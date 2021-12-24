Пятница, 24 Декабрь, 11:53

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,36
€ 83,12
2°


10318650 +0
Обь
18см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоБольшая пресс-конференция Путина 2021Новый год-2022
Вопрос дня



Как празднуют католическое Рождество и чем оно отличается от православного?

, ИА "Амител"
Одно место за праздничным столом католики всегда оставляют свободным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира отмечают Рождество Христово. Это один из главных христианских праздников, который ежегодно знаменует собой великое чудо – рождение Иисуса Христа. В России этот праздник не столь популярен: православное Рождество отмечают на две недели позже. Зато в западной культуре это торжество считается главным – почти как наш Новый год.

Рассказываем, как празднуют католическое Рождество, чем оно отличается от православного и какие традиции неизменно чтят верующие.

1
Что католики празднуют на Рождество?

Как очевидно из названия, верующие празднуют рождение Иисуса Христа. Согласно библейскому преданию, Спаситель воплотился (родился во плоти) в городе Вифлееме. Беременная Пресвятая Дева Мария и её супруг Иосиф пришли туда, чтобы поучаствовать в переписи населения. Но они не смогли найти в городе ночлег, а потому их приютили местные пастухи. Спать паре пришлось в пещере, где жили коровы и овцы. Там и родился младенец Иисус.

Единственный источник, в котором подробно описываются эти события, – Евангелие от Луки:

"Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

Согласно легенде, в ту ночь в небе над Вифлеемом вспыхнула яркая звезда. Это был знак, оповестивший народ о приходе Спасителя в наш мир. Волхвы, увидев светило, отправились вслед с ним и пришли в Вифлеем. Они поздравили Марию и поклонились Иисусу как новому царю Иудеи. Кроме того, гости преподнесли младенцу свои дары: золото, ладан и смирну.

Но царя Ирода весть о появлении потенциального конкурента совсем не обрадовала. Взбесившись, он приказал убить всех младенцев в городе, которым ещё не исполнилось двух лет. Мария и Иосиф узнали об этом. Чтобы спасти сына, они были вынуждены бежать в Египет. Семья скрывалась там вплоть до самой смерти Ирода. А Иисус смог выжить, чтобы в дальнейшем творить великие дела.

2
Только католики празднуют Рождество 25 декабря?
Нет. Вместе с католиками 25 декабря Рождество празднуют протестанты, лютеране и баптисты. Кроме того, даже некоторые поместные православные Церкви отмечают торжество именно в этот день. В общем, все христиане, которые живут по григорианскому календарю, знаменуют приход Христа в ночь с 24 на 25 декабря.
3
Как принято готовиться к празднику?

Как такового строгого поста, который привыкли держать православные, у католиков перед Рождеством нет. Четыре недели, которые предшествуют празднику, называются Адвент. Это время всеобщего покаяния, когда христиане готовятся к исповеди и причастию, чтобы встретить рождение Христа с чистым сердцем и обновлённой душой.

Духовники в этот период носят облачения фиолетового цвета, который символизирует покаяние.

Основные правила, которые католики чтят месяц перед Рождеством, – спокойная и размеренная жизнь. Церковь не одобряет шумные компании, излишнее веселье и чревоугодие. Вместо этого христиане участвуют в предрождественских службах и стараются сделать как можно больше добрых дел.

4
Как католики отмечают Рождество?

Главные традиции связаны с сочельником – ночью на 25 декабря. В этот вечер у католиков принято устраивать торжественный ужин. Правда, блюда на столе должны быть в основном постными. Перед трапезой глава семьи вслух читает тот самый отрывок из Евангелия от Луки, где описывается рождение Христа. Затем все делятся друг с другом облатками – пресными лепёшками.

Одно место за праздничным столом всегда должно оставаться свободным. Католики считают, что в сочельник нужно всегда быть готовым принять гостя. Причём даже чужого человека следует встретить как родного. Так, даже человек, который находится далеко от всех близких, сможет встретить Рождество в тёплом кругу.

Одним из главных символов Рождества являются зажжённые свечи. Колеблющееся пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

Ну и, конечно же, главным символом Рождества у католиков считается ёлка. Если у нас она – новогодняя, то у них – рождественская. Кроме того, именно на праздник рождения Христа у католиков принято дарить друг другу подарки. В общем, Рождество в западной культуре очень похоже на наш Новый год с его тёплыми семейными традициями.

В храмах традиционно ставят вертепы с яслями и фигурками Иисуса в младенчестве. На праздник традиционно служат три литургии. Первую – в полночь. В начале богослужения священник укладывает в ясли фигурку Христа и освящает её. Так верующие могут почувствовать, что сами причастны к великому христианскому чуду. Вторая месса совершается на рассвете – во время, когда Спаситель появился на свет. Третье богослужение проводят днём, чтобы донести весть о рождении до всех верующих. Священники во время рождественских служб одеты в праздничные белые наряды.

5
А чем католическое Рождество отличается от православного?

Отличаются лишь детали – суть праздников в разных Церквях остаётся одной и той же. Все христиане чтят приход Иисуса Христа в наш мир.

