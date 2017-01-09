Вторник, 10 Январь, 04:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,9
€ 63,11
Brent
$ 52,5
-14°
Обь
58см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
04:06
Снег и похолодание обещают жителям Алтайского края 10 января 0
01:09
iPad с безрамочным дизайном планируют выпустить в Apple 0
00:01
Первый канал перестал быть лидером телесмотрения в России 4
23:07
Следствие попросило продлить домашний арест Улюкаеву 0
22:04
Песков прокомментировал новую антитабачную концепцию Минздрава 0
21:13
Движение на трех региональных трассах ограничили в Алтайском крае 0
20:13
Названа причина обрушения крыши барнаульского ТЦ "Галактика" 4
19:48
Полуторагодовалый ребенок утонул во время купания в ванной в Новосибирске 0
Все новости

Инфографика

Если совсем коротко

Политика

Общество

Происшествия

Экономика

Фоторепортажи

Культура

Кухня

Тесты и игры

Туризм

Видео

Спорт

Здоровье

Наука

Партнёры

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.