Астрологи считают, что от правильно выбранного наряда в новогоднюю ночь зависит очень многое: он может привлечь удачу, а может – и неприятности. Хозяином наступающего 2022 года по восточному гороскопу является капризный и своенравный тигр. Мария Лаврищева выяснила, что ни в коем случае не надо надевать в новогоднюю ночь, чтобы не вызвать раздражения полосатого хищника.
Голубой Тигр не любит вычурности, а это значит – никаких ярких, броских, бьющих по глазам оттенков. А потому, если вы выбрали платье неонового цвета, уберите его подальше. Также не стоит надевать на праздник наряды и аксессуары фиолетового цвета. Используете в другой раз. К тому же эти оттенки были в моде два года назад и уже ушли из трендов.
То же самое касается и яркого красного: вы рискуете раздразнить хозяина года и чем это обернётся, никто предсказать не может.
На оранжевый, ярко-жёлтый или другие огненные оттенки в эту ночь тоже табу: тигр боится огня и может очень сильно на вас обидеться. А вы же не хотите лишиться удачи на весь год?
"Звериные" принты – леопардовый, змеиный, зебровый и тигровый – тоже нежелательны.
Голубой Водяной Тигр не любит вычурные и пафосные одежды. Длинные платья со шлейфом, стразами и пайетками могут показаться хозяину года чересчур вызывающими, да к тому же они и неудобны, а потому откажитесь от такого наряда. Короткие юбки тоже оставьте в шкафу – благородный хищник их не оценит.
Выбирайте наряды из натуральных тканей. Тем более что в трендах предстоящего года шелк, кожа и замша. И, как утверждают стилисты, эта мода продлится очень долго. А потому такой наряд вы можете использовать не только для новогодней ночи.
Оценит хозяин года утончённый, изысканный брючный костюм или платье. И не забудьте добавить к нему деталей – их заметит не только хищник, но и гости празднества. Украсить новогоднее платье могут разрезы, асимметрия, открытые плечи или рукава-фонарики.
Но самое главное: ваш наряд должен быть для уместным для праздника и удобным.
Свитер с оленями – это отличный вариант для новогоднего подарка, но не очень уместен в качестве наряда для встречи наступающего года. Тигр, как мы уже говорили, – благородное животное и ценит стиль.
А потому не в почёте у хозяина года также джинсы, спортивные костюмы и джоггеры. Для праздничного вечера стилисты советуют подобрать что-то более нарядное. Например, брюки и рубашку.
Самое главное – не переборщить, нанося "раскрас", и не использовать слишком яркие, кислотные цвета.
Макияж должен быть простым и не вызывающим. В трендах будущего года сохраняются блёстки, ими можно дополнить классический макияж. Получится празднично и по-новогоднему. Но и здесь должна быть мера.
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