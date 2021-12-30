Куда сходить в Барнауле

Музыкальный театр

"По щучьему веленью, или У Емели Новый год" (0+)

Этот премьерный детский новогодний мюзикл по-новому расскажет знаменитую историю Емели. Оказывается, именно под Новый год он "хватает удачу за хвост" – ловит волшебную Щуку. И конечно же, встречается с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вместе с Емелей зрители переживут множество приключений и забавных происшествий и поймут, что волшебство не всегда равно счастью.

Спектакль очень динамичный, музыкальный и зрелищный, подходит даже для самых маленьких зрителей. Родителям тоже будет интересно.

Когда смотреть: в 10 и 13 часов 30 декабря, а также 2, 3 и 4 января.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут.

Стоимость 200-250 рублей.

"Алладин" (0+)

Сюжет спектакля рассказывает о приключениях отважного юноши и принцессы.

Алладин находит волшебную лампу и знакомится с живущим в ней джинном. Он рассказывает, что попал в лампу по воле чёрного мага и злодея визиря Хашима.

Алладин решает помочь джинну и отправляется в прошлое, чтобы спасти султана, прекрасную принцессу и страну. Создатели этого новогоднего представления обещают фантастическое и озорное зрелище.

Когда смотреть: в 10 и 13 часов 4, 5 января.

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом.

Стоимость: 200-250 рублей.

Спящая красавица (0+)

В сказке "Спящая красавица" маленький зритель узнает историю принцессы Авроры. В её день рождения внезапно появилась колдунья и предсказала, что страшный укол веретеном разрушит счастливую жизнь Авроры. Создатели мюзикла обещают, что и дети будут вместе с героями участвовать в захватывающих приключениях в зачарованном королевстве, будут свидетелями подвигов, возможных только в сказках, и соавторами торжества всепобеждающей любви.

Когда смотреть: в 10 и 13 часов 6, 7 января.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Стоимость: 200-250 рублей.

"Снежная королева" (0+)

Спектакль "Снежная королева" создан по мотивам всемирно известного сюжета, рассказанного Гансом Христианом Андерсеном. Это история о верной дружбе, преданности и надежде, которые способны растопить любой лёд предательства.

Когда смотреть: в 10 и 13 часов 8 и 9 января.

Продолжительность: 1 час 45 минут с антрактом.

Стоимость 200-250 рублей.

Театр кукол

"Путешествие Голубой стрелы" (6+)

Спектакль создан по знаменитой сказке итальянского писателя Джанни Родари и рассказывает о приключениях игрушечного поезда и отважных игрушек.

История происходит, конечно же, в канун Нового года. Игрушки из магазина решают прийти к детям, которые остались без подарков в этот чудесный праздник.

Какие опасности ждут на пути поезд "Голубая стрела", какие поступки будут совершать игрушки, пока не доберутся до детей? Всё это узнает маленький зритель.

Когда смотреть: в 10:00, 13:00 и 15:00 часов 30 декабря, а также 2, 3, 4 и 5 января.

Продолжительность: 50 минут.

Стоимость: 300-350 рублей.

Драматический театр

"Пеппи Длинныйчулок" (0+)

В качестве подарка к Новому году этот добрый спектакль для детей и взрослых придумал режиссёр Максим Астафьев, которого зрители знают по другим прекрасным постановкам: "Сказка про Митю, Старый год и волшебные часы", "Новогоднее приключение игрушек", "Сказка о Новом годе и настоящем богатыре", "Волшебная кисть Деда Мороза", "12 месяцев", "Космический Новый год".

"Пеппи Длинныйчулок" рассказывает о маленькой озорной девочке из повести известной детской писательницы Астрид Линдгрен. Пеппи – девочка независимая и всегда делает только то, чего ей самой хочется.

Ей всего 9 лет, но она невероятно проворная и сильная. Фантазёрка Пеппи Длинныйчулок отправляется делать добрые дела и всё это в канун Нового года.

Когда смотреть: 10:00, 13:00 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января

Стоимость 250-300 рублей.