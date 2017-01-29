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Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?
"Электронный кошелек": я нерегулярно езжу на общественном транспорте, и для меня этот тариф самый удобный
"Гражданский проездной" безлимит для электротранспорта
"Общегражданский проездной" в автобусах (с ограничением числа поездок): я постоянно езжу на автобусах, и для меня это самый выгодный тарифный план
У меня два проездных: и для электротранспорта, и для автобусов. Я пользуюсь ими обоими
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