В России, в отличие от западных стран, есть забавная и немного странная традиция: Новый год здесь отмечают дважды. Причём никакой мистики в этом нет: праздник, как и многие другие, "раздвоился" после перехода на новую систему летоисчисления. Теперь у нас есть "обычный" Новый год и его клон, Старый Новый год, который отмечается по старому стилю. Но можно ли доказать работодателю, что вы не собираетесь трудиться, потому что празднуете?

Рассказываем, когда Старый Новый год в 2022 году и будет ли этот день официальным выходным.

1 Какого числа Старый Новый год в 2022 году? Праздник отмечают в ночь с 13 на 14 января – через две недели после традиционного Нового года. Дата от года к году не меняется. Соответственно, и в 2022 году всё будет точно так же.

2 А что это вообще за праздник? Старый Новый год существует в России уже больше ста лет. Праздник появился после 1918 года, когда страна перешла с юлианского календаря на григорианский. Переход был вызван необходимостью: Европа к тому моменту уже жила по новой системе летоисчисления. А разница во времени между нами и Западом составляла 13 дней. Это очень затрудняло международные дела. После перехода случился "скачок во времени": жители нашей страны уснули 31 января, а проснулись 14 февраля. А некоторые праздники стали отмечаться дважды: по новому календарю и по старому, как все привыкли. Так случилось и со Старым Новым годом. В остальном праздник в точности повторяет обычный Новый год: традиции те же самые. Правда, с годами всё меньше людей отмечает это "странное" торжество. Тем не менее его до сих пор празднуют в России, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Армении, Киргизии, Казахстане и ряде других стран.

3 Так и что, будет ли выходной на Старый Новый год? Увы, нет. В производственном календаре такого праздника, как Старый Новый год, нет. Соответственно, и выходных под этот день не выделено. Единственный вариант, при котором день будет выходным, – если праздник естественным образом выпадет на субботу или воскресенье. Но в 2022 году этому не бывать: 13 января выпадает на четверг, а 14 января – на пятницу. Так что придётся идти на работу.