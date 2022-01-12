Среда, 12 Январь, 11:19

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,84
€ 84,88
-16°


10684204 +0
Обь
-13см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Протесты в КазахстанеИтоги года-2021Новый год-2022
Вопрос дня



Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2022 году?

, ИА "Амител"
Ближайшие длинные выходные – это праздничные дни по случаю Международного женского дня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новогодние "каникулы" закончились, пролетев почти мгновенно. А между тем следующие длинные выходные будут лишь через два месяца. Да-да, много отдохнуть на 23 Февраля в этом году не получится. Поэтому придётся ждать 8 марта, чтобы, наконец, взять небольшой перерыв в работе.

Рассказываем, как мы будем отдыхать по случаю Международного женского дня в 2022 году.

1
Стоп, а разве на 23 Февраля мы отдыхать не будем?

Будем, но всего лишь один день. В 2022 году День защитника Отечества выпадает на среду, поэтому никаких длинных выходных не получится. Мы просто будем отдыхать 23 февраля, а затем снова выйдем на работу.

2
Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2022 году?
Три. Согласно производственному календарю, в 2022 году официальными выходными будут 6, 7 и 8 марта. По случаю Международного женского дня мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. А в среду, 9 марта, придётся выйти на работу.
3
А отрабатывать за лишний выходной придётся?
Да. Чтобы выходные на 8 Марта получились длинными, власти сделали субботу, 5 марта, официальным рабочим днём.
4
Будет ли 5 марта сокращённым рабочим днём?
Да. Согласно трудовому кодексу, рабочий день, предшествующий официальному празднику, сокращают на час. Поэтому в субботу, 5 марта, можно будет уйти с работы пораньше.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

12.01.2022 09:30
- гость -

Это у нас главное. Сколько отдыхать.

12.01.2022 09:37
- гость -

2 дня после 10 дневных выходных отработали и опять об отдыхе заговорили. Что писать буковы с ошибками так тяжело???

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:10
Барнаулец рассказал, как ему удалось сбежать из плена на складе в Санкт-Петербурге 0
10:58
"Алтай-Арена": в Барнауле могут построить спортивный дворец за миллиард рублей 2
10:46
Церемония вручения "Оскара" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим 0
10:26
В барнаульской многоэтажке с аварийной крышей не смогут экстренно провести капремонт 3
10:11
Технопарк для производства БАДов начнут строить в Бийске в феврале 4
09:57
Россиян предупредили о том, что мошенники стали использовать голосовых роботов 4
09:45
Барнаульские врачи уникальным способом спасли жизнь пациенту с опухолью 1
09:23
Экономист рассказала о том, как формируется трудовой стаж 5
09:09
Попова заявила, что число заражений коронавирусом в сутки может превысить 100 тысяч 10
08:47
Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский 10
08:25
Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2022 году? 2
08:03
Очевидцы: барнаульский торговый центр эвакуировали из-за сообщения о минировании 2
07:52
Старшего инспектора ФСИН в Барнауле подозревают в крупной взятке 3
07:37
Когда детскую вакцину от COVID-19 привезут на Алтай и как будут прививать подростков? 1
07:21
На краю света: зимний Барнаул, окутанный туманом 1
07:03
Пляж рядом с гребным каналом в Барнауле обустроят в 2022 году за 66 миллионов рублей 26
06:47
Пусть меньше всякой нечисти вокруг. Поздравления с Днём работника прокуратуры 16
06:34
Эксперт заявил о возможном вреде для иммунитета из-за частой ревакцинации от COVID 25
06:23
Когда Крещение Господне в 2022 году и как его правильно отметить? 3
06:03
До -16 градусов и южный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 января 0
23:49
Такой день. Массовое убийство лошадей в Алтайском крае и судьба спорткомплекса "Обь" 2
23:11
Пожар произошёл в многоквартирном доме в Барнауле 0
22:32
Попавшая в больницу с инсультом Проклова рассказала о своём здоровье 2
21:59
Токаев назвал срок вывода российских миротворцев из Казахстана 0
21:35
В Госдуме взяли на контроль происшествие с расстрелом лошадей в Алтайском крае 14
20:58
Роспотребнадзор: человек с "омикроном" может быть заразен почти сразу после инфицирования 8
20:29
В ВОЗ спрогнозировали заражение 50% населения Европы "омикроном" в ближайшие недели 2
19:59
Андрей Кривов стал главой фракции КПРФ в АКЗС 3
19:29
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 1
18:59
Жительница Алтайского края получила год исправительных работ за гибель восьмилетней девочки 2
18:29
Летальность "омикрона" оказалась в разы ниже, чем у других штаммов COVID-19 2
17:58
Количество заболевших коронавирусом за сутки в России снова пошло вверх 2
17:43
"Так даже фашисты не поступали". Неизвестные расстреляли 53 лошади в Алтайском крае 27
17:25
Национальный парк "Горная Колывань" создадут в Алтайском крае в ближайшие годы 0
17:07
Цены на продукты в мире за год выросли почти на 30% 7
16:53
Президент Казахстана Токаев раскритиковал наследие Назарбаева 21
16:34
Заболеваемость коронавирусом в России может резко возрасти в конце января 8
16:15
279 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки 1
16:04
Судьбу спорткомплекса "Обь" в Барнауле решит губернатор Виктор Томенко 21
15:56
Президент Казахстана Токаев назначил новым премьером Смаилова 4
15:40
13 человек погибли в Алтайском крае в результате пожаров во время новогодних праздников 2
15:28
Политтехнолог Андрей Некрасов стал замглавы внутриполитического департамента Алтая 2
15:25
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь попала в больницу 0
15:13
Третью АЗС "Газпромнефть" открыли на Павловском тракте в Барнауле 7
14:58
Объявленный иноагентом журналист Шендерович покинет Россию из-за уголовного дела 25
14:44
Россиян призвали не выбрасывать новогодние ёлки, чтобы не вредить природе 14
14:19
В США двое полицейских "проспали" ограбление, из-за того что играли в Pokemon Gо 3
14:09
Ни одну школу Алтая не закрыли на карантин в начале новой учебной четверти 1
13:56
В Барнауле пройдёт престижный турнир по MMA, который покажут на телеканале "Матч" 6
13:45
Президент Казахстана рассказал, когда миротворцы начнут покидать страну 64

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.