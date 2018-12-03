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Рокер и потомок Николая II: интересные факты о великом Оззи Осборне

, ИА "Амител"
3 декабря Джону Майклу Осборну, более известному как Оззи, исполняется 70 лет

Фото из открытых источников

Знаменитый Оззи Осборн 3 декабря празднует свое 70-летие. Лидер золотого состава группы Black Sabbath, успешный шоумен и, кстати, любящий муж и отец, родился в городе Бирмингеме, в самом сердце индустриальной части Великобритании, в многодетной семье. Осборн плохо учился в школе, но усердно занимался в драматическом кружке.

Редакция Amic.ru вспоминает интересные факты из биографии "Великого и ужасного" Оззи.

Факт №1

Осборн еще в детстве пугал своих школьных друзей, являясь перед ними в образе Дракулы или Франкенштейна. Прозвище "Оззи" он получил из-за любви к книге "Волшебник страны Оз".

Факт №2

До того как стать звездой heavy-metal, Оззи успел поработать забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и могильщиком.

Факт №3

Свою знаменитую наколку "OZZY" на суставах пальцев левой руки Осборн сделал в тюрьме, когда сидел за грабеж.

Факт №4

В 1977 году Оззи первый раз выгнали из собственной группы из-за проблем с наркотиками и алкоголем. 

Факт №5

Во время некоторых своих шоу Оззи бросался сырым мясом в пришедшую публику. В течение концерта Осборн мог выбросить в зал порядка десяти килограммов телячьей печенки и свиных потрохов.

Факт №6

На одном из концертов Оззи в Айове кто-то бросил из зала на сцену живую летучую мышь. Оззи, ошибочно приняв летучую мышь за резиновую, решил подзадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему "подарок". В ответ летучая мышь укусила самого Осборна. После госпитализации из-за укуса летучей мыши в приемную скорой помощи, по словам очевидцев, Оззи вошел, лая, как собака.

Факт №7

Заинтересовавшись устойчивостью организма Оззи к наркотикам, от которых он уже, по прикидкам ученых, должен отправиться в мир иной, рокеру провели ряд исследований. Ученые выявили у музыканта ряд генетических мутаций, объясняющих его повышенную нервозность и устойчивость к алкоголю и наркотикам. В ходе исследования попутно выяснилось, что рокер является дальним родственником российского императора Николая II и короля Великобритании Георга I.

Факт №8

В июне 2010 года Оззи Осборн пообещал завещать свое тело науке. Музыкант удивлен тем фактом, что он еще жив, и называл себя "медицинским чудом".

Факт №9

В 2012 году мистер Осборн стал колумнистом раздела "Здоровье" в воскресном приложении к газете The Times. "Сначала я, вообще-то, сильно удивился, когда мне предложили вести колонку о здоровье. Но потом я понял, что на самом деле я достаточно осведомлен в вопросах здравоохранения: ребята, за всю свою жизнь я потратил на врачей не менее миллиона фунтов", – рассказал о своей новой работе Осборн.

Факт №10

По всему миру продано более 75 миллионов записей Осборна, более 30 миллионов из них в США. Альбомы Blizzard Of Ozz и No More Tears получили статус квадро-платиновых.


 


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Комментарии

3.12.2015 10:04
3333

Родственник николашки кровавого.
Однако не много чести.
Да и какой он царь?
Он добровольно отрекси от престолу.

0  0
3.12.2015 10:20
Deckman

"Простой советский паренек, сын столяра и плотника..."

0  0
3.12.2015 10:47
- гость -

Люди постоянно спрашивают меня, как так вышло, что я ещё жив. Если бы в детстве меня поставили у стены вместе с другими детьми, и попросили показать того, кто из них доживёт до 2009 года, у кого будет пятеро детей, четверо внуков, дома в Бекингэмшире и Калифорнии - наверняка не выбрал бы себя. А тут, пожалуйста, я готов впервые своими словами рассказать историю моей жизни.
В ней каждый день был улётным. В течение тридцати лет я подбадривал себя убийственной смесью наркоты и бухла. Пережил столкновение с самолётом, убийственные дозы наркотиков, венерические заболевания. Меня обвиняли в покушении на убийство. Я сам чуть не расстался с жизнью, когда на скорости три км/ч наскочил квадроциклом на выбоину. Не всё выглядело в розовом свете. Я натворил в жизни кучу разных глупостей. Меня всегда привлекала тёмная сторона, но я не дьявол, я - просто Оззи Озборн – парень из рабочей семьи в Астоне, который бросил работу на заводе и пошел в мир, чтобы позабавиться.

Оззи Озборн при участии Криса Айрса. Я - ОЗЗИ. 2009 г.

1  0
3.12.2015 11:00
- гость -

OZZY до сих пор живее всех живых! LONG LIVE ROCK N ROLL!

1  0
3.12.2015 11:07
•--••-•-•••••

Ozzy динозавр ))!

0  0
3.12.2015 11:16
- гость -

Маленький. http://cs628325.vk.me/v628325301/2865b/gMcDS856ZB0.jpg

0  0
3.12.2015 11:19
- гость -

Осборн, Оззи https://ru.wikipedia.org/wiki/Осборн,_Оззи

0  0
3.12.2015 11:33
- гость -

Я сам чуть не расстался с жизнью, когда на скорости три
км/ч наскочил квадроциклом на выбоину.

Медленно шел?

0  0
3.12.2015 11:35
- гость -

"сын поварихи и лекальщика"

0  0
3.12.2015 14:28
11:33 from Ozzy

У меня был квадроцикл “Ямаха Банши” с двигателем 350 см3, этакий снаряд на колесах и я часами гонял на нем по полям. Все выходные был занят исключительно этим. А в понедельник утром 8 декабря, когда “Changes” поступил в продажу, снова вывел стального коня в поле.
Этим я уже слегка поднадоел съемочной команде. Они даже не включали камеры. Помню, как слез с квада, чтобы открыть ворота, как закрыл их, когда все вошли, как вскочил в седло и погнал проторенной дорожкой и как притормозил перед съездом с крутой насыпи. Проблема с квадроциклами такова, что у них нет, в отличие от мотоциклов, ручки газа. На моём был только маленький рычаг, который передвигался взад-вперед, чтобы ехать быстрее или медленнее. Его легко можно было случайно задеть, особенно, если квад бросало из стороны в сторону. Именно это и случилось, когда я съехал с насыпи. Передние колеса попали в выбоину, правая рука соскочила с руля и ударила по ручке, движок “офигел”, квад вылетел из-под меня, сделал сальто назад, а я упал на траву. За одну миллионную часть секунды подумал: “Ух, не всё так плохо”.
А потом четырехколёсный упал на меня.
Хрусь!
Когда я открыл глаза, у меня было полно крови в легких и сломана шея – так мне позже объяснили врачи.
“Ну, теперь уж точно умру!” – подумал я.

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