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"Свой я, деревенский": чем запомнился Михаил Евдокимов

, ИА "Амител"
"Народному губернатору Алтайского края" сегодня бы исполнился 61 год

Музыкантe, актерe и "народноve губернаторe" Михаилe Евдокимовe 6 декабря 2018-го исполнился бы 61 год. Портал Amic.ru вспоминает интересные факты из жизни этого удивительного человека.

Михаил Сергеевич Евдокимов появился на свет в Новокузнецке. Он рос в семье простых рабочих, которые ради того, чтобы прокормить и поставить на ноги семерых детей, тяжело трудились. Отец был разнорабочим, мама всю жизнь провела в шахте. Когда Михаилу исполнился год, семья перебралась в поселок Верх-Обский, что в Алтайском крае. Его Михаил Евдокимов и считал своей настоящей родиной.


Фото из архива Amic.ru

Шлифовщик на заводе и администратор столовой

Окончив школу, Михаил Евдокимов учился в Барнауле в культпросветучилище на отделении балалаечников. Однако не надо думать, что путь артиста был легок с самого начала. Вовсе нет. Профессия балалаечника серьезной не считалась, и поэтому юный Евдокимов устроился шлифовщиком на Алтайский моторный завод. Успел поработать он и администратором в столовой. Поиски себя продолжались, и в 1979 году Михаил поступил в Новосибирский институт торговли, где стал капитаном команды КВН. В 1981 году Евдокимов решительно бросает учебу и уезжает в Москву, мечтая поступить в эстрадно-цирковое училище. Мечты не сбылись: Михаил провалил вступительные экзамены и был вынужден вернуться в Новосибирск и окончить институт.


Фото из архива Amic.ru

Артист эстрады и кино

В 1983 году Евдокимова пригласили в Московскую областную филармонию в качестве артиста разговорного жанра, а затем — в Москонцерт. И уже 8 марта 1984 года он дебютировал на телевидении в праздничной программе "Огонек".

Всероссийская известность к артисту из Алтайского края пришла только в 1989 году после участия в телевизионной программе "Аншлаг". Также в конце 1980-х годов Евдокимов поступает в ГИТИС, чуть позже начинается его кинокарьера. За девять лет, с 1991 по 2000 год, на экраны вышло семь фильмов с его участием. Артиста полюбили и зрители, и режиссеры. Фильмы, в которых он снимался, цитируются повсеместно. Вот только несколько из них: "Про бизнесмена Фому", "Не хочу жениться!", "Не послать ли нам гонца?", "Старые клячи" и др.

В 1994 году Михаил Евдокимов был награжден званием заслуженного артиста России.

Миниатюры и монологи Евдокимова давно разошлись на цитаты: "Морда кра-а-асная", "никто не виноват, а морды у всех битые", "Судьба-а-а…", "Ну, чтоб буй стоял и лодки плыли!" и так далее. Любят в народе и песни Евдокимова. Вышло несколько музыкальных пластинок с песнями артиста: "Надо жить", "Отвяжись, худая жизнь!", "Земляки" и другие.

Губернатор Алтайского края

О политической карьере Михаил Евдокимов задумался еще в 1995 году, когда баллотировался в Государственную думу от Барнаула. В 2004 году Евдокимов одержал победу на выборах главы Алтайского края, обойдя Александра Сурикова. Губернатором Евдокимов пробыл всего один год.

Гибель

Фото из архива Amic.ru

7 августа 2005 года Михаил Евдокимов со своей женой Галиной в сопровождении водителя и охранника направлялись в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия  космонавта Германа Титова.

На трассе губернаторский "Мерседес" попытался обогнать автомобиль "Тойота-Марино". В результате "Мерседес", уходя влево, на высокой скорости (около 200 км/ч) коснулся "Тойоты", вылетел в кювет,  врезался в землю, затем в дерево. Водитель "Тойоты", а также пассажиры – жена водителя и двое детей – не пострадали.

Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжелые травмы. Водитель губернатора и охранник погибли вместе с Михаилом Евдокимовым.

Материалы по теме

Фото из архива Amic.ru

На похороны Михаила Евдокимова в Алтайский край приезжал Владимир Путин.

На месте гибели вскоре была построена открытая часовня, в 2006 году ее освятили.

Память

Фото из архива Amic.ru

Память о Евдокимове жива и в Алтайском крае, и в России. Ежегодно 7 августа в поселке Верх-Обский открывается Всероссийский  фестиваль народного творчества и спорта "Земляки" имени артиста. Каждый год он собирает многотысячную армию его друзей и поклонников.

Традицию проведения фестиваля заложил еще сам Михаил Евдокимов: он объединяет спорт и музыку. Побывавшие на фестивале утверждают, что здесь царит особенная, душевная атмосфера. И даже самые "звездные" гости забывают свой снобизм и по-простому общаются с другими гостями и участниками мероприятия. Те, кто когда-то посетил это событие, приезжают сюда вновь и вновь.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.08.2017 12:10
- гость -

с. Верх-Обское

Верх-Обский называется поселок.

