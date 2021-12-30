Путешествие в сказку – самое лучшее, что только может произойти на каникулах. Тем более на новогодних, когда каждый день заполнен волшебством. Самое главное – отвлечь в эти дни ребёнка от смартфона и отправиться вместе с ним в театр. К тому же там специально к зимним каникулам подготовили много интересных премьер. Внимание маленького зрителя готовы завоевать Емеля, Алладин, проказница Пеппи Длинныйчулок и другие любимые герои. Мария Лаврищева собрала для вас подборку самых волшебных новогодних спектаклей для детей в театрах Алтайского края.
Музыкальный театр
"По щучьему веленью, или У Емели Новый год" (0+)
Этот премьерный детский новогодний мюзикл по-новому расскажет знаменитую историю Емели. Оказывается, именно под Новый год он "хватает удачу за хвост" – ловит волшебную Щуку. И конечно же, встречается с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Вместе с Емелей зрители переживут множество приключений и забавных происшествий и поймут, что волшебство не всегда равно счастью.
Спектакль очень динамичный, музыкальный и зрелищный, подходит даже для самых маленьких зрителей. Родителям тоже будет интересно.
Когда смотреть: в 10 и 13 часов 30 декабря, а также 2, 3 и 4 января.
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут.
Стоимость 200-250 рублей.
"Алладин" (0+)
Сюжет спектакля рассказывает о приключениях отважного юноши и принцессы.
Алладин находит волшебную лампу и знакомится с живущим в ней джинном. Он рассказывает, что попал в лампу по воле чёрного мага и злодея визиря Хашима.
Алладин решает помочь джинну и отправляется в прошлое, чтобы спасти султана, прекрасную принцессу и страну. Создатели этого новогоднего представления обещают фантастическое и озорное зрелище.
Когда смотреть: в 10 и 13 часов 4, 5 января.
Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом.
Стоимость: 200-250 рублей.
Спящая красавица (0+)
В сказке "Спящая красавица" маленький зритель узнает историю принцессы Авроры. В её день рождения внезапно появилась колдунья и предсказала, что страшный укол веретеном разрушит счастливую жизнь Авроры. Создатели мюзикла обещают, что и дети будут вместе с героями участвовать в захватывающих приключениях в зачарованном королевстве, будут свидетелями подвигов, возможных только в сказках, и соавторами торжества всепобеждающей любви.
Когда смотреть: в 10 и 13 часов 6, 7 января.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Стоимость: 200-250 рублей.
"Снежная королева" (0+)
Спектакль "Снежная королева" создан по мотивам всемирно известного сюжета, рассказанного Гансом Христианом Андерсеном. Это история о верной дружбе, преданности и надежде, которые способны растопить любой лёд предательства.
Когда смотреть: в 10 и 13 часов 8 и 9 января.
Продолжительность: 1 час 45 минут с антрактом.
Стоимость 200-250 рублей.
Театр кукол
"Путешествие Голубой стрелы" (6+)
Спектакль создан по знаменитой сказке итальянского писателя Джанни Родари и рассказывает о приключениях игрушечного поезда и отважных игрушек.
История происходит, конечно же, в канун Нового года. Игрушки из магазина решают прийти к детям, которые остались без подарков в этот чудесный праздник.
Какие опасности ждут на пути поезд "Голубая стрела", какие поступки будут совершать игрушки, пока не доберутся до детей? Всё это узнает маленький зритель.
Когда смотреть: в 10:00, 13:00 и 15:00 часов 30 декабря, а также 2, 3, 4 и 5 января.
Продолжительность: 50 минут.
Стоимость: 300-350 рублей.
Драматический театр
"Пеппи Длинныйчулок" (0+)
В качестве подарка к Новому году этот добрый спектакль для детей и взрослых придумал режиссёр Максим Астафьев, которого зрители знают по другим прекрасным постановкам: "Сказка про Митю, Старый год и волшебные часы", "Новогоднее приключение игрушек", "Сказка о Новом годе и настоящем богатыре", "Волшебная кисть Деда Мороза", "12 месяцев", "Космический Новый год".
"Пеппи Длинныйчулок" рассказывает о маленькой озорной девочке из повести известной детской писательницы Астрид Линдгрен. Пеппи – девочка независимая и всегда делает только то, чего ей самой хочется.
Ей всего 9 лет, но она невероятно проворная и сильная. Фантазёрка Пеппи Длинныйчулок отправляется делать добрые дела и всё это в канун Нового года.
Когда смотреть: 10:00, 13:00 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
Стоимость 250-300 рублей.
Бийский драматический театр
"Белоснежка" (6+)
Режиссёр и актёры театра рассказывают зрителю о времени, когда деревья были большими, принцы прекрасными, а ведьмы ужасными. Эта история о девушке, краше которой не было никого на свете, трудолюбивых существах, что оказались добры к чужому несчастью. История, наполненная завистью и любовью, усердием и волшебством; история, повествующая о том, что только правдивый ум может справиться с ложью и иллюзиями, что только правдивое сердце может справиться с ядом ненависти, о том, что тьма всегда уступает место чистому свету.
Когда смотреть: в 12:00 – 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января.
Стоимость 300 рублей.
Театр "Эхо"
"В поисках Деда Мороза" (0+)
На новогоднее представление приглашает народный самодеятельный коллектив Алтая (театр "Эхо") 31 декабря, а также 2, 3 и 4 января в 12:00. Организаторы обещают, что желание, которое зрители загадают в новогодний праздник, обязательно сбудется. Но только в том случае, если все вместе найдут потерявшегося Деда Мороза.
Пройдёт представление в городском Дворце культуры по адресу Горно-Алтайская, 56. Стоимость 200 рублей.
Рубцовский драматический театр
Премьера "Осторожно! Сказка!" (0+)
Спектакль поставлен по пьесе Владимира Илюхова и понравится и детям, и их родителям. Вместе с колоритными персонажами зрителей ждут неожиданные повороты сюжета. А ещё – много песен и красочных танцев.
Когда смотреть: в 12 часов – 3, 4, 5, 6, 8, 9 января.
Стоимость билетов: 200 рублей.
QR-код в театре нужен? А рядом с детьми сесть можно?
На оба вопроса ответ: да. Взрослым, чтобы пройти в театр, понадобится QR-код и удостоверение личности (подойдут и водительские права). Проверять их будут на входе любого театра и культурно-досугового центра. Без свидетельства о вакцинации или перенесённом заболевании в зал не пустят.
Ограничения, когда зрителей рассаживали с дистанцией, больше не действуют. Так что можете купить билеты на соседние места.
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Когда театры будут ездить по глубинке?