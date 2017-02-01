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Главное Визит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
03:07
Для борьбы с паводком на Алтай доставят современную технику - министр МЧС 0
00:07
Джеймс Кэмерон начнет снимать второй "Аватар" уже летом 2017 года 0
23:08
Американский планетолог назвал сроки столкновения Луны и Земли 0
22:50
Десять штормовых предупреждений было передано по Алтаю за два зимних месяца 0
22:17
Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ 0
21:09
Тройное ДТП с участием двух автобусов произошло в Барнауле 0
20:22
Омские полицейские освободили девочку, которую взяли в заложники. Видео 0
19:56
Песков прокомментировал вопрос о повышении пенсионного возраста 0
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