0  0
7.08.2017 12:54
- гость -

Первый и последний НАРОДНЫЙ Губернатор в России...

0  0
7.08.2017 13:11
- гость -

Гнать по той трассе со скоростью ~200 км/ч - это преступление.

0  0
7.08.2017 13:17
- гость -

По Барнаулу гоняют 200 км/ч и ничё!

0  0
7.08.2017 13:21
- гость -

По Барнаулу гоняют 200 км/ч и ничё!

Это ничё заканчивается в морге. И хорошо, если только водитель там оказывается.

0  0
7.08.2017 14:31
- гость -

Первый и последний НАРОДНЫЙ Губернатор в России...

Ага. Вот только кто стоял за ним, дербанил край, как нынешнему губеру и не снилось.

0  0
7.08.2017 14:52
- гость -

машина прочная - если бы пристегнулся, был бы жив...

0  0
7.08.2017 18:40
Проходимец

Такого мужика угробили, гады

0  0
6.12.2017 06:43
Гость

После избрания М.Евдокимова Народным Губернатором администрация АК, как по команде, почти вся уволилась и их всех попристраивали на денежные места, чтобы не потеряли в окладах. Поэтому всё своё недолгое губернаторство ему пришлось искать сотрудников в свою администрацию и отбиваться от "народных избранников". Работать ему так и не дали...

0  0
6.12.2017 07:12
- гость -

Окружали его какие-то мужики в кожаных шляпах, родственников своих попристраивал, племянника из Волгограда выписал.

0  0
6.12.2017 07:17
Гость

Система не приняла его, потому что он был для неё угрозой.

0  0
6.12.2017 07:19
Гость

А один чел из этой самой системы даже припёрся на похороны М.Евдокимова в белом костюме.

0  0
6.12.2017 09:12
ваш друг антолий

Фамилии я называть не буду,это лишнее,Но кто разбирается знает их всех ,И они все были против Евдокимова,и конечно не просто так, Срывали большие куши из бюджета....

0  0
6.12.2017 09:15
- гость -

Странно. Раньше писали что было столкновение с Москвичем, который поворачивал на Плешково, а теперь вдруг праворулька стала виновата. История постоянно переписывается..

0  0
6.12.2017 09:27
- гость -

7.08.2017 13:11 - гость -
Гнать по той трассе со скоростью ~200 км/ч - это преступление.

А вы думаете сейчас тише ездят? 200 км/ч это нормальная скорость передвижения кортежа. Это система которою никто ломать не будет.

0  0
6.12.2017 10:56
- гость -

Жалко мужика...

0  0
6.12.2017 11:01
Гость

Был бы жив, может и не был бы край в такой нищете...

0  0
6.12.2017 11:14
ф каЦке

правду нам никто не скажет...... никогда к сожалению((
Веселил бы народ, был бы живой, очень жаль человека

0  0
6.12.2017 12:08
гость

Веселить со сцены это не губернатором работать .Для губернатора ещё и знания нужны , быть просто хорошим человеком мало . Не все сами уволились , многих он сам убрал , после этого другие и ушли и стали палки в колёса пихать .Но он сам со своей новой командой много наворотил , один хлеб оставленный под снегом чего стоил . Это надо было додуматься - они уборку "хотели красиво завершить , большими намолотами " - Алт .Край это вам не Кубань , не Краснодарский край - это зона рискованного земледелия , тут урожай быстро нужно убирать , не до понтов .

0  0
6.12.2017 12:10
- гость -

6.12.2017 11:14
ф каЦке
так вы сторонник теории заговора? думаете его убили? каким образом? внушили водителю чтобы гнал под 200?

0  0
6.12.2017 13:53
- гость -

Странно. Раньше писали что было столкновение с Москвичем, который поворачивал на Плешково, а теперь вдруг праворулька стала виновата. История постоянно переписывается..
---
это флэшка у Вас в голове постоянно перезаписывается)))

0  0
6.12.2017 13:53
- гость -

7.08.2017 14:52
- гость -
машина прочная - если бы пристегнулся, был бы жив...
---
+100

0  0
6.12.2017 15:02
ваш друг антолий инокенти

Всё таки,Эти фамилии( Суриков,Назарчук,Вальков) Причастны к Гибели Михаила Евдокимова .....

0  0
6.12.2017 15:24
Сергей

Помню как на предвыборном митинге, прямо перед его приездом в небольшой городок края, местный дк закрыли. тогда он на улице перед толпой выступал без звука, как мог. Вот это был Человек. Как только его тогда помоями не окатывала местная власть, про приказ в рекламные агенства , перед вторым туром снимать билборды с Евдокимовым промолчу, это так орг момент из списка.

Ктото говорит тут, мол плохо управлял, да мол клоун был, это из набора агиток Сурикова предвыборной поры. То , что команды у него не было это верно, но человек лишнего не положил себе, собственно он так и шел с такой программой на выборы, как можно больше помочь родному краю.