  • Самое существенное – православные отмечают Рождество на две недели позже: 7 января – из-за того, что живёт по другому календарю.
  • Кроме того, православные храмы служат одну большую литургию, которая по содержанию объединяет в себе три католические.
  • У православных нет традиции дарить подарки и наряжать ёлку именно на Рождество – это всё атрибуты Нового года.
  • Православные соблюдают обязательный пост перед Рождеством. У католиков с этим намного мягче.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:41
"Динамо-Алтай" третий раз подряд выиграло у "Чебоксар" на своей площадке 0
11:28
Более 320 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах 0
11:14
Главам Минпромэнерго пригрозили уголовными делами за срыв отопительного сезона в Яровом 4
11:03
Путешествуй безопасно: как купить билет на пригородный поезд онлайн или через терминал 0
10:56
В Барнауле водитель маршрутки врезался в иномарку на перекрёстке 0
10:46
На крупнейших предприятиях Бийска прошла волна сокращений 5
10:33
Индексация пенсий на уровень инфляции потребует ещё 150-200 млрд 7
10:21
В Минпросвещения не собираются продлевать зимние каникулы школьникам 0
10:04
Галерея тёплых воспоминаний. Фабрика "Гроспирон" запускает розыгрыш с новогодней атмосферой 0
09:56
После новогодних праздников в России ожидается новый скачок цен 9
09:46
Барнаул потерял статус города самой дешёвой "котлеты с пюрешкой" 2
09:32
Всплеск заражённых и человеческие жертвы: планы политиков на "омикрон" не работают 8
09:16
Доходы жителей Алтайского края за год упали более чем на 1% 10
09:03
Вкусно, красиво и празднично: сервис "Еду в руки" представил новое банкетное меню 0
08:57
Минсельхоз: хлебобулочные изделия и масло подорожают более чем на 2% 1
08:46
Житель Алтайского края облил пасынка бензином и поджёг 7
08:31
На тысячу и выше. Как может вырасти плата за ЖКХ в городах Алтайского края в 2022 году 21
08:16
Светящуюся новогоднюю шишку установили в Индустриальном районе Барнаула 15
08:02
Два прививочных пункта закроют в Барнауле из-за снижения спроса на вакцинацию 23
07:46
Удача ждёт не всех. Астролог Павел Глоба назвал самые везучие знаки зодиака в 2022 году 6
07:31
Не сладко. Почему у бывшего депутата АКЗС Альберта Лунева возникли проблемы в бизнесе 5
07:17
"Кричите". Большая пресс-конференция Владимира Путина в фотографиях 4
07:03
Не тяните с покупкой. Что будет с ценами на недвижимость в Москве в ближайшие годы 0
06:44
Томенко прокомментировал вопрос алтайской журналистки Путину о ситуации с углём на Алтае 24
06:29
"Управляемая ситуация": Что думают о пресс-конференции Путина в Алтайском крае 31
06:15
Как празднуют католическое Рождество и чем оно отличается от православного? 0
06:01
24 декабря в Алтайском крае ожидается мокрый снег и потепление до +2 градусов 0
23:57
Такой день. Рост накоплений жителей Алтая и Путин, пообещавший разобраться с нехваткой угля 2
23:16
Водитель грузовика сбил пешехода в Горно-Алтайске 1
23:04
Следователи возбудили уголовное дело из-за перебоев с поставками угля в Локтевском районе 2
22:45
Житель Барнаула показал фильтр для питьевой воды, который за три дня забился глиной. Видео 2
22:14
На Алтае пенсионерка задушила знакомую и пошла спать 0
21:45
"Жизнь сложна и разнообразна". Путин высказался о пытках в российских колониях 2
21:15
В алтайском Минтрансе рассказали, как будут развивать транспортную инфраструктуру 0
20:45
"Шлёп, шлёп, шлёп". О чём Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции-2021 7
20:32
"Мы уже всем надоели". Самые яркие цитаты Путина с большой пресс-конференции-2021 0
20:16
С пользой для дела: в столице Алтая не желающих платить алименты бросили на расчистку улиц 3
19:43
"Уникальные люди": Путин назвал сибиряков "золотым фондом" России 3
19:24
Парикмахерскую в Барнауле закрыли за нарушение антиковидных ограничений 6
19:08
Путин пообещал разобраться с нехваткой угля в районах Алтайского края 14
19:01
Активисты ЕР совершили почти 300 тысяч выездов для помощи врачам в 2021 году 1
18:52
За год в детских садах Барнаула появилась почти 1000 новых мест 0
18:45
Путин заявил о готовности выступить адвокатом Деда Мороза в деле против питерского юриста 1
18:31
Путин поручил уделить внимание транспортной инфраструктуре малых городов 1
18:15
Президент России потребовал от США дать немедленные гарантии о приостановке расширения НАТО 4
18:01
Telegram догоняет WhatsApp по объёму мобильного трафика в Алтайском крае 2
17:45
"Давайте перевернем эту страницу". Путин рассказал про "отравление" Навального 1
17:31
Артемия Лебедева вызвали к следователю из-за оскорбления святых мощей 4
17:21
Путин рассказал, с чем связана высокая смертность от коронавируса 4
17:14
Руководители кооператива, где при уборке снега погибли рабочие, получили условные сроки 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.