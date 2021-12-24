Владимир Путин 23 декабря провёл традиционную большую пресс-конференцию для журналистов со всей страны. Почти четыре часа глава государства рассуждал об экономике, потенциальной войне с Украиной, законе об иноагентах, Деде Морозе и прочем. Но большинство россиян ждали от президента совсем другого. Перед началом пресс-конференции многие эксперты полагали, что Путин объявит об очередных выплатах к Новому году. Он и сам косвенно намекал на это в преддверии своего выступления.
О том, кому должны были предназначаться ожидаемые выплаты, анонсировал ли их президент и что он сказал о поддержке пенсионеров, – в материале amic.ru.
"Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики – наиболее пострадавших её отраслей, в первую очередь, – и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста – пенсионеры, это семьи с детьми", – объяснил президент на форуме "Россия зовёт" в конце ноября.
Кроме того, во время прошлогодней пресс-конференции Путин так и поступил: распорядился выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей в качестве "подарка к Новому году". Многие ожидали такой же щедрости и на этот раз.
Увы, нет. Вопрос выплат вообще не затронули на пресс-конференции. Вместо этого Путин заявил, что российская экономика успешно оправляется от последствий пандемии: быстрее, чем во многих западных странах.
"Уровень спада экономики РФ составил 3%, но мы восстановились гораздо быстрее", – отметил президент. По его словам, по итогам 2021 года ВВП в России составит 4,5%, а промышленное производство увеличится на 5%.
Да и зарплаты, отметил глава государства, наконец-то начали расти на 3,5% в реальном выражении за год.
И безработица, по его словам тоже вернулась к нормальному, допандемийному уровню. "Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас – 4,3%", – отметил Путин.
Но о выплатах – ничего. Последний вопрос пресс-конференции вообще касался политической ситуации в Афганистане. Ответив на него, президент просто собрался и ушёл.
Да. Но как именно – неизвестно. Президент лишь заявил, что уровень индексации пенсии должен превысить уровень инфляции (в России по итогам 2021 года ожидается около 8%). Сейчас в бюджете запланировано, что пенсии вырастут на 5,9%.
"Оно (правительство, – прим. ред.) должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", – заявил Владимир Путин.
Но никаких других подробностей он не сообщил.
Такие разговоры идут. Но пока это всего лишь разговоры. Законопроект с предложением в Госдуму внесли депутаты "Справедливой России". Но предпосылок того, чтобы эта задумка воплотилась в жизнь, пока нет. Так что на 10 тысяч рассчитывать в ближайшем будущем не стоит.
Комментарии
Не получат. Разве пенсии за январь. Все уже на зимних квартирах в странах НАТО . Весь год решали по выходным 31.
ляляля
Нормальные умные люди ничего ни от кого не ждут и привыкли зависеть от своих знаний и работоспособности. А вот псевдоиксперды на подмётных сайтах разжигают нездоровые ожидания у любителей халявы и тех, кто по собственному мнению "достоин большего", чтобы потом в материалах, подобных этому вызывать недовольство, типа "обещали, но не дали". Интересно это от собственной глупости или по чьему-то заданию?
Россиян уже перед выборами поддержали пятнахой. А остальным нероссиянам нефиг халяву ждать, надо лучше работать.
Как в том анекдоте про еврея --"-Никому и ничего !" А сколько разговоров было,ожиданий ...
Нормальные умные люди ничего ни от кого не ждут и привыкли зависеть от своих знаний и работоспособности.
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Беда в том, что конкурентность на нашем рынке капиталистического труда обвально падает уже после 40-ка. И чем старше, тем ситуация катастрофичнее. Но абсолютное большинство понимает это только по факту.
Ха-ха, Илья Сачков с Мариной Раковой, наверное, также думали. Вы бы помедленнее возносились к вершинам то))
Это для гостя 12.34.
Увы, нет. Вопрос выплат вообще не затронули на пресс-конференции
Да, подразочаровал. Зачем вообще было тему поднимать, за язык никто не тянул. Никто и не ждал. А так сам сказал, сам обломал. Некрасиво получилось
К учебному году пообещал, дал. И если бы не было сейчас намеков, все бы думали, что если власть заикнулась, даст. А теперь получился нехороший прецедент. Кстати, как с поднятием пенсионного возраста, тоже никто не просил говорить, что его поднятие невозможно ни при каких обстоятельствах. Можно было наоборот говорить, что возраст постепенно скорее всего будет как в Европе и США. Было бы неприятно, но честно
Очень хорошо, что Президент никаких подачек не дал бездельникам и любителям халявы (я не про пенсионеров). И не дай Бог, чтобы эти выплаты повторились, именно они и разогнали инфляцию
"президент готовит "подарок""
Как это, не получили разве? Вон в соседних новостях про путинские подарки - на сколько % с 1 января все повысится, и продукты и коммуналка. Не благодарите, ему не жалко.
Хорошо, что Президент никаких подачек не дал бездельникам и любителям халявы, но зачем он вообще про это заикался? Кто его за язык тянул? Зачем? А теперь косяк. Как с пенсионным возрастом
Денежный "подарок" был одним из главных ожиданий
Хорошо что перекрыли раздачу халявных денег.
Да вам лапши вчера с экрана навалили столько, что на год вперёд хватит!
24.12.2021 13:11
- гость -
Про инфляцию не смешите. 10 тыщ не разгонят цены на тепло, бензин, проезд и пр.
У нас парадоксальная ситуация: покупательская способность падает, а цены растут. Вот только цены не растут, их просто увеличивают не спросом, а хотелками монополий, в том числе торговых и энергетических.
Вопрос юристу. Мне 59 лет. Если я сменю пол на женский, я смогу выйти на пенсию в 60 лет?
Взятку пообещал, но не дал, жмот.
Мы бы хотели, чтобы путин почаще заходил в наш бар и объявлял: "Всем моим охранникам пива за счёт заведения!"