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Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
16:04
Где покататься на коньках и лыжах в Барнауле? Все на одной карте 4
15:29
Сказка на стенах храма: как в Барнауле показали "Новогоднее чудо" 0
14:56
Стоп-кадр. Главная магистраль Барнаула в первый день нового года 12
14:40
Путешествие в Хакасию: что посмотреть и сколько стоит 0
14:17
Новые правила получения ИНН вступили в России 0
13:56
При теракте в Стамбуле погибли 16 иностранцев 6
13:31
Алтайский думец Александр Терентьев отмечает 56-летие 1
13:27
Британские ученые выяснили, как Новый год влияет на мозг человека 0
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