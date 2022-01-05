Протесты в Казахстане: цены на газ снизили, а президент заявил, что "власть не падёт"

Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр, после того как встретилась с митингующими. С 2 января в отдельных городах республики проходят масштабные акции протеста. Жителей возмутило, что стоимость газа "взлетела" почти в два раза – до 120 тенге за литр. Срочно отреагировать на жалобы митингующих правительству поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сам он вечером 5 января обратился к нации с призывом "проявить благоразумие" и не поддаваться на провокации.
Первые акции протеста прошли 2 января в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. По словам местных жителей, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара). Митингующие потребовали снизить стоимость до 50-60 тенге (0,11-0,13 доллара). 4 января в пресс-службе правительства сообщили, что это требование будет выполнено.
"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз", – цитирует сообщение ТАСС.
Тем не менее протесты на этом не закончились. Lenta.ru сообщает также об акциях в Атырау, Таразе, Алма-Ате, Караганде, Уральске, Актобе и других крупных городах Казахстана. В некоторых случаях мирные демонстрации переросли в беспорядки. Люди начали выдвигать и другие требования, вплоть до отставки правительства и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.
По сообщениям СМИ, в некоторых городах для усмирения протестующих привлекли и военную технику. Кроме того, многие издания сообщили, что 4 января в Казахстане начались серьёзные перебои с интернетом.
Вечером 4 января к нации обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что "власть не падёт", а митингующих призвал к диалогу, а не конфликту.
"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падёт", – цитирует Токаева ТАСС.
Кроме того, на 5 января президент Казахстана назначил совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов". В ходе встречи планируется проанализировать социально-экономическую обстановку в республике и требования демонстрантов.
Комментарии
и бензин недорогой...
а нам вешают лапшу на уши и грабят...
в нефтегазовой державе примерно 0,25 резанной бумаги за кг, без учета доставки
цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27)
У нас по 29 рублей, что составляет 167 тенге и все довольны, и рады кормить путенских дружков-олигархов
Казахам пример хохлов покоя не даёт? Ну-ну. На чужих ошибках учатся умные, эти хотят на своих.Надеюсь, Токаев возьмёт пример с Лукашенко, а не с Януковича.
У нас по 29 рублей, что составляет 167 тенге и все довольны, и рады кормить путенских дружков-олигархов
32 рубля за кг. у тебя ценник 29 рублей за что вообще?
5.01.2022 08:12
- гость -
У нас по 29 рублей, что составляет 167 тенге и все довольны
съездий в Казахстан повозмущайся, там тебя уже ждут.
Все, кто в советское время учил в университетах обязательный тогда для всех исторический материализм, знают, что:
Классовая борьба трудящихся за свои права - объективный и закономерный итог антагонистических противоречий всех классовых и кастовых общественно-экономических формаций с частным владением средствами производства.
Классовая борьба движет развитие человеческого общества, так как она неизбежно приводит к социальной революции, которая и есть кульминация классовой борьбы, и к переходу к новому общественному строю.
5.01.2022 08:40
- гость -
Хотите сказать, что жусы в Казахстане исчезнут? Это Азия, там вообще не по Марксу.
Казахам пример хохлов покоя не даёт? Ну-ну. На чужих ошибках учатся умные, эти хотят на своих.
У хохлов зарплата (в долларах) за прошлый год выросла на 24%, а в России?
молодцы казахи, что народ, что власть
Жителей возмутило, что стоимость газа "взлетела" почти два раза — до 120 тенге за литр
всем тем кто тут пропукал про Россию, у вас бензин на сколько вырос????
5.01.2022 09:32
У хохлов зарплата (в долларах) за прошлый год выросла на 24%, а в России?
это ты про каких хохлов тут поешь? у тех что газ по 1500 баксов покупают у поляков???
клоуны и презик их клоун с амбициями наполеона.
5.01.2022 09:32
- гость -
Госкомстат Украины обрадовал жителей: якобы средняя зарплата в июне 2021 года впервые превысила $500. ... Кстати, министр забыл упомянуть, что госдолг Украины за тот же июнь вырос на $1 миллиард.
Дальше можно не читать.
А что так можно было?
92ой в Казахстане (Усть-каменогорск) в декабре по 180 тенге был, это 31 рубль за литр по нашему!
Надо было поднимать по 10-15%. В течение года все бы привыкли и никаких проблем. Так, по крайней мере делают у нас.
Хотите сказать, что жусы в Казахстане исчезнут? Это Азия, там вообще не по Марксу.
