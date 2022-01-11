В России, в отличие от западных стран, есть забавная и немного странная традиция: Новый год здесь отмечают дважды. Причём никакой мистики в этом нет: праздник, как и многие другие, "раздвоился" после перехода на новую систему летоисчисления. Теперь у нас есть "обычный" Новый год и его клон, Старый Новый год, который отмечается по старому стилю. Но можно ли доказать работодателю, что вы не собираетесь трудиться, потому что празднуете?
Рассказываем, когда Старый Новый год в 2022 году и будет ли этот день официальным выходным.
Старый Новый год существует в России уже больше ста лет. Праздник появился после 1918 года, когда страна перешла с юлианского календаря на григорианский. Переход был вызван необходимостью: Европа к тому моменту уже жила по новой системе летоисчисления. А разница во времени между нами и Западом составляла 13 дней. Это очень затрудняло международные дела.
После перехода случился "скачок во времени": жители нашей страны уснули 31 января, а проснулись 14 февраля. А некоторые праздники стали отмечаться дважды: по новому календарю и по старому, как все привыкли. Так случилось и со Старым Новым годом.
В остальном праздник в точности повторяет обычный Новый год: традиции те же самые. Правда, с годами всё меньше людей отмечает это "странное" торжество. Тем не менее его до сих пор празднуют в России, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Армении, Киргизии, Казахстане и ряде других стран.
Комментарии
Нет никакого старого нового года. Это бред.