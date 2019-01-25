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"Халява, приди!" 10 веселых примет, которые облегчают жизнь студентов

, ИА "Амител"
Как позвать Халяву и почему вьетнамские студенты не едят бананы: подборка интересных примет и традиций студентов разных стран
Фото: Kakigdeuchitsya.ru

Фото: Kakigdeuchitsya.ru

Студенчество – народ веселый, множество шуток и проказ придумавший. При этом это братство студенчества верит в приметы  и свято их соблюдает. В день святой Татьяны, 25 января, ИА "Амител" подготовило подборку самых интересных примет и традиций студентов разных стран.

1
Позвать Халяву
Эту примету в России знают все. Кто из студентов не звал капризную Халяву, высовываясь посреди ночи в форточку с зачеткой? Вспоминаем правила: нужно в 12 часов ночи накануне экзамена открыть форточку, высунуть зачетку в окно и проорать три раза как можно громче "Халява, приди!". И великое счастье будет тому студенту, который услышит в ответ "Иду-иду уже. Чайник ставь" — это значит, что Халява пребудет с ним весь учебный год. Но великое горе ждет того, кто услышит фразу "Учить надо!" Это значит, что весь год бедолага будет мучиться над зубрежкой.
2
Привлечь Шару
У Халявы есть старшая сестра Шара. И если экзамен был по-настоящему трудный, а преподаватель – вредный, то тогда зовут Шару. Правда, требования здесь жестче – надо в нижнем белье промчаться вокруг дома три раза.
3
Пробежаться голышом
Студенты Йельского университета русских переплюнули: они вообще перед экзаменами организуют забег голышом.
4
Громко заорать
Кстати, громко орут по ночам во время сессии студенты многих западных университетов. У них существует традиция "первобытного крика".  В течение 10 минут каждый вопит как можно громче. Объяснение самое тривиальное: психологи говорят, что это снимает стресс во время экзаменов. 
5
Сделать паузу с Kit Kat
В Японии студенты обязательно берут с собой на экзамены шоколадку Kit Kat. Не для того, чтобы перекусить. Это талисман. Дело в том, что  название шоколада созвучно с японским выражением "обязательно победим" ("kitto katsu").
6
Выбросить банан
Во Вьетнаме школьников и студентов ни за что не заставишь съесть банан перед экзаменами. Вьетнамцы считают бананы очень скользкими, а слово "скольжение" в этой стране созвучно со словом "провал".
7
Найти лягушку
Студенты испанского университета Саламанки, чтобы успешно сдать экзамен, пытаются найти среди сложного орнамента на фронтоне здания вуза изображение лягушки.
8
Протереть туфли философу
В Сорбонне (Франция) студенты во время сессии приходят к памятнику философу Мишелю Монтеню и натирают рукой его туфли.
9
Натереть нос
В Америке в Массачусетском университете студенты  натирают нос статуи изобретателя современной фотопленки Джорджа Истмана.
10
Попрыгать на одной ноге
Краковские студенты, чтобы получить за экзамен хорошую оценку, готовы пропрыгать на одной ноге шесть раз вокруг памятника Адаму Мицкевичу.

 Редакция ИА "Амител" поздравляет с праздником всю нацию студентов — ведь каждый из нас навсегда сохранил принадлежность к этому удивительному, веселому и дружному миру.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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