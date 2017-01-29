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Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
07:33
Алтайское строительство за 2016 год потеряло в финансовых объемах 17,4% 0
07:04
Трехкомнатную квартиру и подземный гараж продают в Барнауле за 7 млн руб. 4
06:32
Новая рабочая неделя начинается в Алтайском крае с мороза и солнца 0
06:01
Алтайский медицинский кластер стал официальной краевой структурой 0
23:16
Показываем противостояние хаски и страшного зажима для волос 0
22:13
Голландские следователи не смогли расшифровать переданные РФ данные по MH17 2
21:11
В сети опубликовали видео "дрифтующего" самолета в новосибирском Толмачево 0
20:37
Два мальчика съехали с горки под колеса авто в Новосибирской области 2
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