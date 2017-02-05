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Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
07:34
Славгородские компании уличили в воровстве электричества 0
07:03
Квартиру с дизайнерским интерьером продают в Барнауле за 7,5 млн руб. Фото 4
06:32
Рабочая неделя в Алтайском крае начнется с мороза и гололеда 0
06:01
Набережная, мост, вокзал и ТЦ: что построят и обновят в Барнауле 2
23:14
Автор "Ла-Ла Ленда" получил главную награду Гильдии режиссеров США 0
22:12
СМИ: новейшие британские эсминцы оказались уязвимы для российских подлодок 0
21:14
Сампсониевский собор в Петербурге официально передали РПЦ 0
20:17
Мужчина в Подмосковье погиб от спиленного им же дерева 0
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