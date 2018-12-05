5 декабря 2018-го исполняется 82 года со дня принятия "сталинской конституции". Сегодня многие стараются не вспоминать об этом "Основном законе". Если же и упоминают, то изображают её как "дымовую завесу", призванную скрыть заранее готовившиеся массовые репрессии. Интересные факты об этом важном документе, известные немногим, читайте в нашем материале.

Новая Конституция как защита СССР

В своей книге о Сталине Эдвард Радзинский написал: "Перед самым Новым годом Сталин устроил для народа праздник: дал ему Конституцию, написанную бедным Бухариным". В этой короткой фразе содержится несколько фактических ошибок.



Во-первых, Конституция была принята не "перед самым Новым годом", а 5 декабря 1936 года. Во-вторых, новую Конституцию не "дали" сверху. Ее принятию предшествовали многомесячные всенародные обсуждения проекта Конституции. В-третьих, Бухарин не был автором Конституции, а лишь возглавлял одну из подкомиссий по ее подготовке.



До 1936 г. в СССР действовала Конституция 1924 года, которая состояла из Декларации и Договора об образовании СССР и закрепляла власть Советов, построенных по принципу делегирования — нижестоящие Советы формировали вышестоящие. Система избрания Советов была не так уж важна, потому что уже с 20-х годов они были фасадом коммунистического режима. Однако "власть Советов" составляла гордость большевиков, так как отличалась от "парламентской говорильни" буржуазных стран. В странах Запада систему Советов считали признаком недемократичности СССР, так как в "стране Советов" не проводились всеобщие выборы.



Идеи политических реформ зрели у Сталина с начала 30-х годов, а окончательно сформировались после того, как Гитлер пришел к власти, то есть в конце 1933 года. Именно тогда, когда стало ясно, что над страной зреет смертельная опасность. Поначалу предполагалось наиболее важные перемены осуществить во внешней политике. А затем должно было произойти то, о чем отнюдь не под сурдинку предупреждал Сталин: широкую смену руководства всех уровней власти.



Новая внешняя политика предусматривала отказ от разжигания мировой революции, заключение оборонительных договоров с капиталистическими странами, отказ от борьбы с социал-демократами, призыв к коммунистам других стран перейти от политики бойкота выборов к участию в них.





Однако все попытки создать антифашистскую коалицию в начале 30-х годов провалились. Англия, Польша и Франция, на которую возлагались самые большие надежды, отказались от военного антифашистского союза с СССР. Это было поражением "нового внешнеполитического курса", и отнюдь не по вине СССР.



Курс на демократию



На Съезде в 1936 году Сталин впервые заговорил о демократии: "Господствующие классы капиталистических стран старательно уничтожают или сводят на нет последние остатки парламентаризма и буржуазной демократии, которые могут быть использованы рабочим классом в его борьбе против угнетателей". Это абсолютно новый мотив в выступлениях советского руководства, который нельзя недооценивать.



Некоторые положения буржуазной демократии должны были найти отражение в новой Конституции. Но главная цель ее создания – заменить существенную часть партократов специалистами, а потом постепенно ограничить и власть партии и продемонстрировать всему миру смену политики Советского Союза в сторону либерализации. К сожалению, ни одна из этих целей полностью достигнута не была.



Сталин был намерен вообще отстранить партию от реальной власти. Поэтому и задумал сначала новую Конституцию, а потом на ее основе альтернативные выборы. После этого он намеревался принять новую Программу партии и Устав. Есть основания полагать, что партийные реформы могли быть еще более смелыми. Сталин, выступая на пленуме в 1936 году, сказал: "У нас различных партий нет. К счастью или к несчастью, у нас одна партия".



А, как известно, необдуманных мыслей Сталин не высказывал. Ограничить власть партии, уравнять ее с Советами – несбыточная мечта диктатора. Хотя выполнить эту задачу в 30-е годы не удалось, она будоражила воображение Сталина всю жизнь. Эту идею вождь пытался реализовать и после войны, но уже не успел.



Право выбора – всем



Если внимательно прочитать сталинскую Конституцию 1936 года, то нетрудно заметить, что партия там появляется один-единственный раз в 125-й статье, это статья об общественных организациях. Там говорилось, что партия является ядром общественных организаций. Не ведущей силой страны и общества, каковой она стала в брежневской Конституции, а всего лишь сердцевиной общественных слоев.



В новой Конституции не было даже намека на "мировую революцию". Выборы в Верховный Совет должны проводиться тайным голосованием. До этого они проводились по месту работы и осуществлялись простым поднятием рук. Новая Конституция предполагала наличие бюллетеней и урн. Интересно, что вначале хотели даже ввести конверты, т. е. бюллетени должны были вкладываться в конверты, а потом опускаться в урну.



Равноправными выборы в России не были никогда – ни при царе, ни до этого в Советском Союзе. У рабочих квота была в пять раз выше, чем у крестьян. А многие категории граждан (кулаки, священнослужители, бывшие помещики, жандармы и генералы) вообще были лишены избирательных прав. По новой Конституции избирательные права возвращались всем – это затрагивало интересы более двух миллионов человек, выборы становились равными и прямыми, то есть без выборщиков, как было всегда в России.



