Когда в России будут следующие длинные выходные?

10 января – первый официальный рабочий день в России в 2022 году. 10-дневные "каникулы", приуроченные к Новому году и Рождеству, пролетели незаметно. А это значит, что пора брать себя в руки и приступать к работе. И, конечно, стоит уже выяснить, когда же нас ждут следующие длинные выходные. Спойлер: ответ вас не порадует. Рассказываем, когда в России будут следующие праздничные выходные в 2022 году.
В марте. В первый месяц весны мы будем отдыхать 6, 7 и 8 марта по случаю Международного женского дня.
Правда, за такую "роскошь" придётся выйти на работу в субботу. Пятого марта 2022 года будет рабочим днём, согласно производственному календарю. Единственное утешение – он будет сокращённым.
Увы, длинных выходных в этот раз не получится. День защитника Отечества в 2022 выпадает на среду. Соответственно, и отдыхать мы будем всего лишь один день.
Но до этих славных дней нам ещё далеко. Поэтому пока нам остаётся лишь работать и ждать мартовской "передышки".
Ну, в конце концов, нашу жизнь определяет не только производственный календарь. Например, вы всегда можете взять отгул или отпуск, если договоритесь с начальством.
А если и это вам пока не светит, читайте материал amic.ru о том, как настроиться на работу после новогодних праздников.
Комментарии
Вот подумываю вторую работу найти, чего-то много выходных, а денег мало