и лёд тоже относятся к водной стихии? Понравится Тигру и блестящий наряд или в оттенках металла.
Осеннему цветотипу подойдут сочетания яркой зелени с чёрным, а также любимый многими "тигровый" принт. Однако с такими цветами стоит быть осторожным: некоторые наряды с принтами выглядят вульгарно.
Для цветотипа "весна" стилисты советуют подбирать тёплые оттенки. Например, золото или коричневый цвет. Такое сочетание подарит чувство защищённости: полоски помогают Тигру охотиться и сливаться с местностью, медовый и жёлтый цвета напоминают о связи с природой.
Нужно выбрать наряд, который подчеркнёт вашу женственность и одновременно создаст ощущение опасности: этакая кошечка, которая может выпустить коготки. По мнению стилистов, Тигр высоко оценит платья с объёмными плечами либо тонкими лямочками и оборками. Трендовыми считаются и минималистичные наряды. Шарма добавят детали – вырезы, декольте из сетки, асимметрия. Присмотритесь к длинным платьям в пол.
Юбку подбирайте пышную или асимметричную с запахом. К простому чёрному платью можно добавить "металлические" детали – блёстки, пайетки, бахрому.
Альтернативой красивому платью для женщин может быть брючный костюм из струящейся ткани, вечерний комбинезон. Модны в новом сезоне и костюмы из бархата. Брюки с топом и блузой – тоже прекрасный вариант на новогодний вечер.
Мужчинам для новогодней ночи модельеры советуют остановиться на строгом чёрном, зелёном, тёмно-синем или светло-коричневом классическом костюме. Под пиджак лучше выбрать однотонную рубашку кремового или белого цвета.
Но вообще в отношении мужчин Тигр совсем неприхотлив. Если вам не нравятся костюмы, смело выбирайте простые брюки и рубашку или джемпер. Тигр одобрит однотонный свитер, жилет или кардиган в сочетании с рубашкой. Особенно выгодно будут смотреться свитеры с плетёными узорами.
Обувь не должна быть вычурной, яркой, как и одежда. Чересчур пёстрые ботинки могут не понравиться символу года. Так что подбирайте обувь так, чтобы она соответствовала цвету одежды. Чёрные платья или костюмы лучше сочетать с синими, бордовыми или зелёными ботинками. А белый или кремовый верх будет невыгодно смотреться с чёрным низом.
Женщинам в "тигровый" 2022 год стилисты советуют надеть традиционные лодочки, туфли на невысоком широком каблуке или ботильоны.
С мужской обувью проблем гораздо меньше. Модельеры отмечают, что для Голубого Тигра приятными будут классические ботинки, оксфорды, броги, монки и дезерты.
Тигр обожает драгоценности. Поэтому смело надевайте золотые или серебряные украшения и помните: этот хищник любит такие камни, как сапфир, аквамарин, топаз и турмалин. Понравятся ему и модные ещё в прошлом сезоне массивные браслеты, подвески. Сохранится мода на серьги, гвоздики, массивные серёжки с интересными геометрическими формами.
Стилисты рекомендуют также этой зимой простые украшения из текстильных материалов. К примеру, выгодно оттенить чёрное платье поможет брошь в виде цветов.
Мужчинам рекомендуют добавить к наряду на Новый год кожаные, серебряные или металлические браслеты, запонки или массивные кольца-печатки.
Часы будут отличным украшением и женского, и мужского новогоднего наряда. Если у вас простой костюм без изысков или чёрное платье, то к нему подойдут массивные часы.
Первое правило: ваша причёска должна сочетаться с нарядом и, конечно, подчёркивать вашу красоту. Прекрасно будут смотреться выпущенные прядки волос, обрамляющие лицо. По-прежнему в моде каре. А если у вас длинные волосы, соберите их в конский хвост, только на бок. Да, это снова в моде.
Локоны и волны в новогоднюю ночь также будут актуальны. А классический конский хвост следует комбинировать с аксессуарами.
Изысканно смотрится пучок с выпущенными прядями – с одной стороны, он придаёт ощущение небрежности, с другой – создаёт элегантный образ в сочетании с простым платьем с тонкими бретельками.
Тренды в мужской стрижке нового сезона – андеркат, канадка, британка, милитари и цезарь. Другое достаточно неожиданное решение – помпадур и топ нот.
Комментарии
Хосподи, какая бредятина то, совсем уже не знают, что сделать для того, чтобы деньги у людей вытащить с карманов, такую чушь придумывают, неужели есть те кто ведется на такие разводы
Год Тигра наступит 01.02.2022, так что вся эта шляпа ещё и мимо даты.
да, бред, а еще кто то за это деньги получает