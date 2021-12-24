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Каких выплат к Новому году ждали от Путина россияне и получит ли их кто-нибудь в итоге?

, ИА "Амител"
Денежный "подарок" был одним из главных ожиданий перед большой пресс-конференцией президента
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Владимир Путин 23 декабря провёл традиционную большую пресс-конференцию для журналистов со всей страны. Почти четыре часа глава государства рассуждал об экономике, потенциальной войне с Украиной, законе об иноагентах, Деде Морозе и прочем. Но большинство россиян ждали от президента совсем другого. Перед началом пресс-конференции многие эксперты полагали, что Путин объявит об очередных выплатах к Новому году. Он и сам косвенно намекал на это в преддверии своего выступления.

О том, кому должны были предназначаться ожидаемые выплаты, анонсировал ли их президент и что он сказал о поддержке пенсионеров, – в материале amic.ru.

1
Что ещё за выплаты от Путина?
Подробностей о том, для кого президент готовит "подарок", не сообщалось. Эксперты лишь предположили, что к Новому году Путин точно должен объявить о каких-то выплатах. Тем более что он и сам на это намекал. Напомним, летом и осенью государство здорово поддержало россиян: пенсионеры, школьники и силовики получили по 10 тысяч рублей, чтобы проще пережить разогнавшуюся инфляцию. И тогда Путин подчеркнул, что, "исходя из финансовых возможностей", будут прорабатываться "и другие решения на этот счёт".

"Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики – наиболее пострадавших её отраслей, в первую очередь, – и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста – пенсионеры, это семьи с детьми", – объяснил президент на форуме "Россия зовёт" в конце ноября.

Кроме того, во время прошлогодней пресс-конференции Путин так и поступил: распорядился выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей в качестве "подарка к Новому году". Многие ожидали такой же щедрости и на этот раз.

2
Так и чего? Выделил нам президент что-нибудь?

Увы, нет. Вопрос выплат вообще не затронули на пресс-конференции. Вместо этого Путин заявил, что российская экономика успешно оправляется от последствий пандемии: быстрее, чем во многих западных странах.

"Уровень спада экономики РФ составил 3%, но мы восстановились гораздо быстрее", – отметил президент. По его словам, по итогам 2021 года ВВП в России составит 4,5%, а промышленное производство увеличится на 5%.

Да и зарплаты, отметил глава государства, наконец-то начали расти на 3,5% в реальном выражении за год.

И безработица, по его словам тоже вернулась к нормальному, допандемийному уровню. "Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас – 4,3%", – отметил Путин.

Но о выплатах – ничего. Последний вопрос пресс-конференции вообще касался политической ситуации в Афганистане. Ответив на него, президент просто собрался и ушёл.

Путин может одобрить новые выплаты россиянам в декабре 2021 года

 

3
Значит, остались россияне без выплат к Новому году?
Похоже, что да. Хотя точно этого утверждать нельзя. Возможно, поддержку государства анонсируют чуть позже – до Нового года ещё остаётся целая неделя. Но оснований верить в "подарок", честно говоря, не очень много. Вернее, никаких.
4
А пенсионеров Путин поддержит?

Да. Но как именно – неизвестно. Президент лишь заявил, что уровень индексации пенсии должен превысить уровень инфляции (в России по итогам 2021 года ожидается около 8%). Сейчас в бюджете запланировано, что пенсии вырастут на 5,9%.

"Оно (правительство, – прим. ред.) должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", – заявил Владимир Путин.

Но никаких других подробностей он не сообщил.

5
Я слышал, семьям с детьми будут по 10 тысяч рублей платить...

Такие разговоры идут. Но пока это всего лишь разговоры. Законопроект с предложением в Госдуму внесли депутаты "Справедливой России". Но предпосылок того, чтобы эта задумка воплотилась в жизнь, пока нет. Так что на 10 тысяч рассчитывать в ближайшем будущем не стоит.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

24.12.2021 12:26
- гость -

Не получат. Разве пенсии за январь. Все уже на зимних квартирах в странах НАТО . Весь год решали по выходным 31.

