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Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы-2017
23:06
Пышнотелая балерина из США выполняет искусное фуэте. Видео 0
22:35
Экс-директор Алтайского тракторного завода умер в возрасте 101 года 0
22:05
Минобороны РФ попросило прощения у родственников жертв крушения Ту-154 0
21:09
Барнаульский разработчик создал игру с похожим на Путина героем 0
20:12
СМИ: Петр Павленский уехал из России и просит убежище во Франции 1
19:47
Песков прокомментировал предложение Трампа о ядерной сделке с Россией 0
19:26
Барнаульские полицейские разыскивают сбившего женщину автомобилиста 0
19:08
Коротко о главном: меняющийся Барнаул, грипп и отчет губернатора 0
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