По предложению Генерального прокурора СССР А. Вышинского Политбюро утвердило решение о снятии судимостей с колхозников, осужденных за мелкие хищения по так называемому закону о трех колосках. В результате в год принятия Конституции и накануне предполагаемых выборов в Верховный Совет из мест заключения вернулось около миллиона человек. Одновременно было резко снижено давление карательной машины на население. Так, выступая на VIII чрезвычайном съезде Советов, Вышинский привел следующие данные: "Если число осужденных в первой половине 1933 года принять за 100, то в РСФСР в первой половине 1936 года число осужденных равнялось бы 51,8 процента".



Ограничить власть партии

"Сталина не интересовала партноменклатура как таковая, ему нужна была управа на секретарей обкомов, крайкомов и национальных республик. Если проблему их замены решать в рамках Устава, то в этом случае власть все равно остается у партии. А как мы уже говорили, Сталин как раз на нее и нацелился", – пишет в своей книге "Иной Сталин" исследователь Юрий Жуков.



Возможно, поэтому Сталин решил провести норму, которая позволила бы при выборах на одно место в Верховном Совете иметь несколько кандидатов. В этом случае первый секретарь обкома вынужден был бы конкурировать с одним-двумя противниками. А поскольку к середине 30-х годов секретари в своих областях натворили уже немало дел, с большой вероятностью могли победить их конкуренты. Привыкшие со времен Гражданской войны к "кожанке и маузеру", партаппаратчики были неспособны к руководящей деятельности и должны, по задумке Сталина, освобождаться "как утратившие связь с массами". Таким способом бескровно и демократично была бы решена проблема замены на своих постах некомпетентных руководителей.



Сталин тщательно скрывал свою коренную идею от большинства членов ЦК. Но он понимал, что когда-то этот вопрос все равно придется вынести на обсуждение Пленума и его византийские хитрости будут разгаданы. Для того чтобы не обсуждать на закрытых ареопагах эту ключевую идею, а сразу заручиться поддержкой масс, он избрал необычный путь.



Впервые о решающем дополнении к проекту новой Конституции он публично сообщил в интервью, которое 1 марта 1936 года дал одному из руководителей американского газетного объединения "Скриппс-Говард ньюспейперс" Рою Уилсону Говарду.



Сталин сказал: "…избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации". Далее он сформулировал свой тайный замысел, до того момента скрываемый от большинства членов ЦК: "Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти".



Работа над новой Конституцией



Вначале над проектом Конституции работал секретарь Центрального исполнительного комитета А. Енукидзе. Но тот принялся оспаривать многие положения, в частности, у него вызывало возражение положение о разделении властей и выборах судей. Поняв, что с ним кашу не сваришь, Сталин создал редакционную комиссию, в которую, кстати, входил и Бухарин. Любопытно, что Бухарин резко возражал против равных избирательных прав рабочих и крестьян.



Но в конце концов Сталину надоело спорить, и он поручил работу над проектом двум заведующим отделами ЦК Стецкому и Яковлеву. Они и проделали всю основную работу – написали проекты Конституции и избирательного закона. Окончательный вариант Конституции писал сам Сталин. Он многократно его перерабатывал, прежде чем вынести окончательный текст на всенародное обсуждение. Так, 126-ю статью, в которой идет речь о праве граждан на объединение, Сталин писал дольше остальных. Всего он лично написал одиннадцать наиболее существенных статей Основного Закона СССР.



Проект Конституции СССР был опубликован во всех газетах страны, передан по радио, издан отдельными брошюрами на 100 языках народов СССР тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. О размахе всенародного обсуждения проекта свидетельствуют следующие данные: в нем приняло участие свыше 50 миллионов человек (55% взрослого населения страны); было внесено около двух миллионов поправок, дополнений и предложений к проекту. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что обсуждение проекта не носило формального характера.



Предполагалось, что одновременно с Конституцией будет принят и новый избирательный закон, по которому сразу же начнется выдвижение кандидатов в Верховный Совет. Выборы Сталин намеревался провести в тот же год. Уже были утверждены образцы избирательных бюллетеней, выделены деньги на агитацию и выборы.



В своем докладе 25 ноября 1936 г. вождь партии осудил тех, кто настаивал на том, чтобы по-прежнему "лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев и лиц, не занимающихся общеполезным трудом, или же, во всяком случае, ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только право избирать, но не быть избранным". Отвергая эту позицию, Сталин ссылался на те перемены, которые произошли с этими группами людей. Не отказываясь от тезиса об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, Сталин в то же время исходил из того, что в обновленном советском обществе степень влияния враждебных сил на сознание советских людей не может быть существенной.



Он заявлял: "Во-первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти. Во-вторых, если народ кое-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо и мы вполне заслужили тот позор". Так Сталин провозгласил поворот в политической жизни от запретов к снятию социальных и политических ограничений.