Ну и про аварию, кто в теме всем все понятно...

0  0
6.12.2017 16:04
Знать правду

6.12.2017 15:24
Сергей Ну и про аварию, кто в теме всем все понятно...
Ваша версия?предположительные лица?

0  0
6.12.2017 17:09
- гость -


6.12.2017 13:53
- гость -
Ты вообще нормальный? Вряд ли..

0  0
6.12.2017 19:16
Очевидец

Миша был маленького роста, рыжий, с двумя охранниками в летнем кафе в Белокурихе, которые отгоняли от его столика народ, когда он пил пиво.
Потом на похоронах, стоял у гроба в почетном карауле, Путин в бледном толстом гриме на лице, Назарчук в белом костюме, тысячи людей в трех очередях как в Мавзолей при СССР.

0  0
6.12.2017 19:32
- гость -

Ага. Вот только кто стоял за ним, дербанил край, как нынешнему губеру и не снилось.

Сколько нынешний дербанит и тебе не снилось

0  0
6.12.2017 19:35
- гость -

.12.2017 09:15
- гость -
Странно. Раньше писали что было столкновение с Москвичем, который поворачивал на Плешково, а теперь вдруг праворулька стала виновата. История постоянно переписывается..


Заткнулся бы дурачек, в вашей деревенской стенгазете может и писали про Москвич, а так с самого начала про праворульку информация была, правдивая.

0  0
6.12.2017 19:38
- гость -

Как только его тогда помоями не окатывала местная власть, про приказ в рекламные агенства , перед вторым туром снимать билборды с Евдокимовым промолчу, это так орг момент из списка.

А нынешний депутат Писарев тогда ходил с бритвой и отскабливал от бетонных столбов фото Евдокимова и подчиненных своих заставлял это делать.

0  0
7.08.2018 16:47
Юра

К нам едет ревизор.

0  0
7.08.2018 17:45
- гость -

Так получилось, что в день, когда везли М.С. в Верхне-Обский, я ехал по бийской трассе минут за 20 перед колонной. Все съезды и перекрестки дороги до поворота на Косиху были усыпаны сплошным ковром цветов, стояли огромные толпы людей на перекрестках. Десятки машин и сотни людей, под каждым деревом - милиционер.

0  0
7.08.2018 17:52
- гость -

" заслуженный артист страны, юморист, участнику программы "Аншлаг" исполнилось бы 60 лет."

- Вот в этом все СМИ, помню как власть и приближенные к ним не хотели его даже упоминания о ГУБЕРНАТОРЕ ЕВДОКИМОВЕ, клоун,артист как только не называли, но не дай Бог Губернатор Евдокимов, как видно и сейчас жива эта традиция , чтобы народ не вспомнил ,что однажды сам выбрал Человека из своих.

Вечная память.

0  0
7.08.2018 18:15
гость

Народный Губернатор М.Евдокимов был обречён. В интернете много инфомации на эту тему. Только всю эту т.н. ''илиту", ожесточённо противостоявшую ему, уже давно забыли как звать, а М.Едокимов навечно останется в памяти народной.

0  0
7.08.2018 20:06
- гость -

телеканал "Звезда" выпустил док.фильм в прошлом году "Улика из прошлого, М.
Евдокимов", посмотрите на ютубе, очень познавательно, всё там ясно

ps кстати, слова Назарчука из другого док.фильма по Рен ТВ были примерно такие "не пошёл бы в губернаторы, был бы жив"

0  0
7.08.2018 20:19
- гость -

ps кстати, слова Назарчука из другого док.фильма по Рен ТВ были примерно такие "не пошёл бы в губернаторы, был бы жив"

Само собой был бы жив. Тогда бы его мерин не летел 150-200 км/ч. ТОлько про "стрелка-снайпера" из кустов по колесам не пишите, люди устанут смеяться.

0  0
7.08.2018 20:46
Жил тут

И аэропорт чуть "приморской" мафии не слили. В общем, спите с миром, Михаил Сергеевич...

0  0
7.08.2018 20:54
Гость

Инфо из фильма РЕН-ТВ: были сняты машины сопровождения ГАИ, накануне мерседес губернатора был в автомастерской, утром погибший телохранитель Евдокимова по телефону получил приказ вернуться в Барнаул, но он сказал, что пока не увидит письменный приказ не уедет от губернатора, тойота стояла на перекрёстке именно так, чтобы мерседес обогнал её именно с левой стороны и т.д. и т.п.

0  0
7.08.2018 22:46
- гость -

7.08.2018 20:19
- гость -
смеяться тут не над чем, мерседес после аварии быстро ликвидировали

0  0
7.08.2018 22:55
- гость -

когда некоторые люди уйдут в мир иной, всплывёт вся правда о трагической гибели Михалиа Евдокимова

0  0
7.08.2018 23:24
ded50

Лысый Баклицкий запрвлял у Евдокимова,потом его посадили.

0  0
6.12.2018 08:11
- гость -

....

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