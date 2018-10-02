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Стингу - 67: как учитель словесности стал известным музыкантом

, ИА "Амител"
Стингу 2 октября исполнилось 67 лет. Как он стал известным, откуда пошел его псевдоним и почему в честь него назвали лягушку?

Музыканту Гордону Мэтью Томасу Самнеру, более известному в мире шоу-бизнеса, как Стинг, 2 октября исполнилось 67 лет. Чего он добился и как стал знаменитым, вспомнил корреспондент портала Amic.ru.
 


Как "появился" Стинг
Известный многим музыкант Стинг родился в портовом городке Уолсенд на севере Англии. Его отец был монтажником в местной машиностроительной компании, а позже открыл молочный магазин. Мать будущего музыканта работала парикмахером и медсестрой. Она имела музыкальное образование и учила сына играть на фортепиано.

В 10 лет Стингу подарили его первую гитару, которая настолько понравилась ему, что мальчик практически не выпускал инструмент из рук. Будучи школьником, Стинг часто ходил с друзьями в клубы, чтобы послушать Джими Хендрикса, который оказал на него большое влияние.

Окончив школу, Стинг работал кондуктором, налоговым инспектором, школьным учителем английского. В этот период он понял, что по-настоящему хочет заниматься только музыкой. По совету своего друга, Стинг прошел прослушивание в местный джазовый коллектив Newcastle Big Band, в котором выступал в качестве басиста и иногда пел. Затем перешел в группу Phoeniх Jazzmen, а позже организовал свою собственную команду Last Exit.

В 1977 году Стинг знакомится с американским барабанщиком Стюартом Коуплендом, который убеждает музыканта заняться роком. Так появляется группа The Police. На первом этапе работы группы ее первые синглы Fall Out и Roxanne не имели успеха. С продвижением музыкантам помог Майлз Коупленд (старший брат того самого барабанщика), который стал менеджером группы. Именно он заключил контракт с A&M, после чего сингл Roxanne поднялся в Британии до 12-го места и стал европейским хитом. Вслед за первым успехом последовали альбомы Reggatta de Blanc, Zenyattà Mondatta, Ghost in the Machine и Synchronicity. После триумфального мирового турне в 1984-м году Стинг решил прекратить свою работу в группе, так как достиг с ней всего. Команда распалась на пике своей популярности.

Стинг начал самостоятельную карьеру, его первый альбом The Dream of the Blue Turtles стал платиновым. Тогда он написал свой сингл Russians, в песне Стинг выразил свои беспокойства по поводу "холодной войны". После он создал альбом Nothing Like the Sun, название которого отсылает к 130-му сонету Шекспира.

Огромное влияние на Стинга оказали события 11 сентября 2001-го. После трагедии музыкант переоценил свое творчество. В своих текстах он начал касаться тем войны, религии, понимания и непонимания. За песню Send Your Love Стинг был номинирован на "Грэмми".

Личная жизнь

В 1976 году Стинг женился на актрисе Френсис Томелти, которой еще в начале своей музыкальной карьеры посвятил песню I Burn for You. У супругов появилось двое детей: сын Джозеф Самнер и дочь Фуксия Кэтрин Самнер. В 1984-м пара разошлась.

В 1992 году музыкант женился во второй раз и тоже на актрисе — его избранницей стала Труди Стайлер. У пары четверо детей: дочь Бриджит Майкл Самнер, сын Джейк Самнер, дочь Элиот Паулина Самнер и сын Джакомо Люк Самнер.

Благотворительность и взгляды

После путешествия по бразильским тропическим лесам Стинг стал ярым защитником природы и учредил вместе с женой Фонд защиты тропических лесов.

В апреле 2010 года Стинг призвал "декриминализировать" употребление марихуаны. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру. Певец объяснил, что, по его мнению, нужно найти  новые пути решения проблем наркомании, в первую очередь с помощью просвещения общества о высокой опасности наркотических средств, а преследование и содержание в тюрьмах любителей марихуаны ничего не даст.

Награды

Стинг был дважды номинирован на премию канала MTV, дважды на "Оскар" и трижды на "Золотой глобус".

Музыкант получил премию "Грэмми" за лучшее совместное вокальное поп-исполнение, за лучший музыкальный фильм, за лучшую песню года, за лучшее инструментальное рок-исполнение, за лучший вокальный поп-альбом, за лучшую рок-песню, за лучшее мужское вокальное поп-исполнение и премию "Эмми" за лучшее выступление в варьете или музыкальной программе.

Интересные факты о Стинге

1. Свое прозвище "Стинг" музыкант получил за то, что любил носить черные свитера в золотую полоску, которые делали его похожим на шмеля. А Sting в переводе с английского означает "жало".

2. В молодости Стинг занимался легкой атлетикой и даже занял второе место на чемпионате Англии.

3. В честь Стинга назвали один из подвидов бразильской лягушки-древесницы.

4. Стинг познакомил Мадонну с ее будущим мужем Гаем Ричи. Кроме того, он крестный отец сына певицы и Гая Рокко.

5. Стинг играл самого себя в нескольких эпизодах сериала "Студия 60 на Сансет Стрип".

6. Стинг принимал участие в создании новой гитары, которая была названа в его честь — the Sting: Mini Signature Edition. Всего было изготовлено только 100 гитар этой модели.

7. В конце 2010 года музыкант приезжал в Россию и выступал в новогодней программе Первого канала "Оливье-шоу" с несколькими своими песнями.

8. Стинг очень боялся "холодной войны" и написал песню о русских Russians. В ней он использовал мелодию "Романса" из сюиты "Поручик Киже" композитора Сергея Прокофьева.

9. Сын Стинга Джозеф — тоже музыкант, кроме того, он невероятно похож на отца внешностью и вокалом.

10. Песню Shape of my hart можно услышать в знаменитом фильме Люка Бессона "Леон".

11. По образованию Стинг учитель английской словесности, по специальности отработал два года в школе.

12. Стинг появляется в мультсериале "Симпсоны", где помогает спасти Барта из колодца. Позже в специальном издании "Симпсонов", сделанном в честь двадцатилетия сериала, Стинг признался, что "Симпсоны" "нереально сделали ему карьеру".

13. В мае 1993 года Стинг записал дуэт в сопровождении одной только акустической гитары с Лучано Паваротти.

14. Известный рестлер Стив Борден также выступал под псевдонимом "Стинг", и права на имя принадлежали ему, но позже были выкуплены Самнером.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.10.2015 16:49
603

говорят он голубоват слегка

0  0
2.10.2015 17:20
Violetta

Нифига се голубоват, 6 детей настрогал

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