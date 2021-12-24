Как празднуют католическое Рождество и чем оно отличается от православного?

Что католики празднуют на Рождество?

Как очевидно из названия, верующие празднуют рождение Иисуса Христа. Согласно библейскому преданию, Спаситель воплотился (родился во плоти) в городе Вифлееме. Беременная Пресвятая Дева Мария и её супруг Иосиф пришли туда, чтобы поучаствовать в переписи населения. Но они не смогли найти в городе ночлег, а потому их приютили местные пастухи. Спать паре пришлось в пещере, где жили коровы и овцы. Там и родился младенец Иисус.

Единственный источник, в котором подробно описываются эти события, – Евангелие от Луки:

"Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

Согласно легенде, в ту ночь в небе над Вифлеемом вспыхнула яркая звезда. Это был знак, оповестивший народ о приходе Спасителя в наш мир. Волхвы, увидев светило, отправились вслед с ним и пришли в Вифлеем. Они поздравили Марию и поклонились Иисусу как новому царю Иудеи. Кроме того, гости преподнесли младенцу свои дары: золото, ладан и смирну.

Но царя Ирода весть о появлении потенциального конкурента совсем не обрадовала. Взбесившись, он приказал убить всех младенцев в городе, которым ещё не исполнилось двух лет. Мария и Иосиф узнали об этом. Чтобы спасти сына, они были вынуждены бежать в Египет. Семья скрывалась там вплоть до самой смерти Ирода. А Иисус смог выжить, чтобы в дальнейшем творить великие дела.