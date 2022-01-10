Когда в России будут следующие длинные выходные?

Когда следующие длинные выходные?

В марте. В первый месяц весны мы будем отдыхать 6, 7 и 8 марта по случаю Международного женского дня.

Правда, за такую "роскошь" придётся выйти на работу в субботу. Пятого марта 2022 года будет рабочим днём, согласно производственному календарю. Единственное утешение – он будет сокращённым.