24.12.2021 12:31
средний ЧЭК

ляляля

24.12.2021 12:34
- гость -

Нормальные умные люди ничего ни от кого не ждут и привыкли зависеть от своих знаний и работоспособности. А вот псевдоиксперды на подмётных сайтах разжигают нездоровые ожидания у любителей халявы и тех, кто по собственному мнению "достоин большего", чтобы потом в материалах, подобных этому вызывать недовольство, типа "обещали, но не дали". Интересно это от собственной глупости или по чьему-то заданию?

24.12.2021 12:37
- гость -

Россиян уже перед выборами поддержали пятнахой. А остальным нероссиянам нефиг халяву ждать, надо лучше работать.

24.12.2021 12:38
гость

Как в том анекдоте про еврея --"-Никому и ничего !" А сколько разговоров было,ожиданий ...

24.12.2021 12:46
- гость -

Нормальные умные люди ничего ни от кого не ждут и привыкли зависеть от своих знаний и работоспособности.
-----
Беда в том, что конкурентность на нашем рынке капиталистического труда обвально падает уже после 40-ка. И чем старше, тем ситуация катастрофичнее. Но абсолютное большинство понимает это только по факту.

24.12.2021 12:59
- гость -

Ха-ха, Илья Сачков с Мариной Раковой, наверное, также думали. Вы бы помедленнее возносились к вершинам то))

24.12.2021 13:00
- гость -

Это для гостя 12.34.

24.12.2021 13:04
гость

Увы, нет. Вопрос выплат вообще не затронули на пресс-конференции

Да, подразочаровал. Зачем вообще было тему поднимать, за язык никто не тянул. Никто и не ждал. А так сам сказал, сам обломал. Некрасиво получилось

24.12.2021 13:10
гость

К учебному году пообещал, дал. И если бы не было сейчас намеков, все бы думали, что если власть заикнулась, даст. А теперь получился нехороший прецедент. Кстати, как с поднятием пенсионного возраста, тоже никто не просил говорить, что его поднятие невозможно ни при каких обстоятельствах. Можно было наоборот говорить, что возраст постепенно скорее всего будет как в Европе и США. Было бы неприятно, но честно

24.12.2021 13:11
- гость -

Очень хорошо, что Президент никаких подачек не дал бездельникам и любителям халявы (я не про пенсионеров). И не дай Бог, чтобы эти выплаты повторились, именно они и разогнали инфляцию

24.12.2021 13:13
- гость -

"президент готовит "подарок""
Как это, не получили разве? Вон в соседних новостях про путинские подарки - на сколько % с 1 января все повысится, и продукты и коммуналка. Не благодарите, ему не жалко.

24.12.2021 13:23
гость

Хорошо, что Президент никаких подачек не дал бездельникам и любителям халявы, но зачем он вообще про это заикался? Кто его за язык тянул? Зачем? А теперь косяк. Как с пенсионным возрастом

24.12.2021 13:27
- гость -

Денежный "подарок" был одним из главных ожиданий

Хорошо что перекрыли раздачу халявных денег.

24.12.2021 13:38
гость

Да вам лапши вчера с экрана навалили столько, что на год вперёд хватит!

24.12.2021 13:41
- гость -

24.12.2021 13:11
- гость -

Про инфляцию не смешите. 10 тыщ не разгонят цены на тепло, бензин, проезд и пр.
У нас парадоксальная ситуация: покупательская способность падает, а цены растут. Вот только цены не растут, их просто увеличивают не спросом, а хотелками монополий, в том числе торговых и энергетических.

24.12.2021 13:48
юристам

Вопрос юристу. Мне 59 лет. Если я сменю пол на женский, я смогу выйти на пенсию в 60 лет?

24.12.2021 14:15
- гость -

Взятку пообещал, но не дал, жмот.

24.12.2021 14:21
Акционеры бара

Мы бы хотели, чтобы путин почаще заходил в наш бар и объявлял: "Всем моим охранникам пива за счёт заведения!"

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