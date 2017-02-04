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Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
09:41
Следов насилия не нашли на теле найденной в лесопарке Натальи Меламед 0
09:11
Иванка Трамп помешала закону о ЛГБТ попасть в руки президента США 5
08:42
Актеру Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину 3
08:19
Пожар в частном секторе произошел в Барнауле вечером 3 февраля 0
07:54
Премьеру сериала об американском шпионе первыми увидели студенты АлтГУ 0
07:31
Предупреждая трагедию: барнаулец просит перестроить тротуар у Кардиоцентра 7
07:04
Ввод нового жилья в Алтайском крае по итогам 2016 года сократился на 16,2% 0
06:32
Пятиуровневый дом с теплыми полами продают в Барнауле за 9,5 млн руб. Фото 6
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