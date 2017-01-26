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Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
ЧС в Алтайском крае из-за снежной стихии
19:07
Коротко о главном: стихия, отчет губернатора и барнаульский полигон ТБО 0
18:47
Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе 0
18:38
"Сердце порвал": Александр Карлин о низких зарплатах работников культуры 0
18:27
Жительница Кузбасса пойдет под суд за смерть сына от пива в грудном молоке 0
18:08
Шесть человек госпитализированы после массовой драки в Москве 0
17:51
Барнаул после снега и метелей встал в девятибалльные пробки 1
17:40
Как спасали людей из снежного плена в Алтайском крае. Подробности операции 0
17:36
Александр Карлин пообещал помочь с жильем семьям, воспитывающим 10 детей 0
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