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Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?
Поедем с семьей, друзьями на "Лыжню здоровья", на "Авальман". Каникулы - отличное время покататься на лыжах.
Будем (буду) гулять по снежному городку на пл.Сахарова, по районным снежным городкам. Там такая красота.
Пойдем с семьей (пойду) на каток. Может, даже каждый день.
Сходим (схожу) в кинотеатр. Столько всего надо посмотреть.
Похожу в спортзал/бассейн. Тренировки нельзя бросать.
Обойдем с семьей, друзьями все городские реалити-квесты.
Схожу в галерею современного искусства "Республика ИЗО", "Бандероль", "Открытое небо", загляну в музей "Мир времени", Художественный музей, ГМИЛИКА
Проведу все каникулы дома с книжкой или перед телевизором.
Будем (буду) водить ребенка на детские представления. Например, "Новогоднее путешествие Незнайки". Или в торгово-развлекательные центры, где есть игровые комнаты.
Будем (буду) гулять по торговым центрам, покупать одежду, пить кофе с друзьями.
Сходим (схожу) в аквапарк.
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