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Любое общество, построенное на социальном и имущественном неравенстве, объективно само продуцирует классовую борьбу угнетаемых против угнетателей. Прцесс может длиться столетиями и даже тысячелетиями, а в итоге кончиться гибелью цивилизации, как уже было в истории не раз.
Наблюдаем!
А что так можно было? Так нужно было и есть. А может кто то влюблен в Сечина, вот и терпят!
влажные мрии майдаунов.
но и правительство у казов - дбл
5.01.2022 09:53
- гость -
Любое общество, построенное на социальном и имущественном неравенстве
Приведите пример общества, построенного на равенстве.
Протестами пытается управлять "Демократическая партия Казахстана", которой рулит бывший министр в одном из правительств при Назарбаеве. Главный оппозиционер Казахстана на родине обвиняется в заказном убийстве и хищении денежных средств, проживает во Франции, но призывает военных и полицию "переходить на сторону народа".
В числе организаторов протеста стоит организация с чудесным названием "Халык Майданы".
Хохлятина радостно скачет, есть шанс, что к ним на дно ямы с говном провалятся казахи
Приведите пример общества, построенного на равенстве.
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Почитайте "Коммунистический манифест" Маркса.
5.01.2022 10:05
- гость -
В реальности приведите, а не в утопии Маркса.
В реальности приведите, а не в утопии Маркса.
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А можете привести пример вечно существующего классового общества?
В Казахстане средняя зарплата 49 тысяч. А в Жанаозене - 90т.
Люди начали выдвигать и другие требования, вплоть до отставки правительства и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.
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В 1988 Назырбаев устроил бучу, которая обернулась ему елбасой. Вот и ему прилетела ответка. Надо жить по совести, когда это забывают.....
От Зомбо-ТВ ждём рассказов о казахских фашистах и их кукловодах из Омерики и Гейропы.
даже в Казахстане народ что-то может
обернулась ему елбасой
Если у нас как в Казахстане был бы бензин по 31р., средняя зарплата 50т.р. и при этом дешёвые продукты, то я готов и нашего бункерного деда елбасы называть.
А если как в США бензин по 42р. и минимальная зарплата 205 т.р, то хоть императором.
Пологаю есть четкий индикатор событий в соседних странах.
Если на российском ТВ поддержат казахстанские события - значит очередной гибрид. А, если ругают, то тогда все хорошо для казахстанцев
5.01.2022 10:42
- гость -
А если как в США бензин по 42р.
Американцы с вами не согласны. Цена на бензин на 3 января в США в среднем - 0.963 $.
Русский город Верный (ныне — Алма-Ата) — город, военное укрепление, основанное российским правительством 4 февраля (16 февраля) 1854 года.
5.01.2022 10:47
- гость -
Пологаю есть четкий индикатор событий в соседних странах.
Если на российском ТВ поддержат казахстанские события - значит очередной гибрид. А, если ругают, то тогда все хорошо для казахстанцев
а что хорошее у хохлов??? ну ка нука???
промышленность разорится на топливе за такую цену, платить пенсии нечем, газ воровать начали, долги выросли что и внукам платить придется...чернозем и трубу американцы за бусы отбрали, в президентах клоун
не жизнь а шапито.
5.01.2022 10:42
- гость -
ты в маскве среднюю погляди, там тоже шоколадно живут, алматцам не сравниться.
а регионы везде одинаково...
но казахи много гектар земли китаю за хорошие деньги отдали, аукнется это им так же как нам когдато, наши земли ставшие казахскими отойдут новому владельцу.
Протестующие скандируют:
“Шал, кет” (дед, уходи)
>Ынтымак в городе Актау.
Теперь я видел всё.
09:45
- гость -
92ой в Казахстане (Усть-каменогорск) в декабре по 180 тенге был, это 31 рубль за литр по нашему!
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Газпромовский бенз, с Омска?
у нас цены на все растут с космической скоростью, но вы всем довольны, ведь с нами же роттенберги, ковальчуки!
Протестами пытается управлять "Демократическая партия Казахстана", которой рулит бывший министр в одном из правительств при Назарбаеве. Главный оппозиционер Казахстана на родине обвиняется в заказном убийстве и хищении денежных средств, проживает во Франции, но призывает военных и полицию "переходить на сторону народа".
В числе организаторов протеста стоит организация с чудесным названием "Халык Майданы".
вот-вот, связь хохлятских националистов с казахсками, всё на благо госдепу
«Мы видим город Петроград в 17ом году…»