Воплощались в жизнь новые начинания Сталина в политической организации советского общества. И пусть в дальнейшем ему не удалось добиться проведения выборов с несколькими кандидатами, образец избирательного бюллетеня не изменился до конца Советской власти. Поэтому, когда в 1989 г. проходили выборы с несколькими кандидатами, форму избирательного бюллетеня, утвержденного Сталиным и другими членами Политбюро в 1937 г., не пришлось менять.



Борьба с противниками новой Конституции



Принятие Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов Конституции СССР было встречено с энтузиазмом подавляющим большинством советских людей. 5 декабря – день принятия Сталинской Конституции – был объявлен праздничным.



Однако немало деятелей из руководящих кадров партии сопротивлялось принятию новой Конституции. Конечно, открытых выступлений партаппаратчиков не было, но чем ближе подходил срок принятия новой Конституции, тем больше появлялось признаков латентного сопротивления со стороны широкого партийного руководства. В частности, оно всячески уходило от обсуждения положения основного закона в открытой печати и на пленумах ЦК и тем самым вообще дистанцировалось от "нового курса".



Возможно, Сталин недооценил бюрократическую верхушку партии, ее способность к сопротивлению. И был за это наказан. Партократия предприняла сильный ход: Конституцию 5 декабря 1936 года утвердили, а принятие избирательного закона отнесли на год. Таким образом, выборы в Верховный Совет автоматически перенеслись тоже на год.



Июнь 1937 года. Наконец Пленум ЦК без поправок утверждает новый избирательный закон с альтернативными кандидатами. За день до закрытия Пленума Роберт Эйхе, секретарь Западно-Сибирского крайкома, пламенный латышский революционер, который за несколько лет до этого во время хлебозаготовок обрушивал на деревню страшные репрессии, подает в Политбюро записку, в которой говорится, что НКВД в области работает плохо.



"Чекисты вскрыли антисоветскую повстанческую кулацкую организацию, но полностью ее не разгромили, арестовав только верхушку. И в преддверие выборов, которые назначены на декабрь, необходимо расправится со всей антисоветской организацией, всех арестовать и осудить", — сообщает в записке Эйхе. Для ускорения процесса он просит, чтобы ему позволили организовать тройку, уже опробованную против крестьян. Он будет стоять во главе ее вместе прокурором и начальником областного НКВД.



Есть основания полагать, что Эйхе действовал не только от себя, а выражал требования значительной группы первых секретарей. Трудно отказаться от предположения, что данная инициатива являлась "пробным шаром", способом проверить свою силу и решимость "узкого руководства".



В связи с этим заслуживает внимания такой факт. Областные секретари обычно довольно редко бывали в кабинете у Сталина. А тут, судя по журналу посещений, в один день чередой у Сталина побывало пять первых секретарей, на другой день еще четверо.



О чем шла речь во время этих встреч, конечно, никто уже не узнает – все посетители вскоре погибли. Однако они поддержали инициативу Эйхе, превратив его в ультиматум: либо Сталин принимает их предложение, либо Пленум рассмотрит вопрос о его отставке как "уклониста". В это время большинства в ЦК у Сталина не было, и он вынужден был принять ультиматум.



Эйхе решением Политбюро получил разрешение создать тройку. Следом аналогичными правами были наделены и другие секретари. В течение месяца все прислали телеграммы, где они попросили себе право создать тройки и сразу же указали, сколько людей собираются выслать, а сколько расстрелять. Первыми их прислали шестеро из девяти секретарей, побывавших на приеме у Сталина.



Возможно, на Сталина подействовал заговор, в котором участвовали высшие военачальники, раскрытый накануне Пленума, или что-то другое. Но это что-то должно было быть очень серьезным. Так, если до Пленума он редко санкционировал аресты раскаявшихся оппозиционеров, то после него на телеграммах с подобными просьбами секретарей он неизменно писал: "Согласен".



Чем была Конституция 1936 года для народа?



Новая Конституция отражала реалии "победившего социализма", страны "рабочих и крестьян". Впервые за советское время все граждане признавались равными и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах при тайном голосовании. Новый закон гарантировал соблюдение свобод и прав граждан, добавив к ним еще право на труд и отдых, неприкосновенность личности и жилища.



Важнейшим положением Конституции было то, что она провозглашала основой экономики социалистическую собственность (государственную и кооперативно-колхозную) и разрешала "мелкое частное хозяйство" с запретом эксплуатации чужого труда.



Значение Сталинской Конституции состояло в том, что это была первая в нашей отечественной и в мировой истории Конституция действительно социалистического государства.



Только в Сталинской Конституции впервые зазвучали те формулировки социально-экономических гарантий, которые всегда нами воспринимались как абсолютно слитые с социалистическим жизненным укладом: граждане СССР имеют право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости и в случае потери трудоспособности – на бесплатное образование всех видов, включая высшее, на бесплатную медицинскую помощь. В таком виде она просуществовала до 1977 года, после чего в "брежневской Конституции" было закреплено определение компартии как "основной движущей и определяющей силы общества".

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 5 декабря 2015 года