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Главное Уголовное дело Андрея АрестоваКрещение-2017Взрыв на Бийском олеумном заводе
10:03
"Первый канал" покажет вторую часть "Непутевых заметок" об Алтайском крае 0
09:40
Рада зарегистрировала законопроект об исключительности украинского языка 3
09:11
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии, есть погибшие 0
08:36
Очевидцы: иномарка влетела в трамвай в Барнауле. Фото 14
08:16
Пользователи соцсетей обсуждают лицо Мишель Обамы на инаугурации Трампа 12
07:34
Золото нации: Центробанк в 2016 году закупил 199 тонн драгоценного металла 4
07:03
Трехкомнатную квартиру продают в центре Барнаула за 11 млн рублей 2
06:32
Метели и гололед обещают в Алтайском крае 22 января 0
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