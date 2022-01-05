Протесты в Казахстане: цены на газ снизили, а президент заявил, что "власть не падёт"

Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр, после того как встретилась с митингующими. С 2 января в отдельных городах республики проходят масштабные акции протеста. Жителей возмутило, что стоимость газа "взлетела" почти в два раза – до 120 тенге за литр. Срочно отреагировать на жалобы митингующих правительству поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сам он вечером 5 января обратился к нации с призывом "проявить благоразумие" и не поддаваться на провокации.

Первые акции протеста прошли 2 января в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. По словам местных жителей, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара). Митингующие потребовали снизить стоимость до 50-60 тенге (0,11-0,13 доллара). 4 января в пресс-службе правительства сообщили, что это требование будет выполнено.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз", – цитирует сообщение ТАСС.

Тем не менее протесты на этом не закончились. Lenta.ru сообщает также об акциях в Атырау, Таразе, Алма-Ате, Караганде, Уральске, Актобе и других крупных городах Казахстана. В некоторых случаях мирные демонстрации переросли в беспорядки. Люди начали выдвигать и другие требования, вплоть до отставки правительства и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

По сообщениям СМИ, в некоторых городах для усмирения протестующих привлекли и военную технику. Кроме того, многие издания сообщили, что 4 января в Казахстане начались серьёзные перебои с интернетом.

Вечером 4 января к нации обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что "власть не падёт", а митингующих призвал к диалогу, а не конфликту.

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падёт", – цитирует Токаева ТАСС.

Кроме того, на 5 января президент Казахстана назначил совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов". В ходе встречи планируется проанализировать социально-экономическую обстановку в республике и требования демонстрантов.