Новогодние "каникулы" закончились, пролетев почти мгновенно. А между тем следующие длинные выходные будут лишь через два месяца. Да-да, много отдохнуть на 23 Февраля в этом году не получится. Поэтому придётся ждать 8 марта, чтобы, наконец, взять небольшой перерыв в работе.

Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Международного женского дня в 2022 году.

1 Стоп, а разве на 23 Февраля мы отдыхать не будем? Будем, но всего лишь один день. В 2022 году День защитника Отечества выпадает на среду, поэтому никаких длинных выходных не получится. Мы просто будем отдыхать 23 февраля, а затем снова выйдем на работу.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2022 году? Три. Согласно производственному календарю, в 2022 году официальными выходными будут 6, 7 и 8 марта. По случаю Международного женского дня мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. А в среду, 9 марта, придётся выйти на работу.

3 А отрабатывать за лишний выходной придётся? Да. Чтобы выходные на 8 Марта получились длинными, власти сделали субботу, 5 марта, официальным рабочим днём.