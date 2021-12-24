Владимир Путин 23 декабря провёл традиционную большую пресс-конференцию для журналистов со всей страны. Почти четыре часа глава государства рассуждал об экономике, потенциальной войне с Украиной, законе об иноагентах, Деде Морозе и прочем. Но большинство россиян ждали от президента совсем другого. Перед началом пресс-конференции многие эксперты полагали, что Путин объявит об очередных выплатах к Новому году. Он и сам косвенно намекал на это в преддверии своего выступления.

О том, кому должны были предназначаться ожидаемые выплаты, анонсировал ли их президент и что он сказал о поддержке пенсионеров, – в материале amic.ru.

1 Что ещё за выплаты от Путина? Подробностей о том, для кого президент готовит "подарок", не сообщалось. Эксперты лишь предположили , что к Новому году Путин точно должен объявить о каких-то выплатах. Тем более что он и сам на это намекал. Напомним, летом и осенью государство здорово поддержало россиян: пенсионеры, школьники и силовики получили по 10 тысяч рублей, чтобы проще пережить разогнавшуюся инфляцию. И тогда Путин подчеркнул, что, "исходя из финансовых возможностей", будут прорабатываться "и другие решения на этот счёт". "Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики – наиболее пострадавших её отраслей, в первую очередь, – и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста – пенсионеры, это семьи с детьми", – объяснил президент на форуме "Россия зовёт" в конце ноября. Кроме того, во время прошлогодней пресс-конференции Путин так и поступил: распорядился выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей в качестве "подарка к Новому году". Многие ожидали такой же щедрости и на этот раз.

2 Так и чего? Выделил нам президент что-нибудь? Увы, нет. Вопрос выплат вообще не затронули на пресс-конференции. Вместо этого Путин заявил, что российская экономика успешно оправляется от последствий пандемии: быстрее, чем во многих западных странах. "Уровень спада экономики РФ составил 3%, но мы восстановились гораздо быстрее", – отметил президент. По его словам, по итогам 2021 года ВВП в России составит 4,5%, а промышленное производство увеличится на 5%. Да и зарплаты, отметил глава государства, наконец-то начали расти на 3,5% в реальном выражении за год. И безработица, по его словам тоже вернулась к нормальному, допандемийному уровню. "Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас – 4,3%", – отметил Путин. Но о выплатах – ничего. Последний вопрос пресс-конференции вообще касался политической ситуации в Афганистане. Ответив на него, президент просто собрался и ушёл. Путин может одобрить новые выплаты россиянам в декабре 2021 года

3 Значит, остались россияне без выплат к Новому году? Похоже, что да. Хотя точно этого утверждать нельзя. Возможно, поддержку государства анонсируют чуть позже – до Нового года ещё остаётся целая неделя. Но оснований верить в "подарок", честно говоря, не очень много. Вернее, никаких.

4 А пенсионеров Путин поддержит? Да. Но как именно – неизвестно. Президент лишь заявил, что уровень индексации пенсии должен превысить уровень инфляции (в России по итогам 2021 года ожидается около 8%). Сейчас в бюджете запланировано, что пенсии вырастут на 5,9%. "Оно (правительство, – прим. ред.) должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", – заявил Владимир Путин. Но никаких других подробностей он не сообщил.