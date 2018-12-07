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"Аполлон-17": история последнего путешествия человека на Луну

, ИА "Амител"
Последняя экспедиция людей на Луну была осуществлена в декабре 1972 года на космическом корабле "Аполлон-17".

В последний раз нога человека ступала на Луну в декабре 1972 года. Американский космический корабль "Аполлон-17" был запущен 7 декабря и "прилунился" на спутник 11 декабря. Редакция портала Amic.ru вспоминает, как это было.

Вся программа покорения Луны была задумана американскими учеными как своеобразный реванш в космическом соревновании с СССР.  Экспедиция на "Аполлон-17" была завершающей фазой этой программы. Корабль был запущен 7 декабря 1972 года и вернулся на Землю 19 декабря. В команду космического корабля вошли командир Юджин Сернан, пилот командного модуля Роналд Эванс и пилот лунного модуля, учёный-космонавт, геолог Харрисон Шмидт.

Помимо того, что на Луну впервые летел ученый, он по совместительству был еще и первым гражданским лицом, которого НАСА отправило в космос. До этого в космос летали только действующие или бывшие военные летчики.
 


В последний раз за всю историю человечества экипаж космического корабля "Аполлон-17" ступил на лунную поверхность 11 декабря 1972 года. На сегодняшний день эта миссия остается последним пилотируемым полетом к Луне и последней высадкой людей на ее поверхность.

В то время как Эванс совершал витки вокруг Луны, Шмидт и Сернан за время трёх вылазок, длившихся по семь часов, собрали рекордные 110 кг лунной породы. Экипаж прошёл на луноходе 34 км по долине Тельца, открыл в кратере Шорти так называемую "оранжевую грязь", представляющую собой оранжевые шарики из стеклоподобного материала, и оставил на лунной поверхности комплекс самого сложного оборудования.

 

 


14 декабря 1972 года земляне покинули Селену, оставив на её поверхности табличку с надписью: "Здесь Человек завершил своё первое исследование Луны, декабрь 1972 новой эры. Пусть дух мира, с которым мы прибыли, отразится в жизнях всего человечества".

Последним на борт лунного модуля поднялся астронавт Юджин Сернан, поэтому именно он на сегодняшний день считается последним человеком, побывавшим на Луне. 19 декабря 1972 года экипаж "Аполлона-17" благополучно вернулся на Землю.

Программа покорения Луны "Аполлон" внесла большой вклад в историю пилотируемой космонавтики. Она остаётся единственной космической программой, в ходе которой были осуществлены пилотируемые полёты за пределы низкой земной орбиты. "Аполлон-8" был первым пилотируемым космическим кораблём, вышедшим на орбиту другого астрономического объекта, а "Аполлон-17" — это последняя на сегодня пилотируемая высадка на Луну. Чрезвычайно высокая стоимость полетов человека на Луну привела, как известно, к сокращению программы. По-видимому, еще 10-15 лет нога человека не ступит на Селену.

 

 

 

 

 

 

 

 


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Комментарии

11.12.2015 11:42
гость

путешествии которого не было)

0  0
11.12.2015 12:42
Элвис

Наши ученые и космонавты были искренне рады успехам американцев в лунной программе. Жаль наши не дожали... Вот годы были.

0  0
11.12.2015 13:00
- гость -

Леонов о невежестве...
http://www.youtube.com/watch?v=DmB2n2e7KYQ

0  0
11.12.2015 13:07
Элвис

Жертвы ЕГ достали. Обидно за Русских.( Обычно падки на псевдосенсации люди, которые имеют нулевые знания во всех областях науки (из т.н. "доказательств". да и здравый смысл отсутствует полностью..

0  0
11.12.2015 13:20
Kimi

Я один дурак, который считал что Армстронг по луне гулял? А тут про него ни слова...

7  0
11.12.2015 13:36
Элвис - Kimi

Все в порядке. Это- про крайнюю экспедицию.)

0  0
11.12.2015 15:43
- гость -

рогозин строит базу на луне..куда там американцам с аполлонами

0  0
11.12.2015 16:00
Идущий мимо...

И все таки, были ли американцы на Луне, слишком странные судьбы у участников этой экспедиции...

8  0
11.12.2015 16:02
Сумрачный гений

В рот мне ноги, "Луна" - это какой павильон в так в Голливуде обзывается? "Дрожь земли" не там снимали?

0  0
11.12.2015 16:04
Сумрачный гений

Идущий озвучь свои доводы за или против.

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