Фото из открытых источников

Знаменитый Оззи Осборн 3 декабря празднует свое 70-летие. Лидер золотого состава группы Black Sabbath, успешный шоумен и, кстати, любящий муж и отец, родился в городе Бирмингеме, в самом сердце индустриальной части Великобритании, в многодетной семье. Осборн плохо учился в школе, но усердно занимался в драматическом кружке.

Редакция Amic.ru вспоминает интересные факты из биографии "Великого и ужасного" Оззи.

Факт №1

Осборн еще в детстве пугал своих школьных друзей, являясь перед ними в образе Дракулы или Франкенштейна. Прозвище "Оззи" он получил из-за любви к книге "Волшебник страны Оз".

Факт №2

До того как стать звездой heavy-metal, Оззи успел поработать забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и могильщиком.

Факт №3

Свою знаменитую наколку "OZZY" на суставах пальцев левой руки Осборн сделал в тюрьме, когда сидел за грабеж.

Факт №4

В 1977 году Оззи первый раз выгнали из собственной группы из-за проблем с наркотиками и алкоголем.

Факт №5

Во время некоторых своих шоу Оззи бросался сырым мясом в пришедшую публику. В течение концерта Осборн мог выбросить в зал порядка десяти килограммов телячьей печенки и свиных потрохов.

Факт №6

На одном из концертов Оззи в Айове кто-то бросил из зала на сцену живую летучую мышь. Оззи, ошибочно приняв летучую мышь за резиновую, решил подзадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему "подарок". В ответ летучая мышь укусила самого Осборна. После госпитализации из-за укуса летучей мыши в приемную скорой помощи, по словам очевидцев, Оззи вошел, лая, как собака.

Факт №7

Заинтересовавшись устойчивостью организма Оззи к наркотикам, от которых он уже, по прикидкам ученых, должен отправиться в мир иной, рокеру провели ряд исследований. Ученые выявили у музыканта ряд генетических мутаций, объясняющих его повышенную нервозность и устойчивость к алкоголю и наркотикам. В ходе исследования попутно выяснилось, что рокер является дальним родственником российского императора Николая II и короля Великобритании Георга I.

Факт №8

В июне 2010 года Оззи Осборн пообещал завещать свое тело науке. Музыкант удивлен тем фактом, что он еще жив, и называл себя "медицинским чудом".

Факт №9

В 2012 году мистер Осборн стал колумнистом раздела "Здоровье" в воскресном приложении к газете The Times. "Сначала я, вообще-то, сильно удивился, когда мне предложили вести колонку о здоровье. Но потом я понял, что на самом деле я достаточно осведомлен в вопросах здравоохранения: ребята, за всю свою жизнь я потратил на врачей не менее миллиона фунтов", – рассказал о своей новой работе Осборн.

Факт №10

По всему миру продано более 75 миллионов записей Осборна, более 30 миллионов из них в США. Альбомы Blizzard Of Ozz и No More Tears получили статус квадро-платиновых.