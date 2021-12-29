Какие цвета нельзя надевать для встречи 2022 года?

Голубой Тигр не любит вычурности, а это значит – никаких ярких, броских, бьющих по глазам оттенков. А потому, если вы выбрали платье неонового цвета, уберите его подальше. Также не стоит надевать на праздник наряды и аксессуары фиолетового цвета. Используете в другой раз. К тому же эти оттенки были в моде два года назад и уже ушли из трендов.

То же самое касается и яркого красного: вы рискуете раздразнить хозяина года и чем это обернётся, никто предсказать не может.

На оранжевый, ярко-жёлтый или другие огненные оттенки в эту ночь тоже табу: тигр боится огня и может очень сильно на вас обидеться. А вы же не хотите лишиться удачи на весь год?

"Звериные" принты – леопардовый, змеиный, зебровый и тигровый – тоже нежелательны.