Как празднуют католическое Рождество и чем оно отличается от православного?

В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира отмечают Рождество Христово. Это один из главных христианских праздников, который ежегодно знаменует собой великое чудо – рождение Иисуса Христа. В России этот праздник не столь популярен: православное Рождество отмечают на две недели позже. Зато в западной культуре это торжество считается главным – почти как наш Новый год.
Рассказываем, как празднуют католическое Рождество, чем оно отличается от православного и какие традиции неизменно чтят верующие.
Как очевидно из названия, верующие празднуют рождение Иисуса Христа. Согласно библейскому преданию, Спаситель воплотился (родился во плоти) в городе Вифлееме. Беременная Пресвятая Дева Мария и её супруг Иосиф пришли туда, чтобы поучаствовать в переписи населения. Но они не смогли найти в городе ночлег, а потому их приютили местные пастухи. Спать паре пришлось в пещере, где жили коровы и овцы. Там и родился младенец Иисус.
Единственный источник, в котором подробно описываются эти события, – Евангелие от Луки:
"Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".
Согласно легенде, в ту ночь в небе над Вифлеемом вспыхнула яркая звезда. Это был знак, оповестивший народ о приходе Спасителя в наш мир. Волхвы, увидев светило, отправились вслед с ним и пришли в Вифлеем. Они поздравили Марию и поклонились Иисусу как новому царю Иудеи. Кроме того, гости преподнесли младенцу свои дары: золото, ладан и смирну.
Но царя Ирода весть о появлении потенциального конкурента совсем не обрадовала. Взбесившись, он приказал убить всех младенцев в городе, которым ещё не исполнилось двух лет. Мария и Иосиф узнали об этом. Чтобы спасти сына, они были вынуждены бежать в Египет. Семья скрывалась там вплоть до самой смерти Ирода. А Иисус смог выжить, чтобы в дальнейшем творить великие дела.
Как такового строгого поста, который привыкли держать православные, у католиков перед Рождеством нет. Четыре недели, которые предшествуют празднику, называются Адвент. Это время всеобщего покаяния, когда христиане готовятся к исповеди и причастию, чтобы встретить рождение Христа с чистым сердцем и обновлённой душой.
Духовники в этот период носят облачения фиолетового цвета, который символизирует покаяние.
Основные правила, которые католики чтят месяц перед Рождеством, – спокойная и размеренная жизнь. Церковь не одобряет шумные компании, излишнее веселье и чревоугодие. Вместо этого христиане участвуют в предрождественских службах и стараются сделать как можно больше добрых дел.
Главные традиции связаны с сочельником – ночью на 25 декабря. В этот вечер у католиков принято устраивать торжественный ужин. Правда, блюда на столе должны быть в основном постными. Перед трапезой глава семьи вслух читает тот самый отрывок из Евангелия от Луки, где описывается рождение Христа. Затем все делятся друг с другом облатками – пресными лепёшками.
Одно место за праздничным столом всегда должно оставаться свободным. Католики считают, что в сочельник нужно всегда быть готовым принять гостя. Причём даже чужого человека следует встретить как родного. Так, даже человек, который находится далеко от всех близких, сможет встретить Рождество в тёплом кругу.
Одним из главных символов Рождества являются зажжённые свечи. Колеблющееся пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".
Ну и, конечно же, главным символом Рождества у католиков считается ёлка. Если у нас она – новогодняя, то у них – рождественская. Кроме того, именно на праздник рождения Христа у католиков принято дарить друг другу подарки. В общем, Рождество в западной культуре очень похоже на наш Новый год с его тёплыми семейными традициями.
В храмах традиционно ставят вертепы с яслями и фигурками Иисуса в младенчестве. На праздник традиционно служат три литургии. Первую – в полночь. В начале богослужения священник укладывает в ясли фигурку Христа и освящает её. Так верующие могут почувствовать, что сами причастны к великому христианскому чуду. Вторая месса совершается на рассвете – во время, когда Спаситель появился на свет. Третье богослужение проводят днём, чтобы донести весть о рождении до всех верующих. Священники во время рождественских служб одеты в праздничные белые наряды.
Отличаются лишь детали – суть праздников в разных Церквях остаётся одной и той же. Все христиане чтят приход Иисуса Христа в наш мир.
- Самое существенное – православные отмечают Рождество на две недели позже: 7 января – из-за того, что живёт по другому календарю.
- Кроме того, православные храмы служат одну большую литургию, которая по содержанию объединяет в себе три католические.
- У православных нет традиции дарить подарки и наряжать ёлку именно на Рождество – это всё атрибуты Нового года.
- Православные соблюдают обязательный пост перед Рождеством. У католиков с этим намного мягче.
Комментарии