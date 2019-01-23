Сегодня, 23 января, исполняется 187 лет со дня рождения французского художника Эдуарда Мане. Его работы известны по всему миры, а некоторые картины до сих пор обсуждаются и считаются скандальными. В этот день портал Amic.ru напоминает, чем отличаются два живописца с похожими фамилиями: в чем разница между Мане и Моне, если оба были французами, импрессионистами и написали картины "Завтрак на траве".

Как сложились их жизни?

1. Клод Моне, как и Эдуард Мане, родился в Париже, только на 8 лет позже. Первый был выходцем из семьи бакалейщика и должен был перенять дело отца и управлять лавкой. Второй — сыном высокопоставленного чиновника, родители пророчили ему будущее юриста.

2. Клод Моне не любил ходить в школу и постоянно прогуливал занятия. Рисовать он научился самостоятельно. Особенно ему нравилось делать карикатуры на знаменитых людей Гавра — городка, куда он переехал с родителями. Известность ему принесло именно это, даже появились свои клиенты. После Моне начал заниматься рисунком под руководством Давида Жака-Франсуа Ошара и познакомился с пейзажистом Эженом Буденом. Родители были не в восторге от выбора сына и не желали, чтобы он стал художником, но тем не менее мастер уехал в Париж, где продолжил активно двигаться в выбранном направлении.

Эдуард Мане подавал документы в мореходную школу, но дважды провалил экзамены. Так его семье пришлось смириться с увлечением сына живописью.

Изображение с gallerix.ru

3. Клоду Моне советовали поступить в мастерскую Тома Кутюра, но он отверг эту идею и занимался некоторое время в мастерской Глейра, где познакомился с художниками Ренуаром, Базилем и Сислеем.

Эдуард Мане, напротив, поступил в мастерскую классической живописи Тома Кутюра и проучился там шесть лет. Но, недовольный засилием академизма, постоянно вступал в споры с учителем.

"Edouard Manet — The Balcony — Google Art Project" участника Мане — ggFK0UgXAd7OCA at Google Cultural Institute, zoom level maximum. Под лицензией Общественное достояние с сайта Викисклада — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_-_The_Balcony_-_Google_Art_Project.jpg#/media/File:Edouard_Manet_-_The_Balcony_-_Google_Art_Project.jpg

4. Оба живописца любили одно кафе "Гербуа", где частенько виделись, только Мане стал идейным лидером художников и литераторов новой формации, которых пресса прозвала батиньольцами, а Моне — одним из членов "банды Мане", куда также входили писатель Эмиль Золя, фотограф Надар, поэт Захари Астрюк, художники Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Альфред Сислей.

5. При жизни Эдуард Мане так и не получил должного признания. В возрасте 51 года ему ампутировали ногу, и через несколько дней он скончался. Клод Моне пережил своего наставника на 43 года и умер в зените славы.

"Monet Japonaise" участника Claude Monet (1840 — 1926) — Bild aus Christoph Heinrich.Claude Monet.Koeln:2007. TASHEN GmbH. ISBN 978-3-8228-638-8. Под лицензией Общественное достояние с сайта Викисклада — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monet_Japonaise.jpg#/media/File:Monet_Japonaise.jpg

Как отличить картину Моне от Мане?

Если вы не помните названий конкретных работ Мане и Моне, то отличить двух мастеров можно по нескольким простым деталям.

1. Творчество Мане оказало на Моне огромное влияние. Картина "Завтрак на траве", которую в 1863 году Эдуард выставил в Салоне Отверженных, побудила Клода нарисовать многочисленные этюды и вариации на эту тему.

"Édouard Manet — Le Déjeuner sur l'herbe" участника Мане — wartburg.edu. Под лицензией Общественное достояние с сайта Викисклада — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89douard_Manet_-_Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe.jpg#/media/File:%C3%89douard_Manet_-_Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe.jpg

Изображение с monet-claude.ru

2. Эдуард Мане, в отличие от Клода Моне, был ближе к реализму, некоторые искусствоведы считают, что он пользовался импрессионистскими приемами и техниками, но в целом оставался реалистом или, скорее, был универсалом. Мане не участвовал ни в одной из восьми импрессионистских выставок, хотя стал идейным вдохновителем и защитником нового течения. Клод Моне, напротив, был основоположником и ярким представителем импрессионизма, совместно со своими друзьями разработал основные принципы и техники работы на пленэре, ввел серийность работ и выбранному стилю никогда не изменял.

"Nympheas 71293 3" участника Клод Моне — Neue Pinakothek. Под лицензией Общественное достояние с сайта Викисклада — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nympheas_71293_3.jpg#/media/File:Nympheas_71293_3.jpg

3. Моне в первую очередь интересовал цвет и его влияние на эмоции зрителя. А вот у Мане важное место занимает объем.

"Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872" участника Клод Моне — неизвестен. Под лицензией Общественное достояние с сайта Викисклада — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg#/media/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg

4. Самый простой способ определить, нарисовал картину Моне или Мане – это обратить внимание на ее сюжет: Клод чаще писал пейзажи, а Эдуард – людей. Но это правило сложно назвать точным, так как у обоих живописцев есть полотна как с человеком, так и без него.

"Claude Monet-Waterlilies" участника Клод Моне — http://www.webshots.com/search/search.fcgi?words=monet&noRedir=1&page=13 (no longer live). Под лицензией Общественное достояние с сайта Викисклада — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet-Waterlilies.jpg#/media/File:Claude_Monet-Waterlilies.jpg

Как запомнить имена?

Существует довольно забавный способ запомнить имена этих двух живописцев, например, если в фамилии есть "о", то эта буква будет и в имени – Клод Моне, то же с "а" – Эдуард Мане.

Где увидеть работы Моне?

Работы Клода Моне находятся в собраниях разных музеев по всему миру. Некоторые полотна хранятся в частных коллекциях и периодически попадают на торги. В России картины импрессиониста можно увидеть в ГМИИ имени А.С. Пушкина – там находятся такие известные картины, как "Сирень на солнце" 1873 года и "Завтрак на траве" 1866. Картина "Парламент, эффект тумана" находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Несколько работ Клода Моне хранятся в Париже в музее Музей д'Орсэ, другие – в Музее Мармоттан-Моне. Немало работ находится и в США, в "Метрополитен-Музее" Нью-Йорка, в Музее искусств Нельсона-Аткинса, а также в Музее искусств, расположенном в Филадельфии. В Лондоне картины Моне выставляются в Национальной галерее.

Материал впервые был опубликован 14 ноября 2015 года